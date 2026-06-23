Pribudne nová pozícia na školách! Úlohou bude prepájať školu, rodinu a dieťa

BRATISLAVA - V školách pribudne nová pozícia komunitný a výchovný asistent. Jeho úlohou bude prepájať školu, rodinu a dieťa. Na výkon práce nie je potrebné formálne dosiahnuté vzdelanie. Informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR s tým, že zámerom je vyrovnať rozdiely vo vzdelávaní.
„Komunitný a výchovný asistent pomôže prepojiť školu s rodinou, posilniť dôveru a zabezpečiť, aby sa pomoc dostala k deťom tam, kde ju najviac potrebujú. Ide o praktické a systémové riešenie, ktoré prináša viac príležitostí a férovejšie podmienky pre všetky deti bez ohľadu na to, z akého prostredia pochádzajú,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Z rezortu priblížili, že komunitný a výchovný asistent bude podporovať každodenné fungovanie medzi školou a rodinou - od jednoduchého vysvetlenia školských povinností cez pomoc pri komunikácii a riešení problémov v súvislosti so školou až po sprevádzanie detí pri adaptácii na školské prostredie.
Nová pozícia nadväzuje na doterajšie skúsenosti s rodičovskými asistentmi a pomocnými vychovávateľmi, avšak na rozdiel od nich je po novom systematicky ukotvená a financovaná zo štátneho rozpočtu. „Znamená to istotu pre školy, že podpora detí bude dlhodobá a predvídateľná. Zároveň ide o riešenie, ktoré efektívnejšie využíva kapacity v školách - pedagogickí asistenti sa môžu viac sústrediť na odbornú prácu vo vyučovaní, zatiaľ čo komunitní asistenti preberajú úlohy spojené s každodennou podporou detí a komunikáciou s rodinami,“ doplnili z ministerstva.
Podmienkou výkonu práce je vek minimálne 18 rokov
Podmienkou výkonu práce je vek minimálne 18 rokov. „Školy tak môžu zamestnať ľudí priamo z komunít, ktorí poznajú miestne pomery, hovoria jazykom rodín a vedia prirodzene prekladať svet školy do zrozumiteľnej podoby. Ich práca sa pritom nekončí za dverami triedy, môžu pôsobiť aj priamo v teréne, navštevovať rodiny a pomáhať riešiť situácie, ktoré bránia plneniu povinného predprimárneho vzdelávania a povinnej školskej dochádzky,“ dodali z ministerstva.