Veľké ZNÁMKOVANIE vlády: Lepšiu ako 3 nedostal nikto! Najlepšie skončil Ráž, najviac ľudí rozdeľuje tento minister

BRATISLAVA - Žiadna veľká sláva to nie je. Blíži sa čas vysvedčení a tie sa netýkajú iba žiakov a študentov, ale aj našej vlády. Ľudia oznámkovali pôsobenie 15 ministrov a ministeriek od 1 po 5. Žiadny z nich nezískal lepšiu priemernú známku ako 3.
Najlepšie zo všetkých obstál minister dopravy Jozef Ráž s priemernou známkou 3,02. Druhé najlepšie hodnotenie získal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (3,42). Títo dvaja sú jedinými ministrami s priemerom lepším ako 3,5. Ukázal to prieskum agentúry NMS Market Research Slovakia.
Na opačnom konci rebríčka skončil minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, ktorému populácia udelila priemernú známku 4,20. Tesne pred ním sa umiestnil minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (4,07) a ministerka kultúry Martina Šimkovičová (4,01). Kritickí boli ľudia aj v hodnotení ministra financií Ladislava Kamenického (3,98) a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (3,95).
Voličov najviac rozdeľuje Kaliňák
Dáta tiež ukázali, že voliči koaličných strán sú s prácou ministrov spokojnejší ako voliči opozície. Najviac polarizuje voličov oboch politických táborov názor na ministra obrany Roberta Kaliňáka. Kým jeho priemerná známka od voličov koaličných strán je 2,36, od voličov opozičných strán by dostal 4,62. Voličské skupiny dokáže výrazne polarizovať aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok či minister životného prostredia Tomáš Taraba.
Najväčšiu zhodu medzi voličmi koalície a opozície vidíme v hodnotení ministra školstva Tomáša Druckera. Jeho priemerná známka je 3,68 (4. najlepšie hodnotenie), pričom voliči koalície mu udelili známku 3,0 a od opozičných voličov si vyslúžil 3,87.
Najmenej kritickí sú v hodnotení ministrov voliči Smeru-SD. Viacerí ministri získali od voličov vládnej strany dokonca lepšie hodnotenie, ako od voličov strán, ktorých sú nominantami. Najprísnejšie známkujú členov vlády voliči Hnutia Slovensko, Progresívneho Slovenska a voliči Demokratov.
"Rozdiely, aj keď oveľa miernejšie ako medzi voličmi jednotlivých politických táborov, nájdeme aj medzi generáciami. Najlepšie známky by ministri dostali od generácie baby boomers, teda ľudí vo veku nad 62 rokov. Najprísnejšou generáciou sú mileniáli (30 až 45 rokov). Ľudí rôzneho veku najviac polarizuje odlišný názor na ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša. Starší by mu dali priemernú známku 2,52, od mileniálov by si vyslúžil 3,87," uviedla agentúra.
Rozdiely v známkovaní nájdeme aj medzi obyvateľmi jednotlivých krajov Slovenska. Najlepšie známky dostávajú ministri od obyvateľov Prešovského kraja, najprísnejší sú ľudia z Bratislavského kraja.
Prieskum sa konal 3. – 8. júna 2026 na vzorke 1 002 respondentov.