Tomáš za napadnutie manželky dostal PODMIENKU, Zuzane žiadosť o zákaz priblíženia zamietli! VRAŽDA týždeň po prepustení

GELNICA - Nové zistenia v prípade brutálnej vraždy učiteľky Zuzany z Gelnice odhaľujú, že jej manžel Tomáš V., dnes obvinený z obzvlášť závažného zločinu vraždy, bol len pár dní pred útokom prepustený z väzby a podmienečne odsúdený za nebezpečné vyhrážanie voči tej istej žene. Zuzana žiadala o zákaz priblíženia, súd jej žiadosť zamietol. V sobotu (20. 6.) popoludní ju manžel zavraždil. O väzbe by mal košický súd rozhodnúť v utorok.
Za nebezpečné vyhrážanie dostal podmienku
Gelničanovi Tomášovi V., obvinenom z vraždy manželky Zuzany V. v Gelnici, uložil Okresný súd (OS) Spišská Nová Ves 9. júna podmienečný trest odňatia slobody v trvaní osem mesiacov za nebezpečné vyhrážanie. Dovtedy bol vo väzbe ako obvinený z prečinu nebezpečného vyhrážania, keďže 21. februára pod vplyvom alkoholu napadol svoju manželku. Potvrdila to hovorkyňa Krajského súdu Košice Anna Pančurová.
„Trestným rozkazom zo dňa 9. júna 2026 OS Spišská Nová Ves uložil Tomášovi V. trest odňatia slobody v trvaní osem mesiacov, výkon trestu mu podmienečne odložil na dobu 15 mesiacov a zároveň mu uložil protialkoholické liečenie ambulantnou formou. Trestný rozkaz sa stal ihneď právoplatným a obvinený bol z väzby prepustený,“ uviedla. Obvinený teda nebol vo výkone trestu odňatia slobody, ani z neho podmienečne prepustený.
Zuzana žiadala o zákaz priblíženia, súd jej žiadosť zamietol
Hovorkyňa informovala, že sudca pre prípravné konanie OS Spišská Nová Ves vzal Tomáša V., obvineného z prečinu nebezpečného vyhrážania, do väzby 25. februára z dôvodu, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Jeho manželka Zuzana V. podala 28. februára OS Spišská Nová Ves návrh na nariadenie neodkladného opatrenia proti žalovanému. Domáhala sa ním, aby mu súd uložil zákaz priblížiť sa k nej na vzdialenosť kratšiu ako 50 metrov s výnimkou procesných úkonov a aby žalovaného vylúčil z užívania jej bytu, pretože ako abstinujúci alkoholik začal znova po 23 rokoch užívať alkohol a doma ju fyzicky napadol.
Súd v Spišskej Novej Vsi o jej návrhu rozhodol 10. marca tak, že návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol. Svoje rozhodnutie opieral o skutočnosť, že obvinený bol v tom čase vo väzbe v Ústave na výkon väzby v Košiciach, pričom on sám sa voči tomuto obmedzeniu na slobode nebránil. „Podľa názoru súdu za takéhoto stavu veci nie je preukázaná naliehavosť a nevyhnutnosť upraviť vzťahy medzi žalobkyňou a žalovaným tak, ako to žalobkyňa požadovala, keďže zo strany obžalovaného v tom čase určite nemohlo dôjsť k jeho návratu do bytu a ani k možnosti priblíženia sa k nej,“ uviedla hovorkyňa košických súdov.
Tomáš manželku Zuzanu brutálne zavraždil o niekoľko dní
K brutálnej vražde došlo v Gelnici v sobotu (20. 6.) popoludní. Polícia našla v dome 47‑ročnú ženu bez známok života. Podľa oznámenia na linku 158 ju mal napadnúť jej manžel, ktorý z miesta ušiel na sivej Škode Octavia. Polícia okamžite vyhlásila pátranie a varovala verejnosť, aby sa k hľadanému nepribližovala. Po niekoľkých hodinách muža zadržala hliadka v okolí Košíc. "Osoba, po ktorej policajti dnes v súvislosti s násilnou trestnou činnosťou v Gelnici pátrali, bola pred krátkym časom obmedzená na osobnej slobode hliadkou OO PZ Čaňa na jednej z poľných ciest v okolí Košíc," informovala v sobotu večer polícia, ktorá poďakovala všímavej verejnosti za pomoc.
Podľa informácií TV JOJ mal Zuzane podrezať hrdlo, na krku mala reznú ranu. K tragédii došlo v dome, ktorý manželia využívali ako rekreačnú chalupu. Podľa susedov sa z domu ozýval silný hluk, po čom okamžite privolali pomoc, no keď dorazila, žene už nedokázali pomôcť. Podľa neoficiálnych informácií malo k tragickej udalosti dôjsť pred očami ich detí.
Učiteľka Zuzana (†47) mala zomrieť rukou manžela pred očami detí: Bála sa o život! Zdrvení kolegovia, REAKCIA školy
Manžela polícia obvinila. "Po vykonaní nevyhnutných procesných úkonov a po zhromaždení dostatočného množstva dôkazov košický krajský policajný vyšetrovateľ vzniesol mužovi obvinenie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. Zároveň bol spracovaný podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby," informovala v nedeľu večer polícia s tým, že v prípade dokázania viny hrozí obvinenému mužovi trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov. O väzbe obvineného z obzvlášť závažného zločinu vraždy by mal košický súd rozhodnúť v utorok.
Zuzana učila na miestnej základnej škole
Zosnulá Zuzana pôsobila ako učiteľka na miestnej základnej škole a správa o jej smrti hlboko zasiahla kolegov. "Náš súcit a myšlienky patria rodine pozostalých, najmä deťom zosnulej. Pani učiteľka, triedna učiteľka a naša kolegyňa bude nám všetkým veľmi chýbať," zareagovala riaditeľka školy Bibiána Krajníková. Dodáva, že škola zriadila ešte v sobotu, bezprostredne po udalosti, krízový tím, kontaktovala Centrum poradenstva a prevencie Gelnica.
Mesto Gelnica po tragédii deklarovalo plnú súčinnosť s políciou a záchrannými zložkami. Primátor Dušan Tomaško vyjadril rodine úprimnú sústrasť a požiadal obyvateľov, aby rešpektovali pokyny polície a nešírili neoverené informácie. Zdôraznil, že v tejto fáze je kľúčové umožniť vyšetrovateľom nerušenú prácu a zachovať úctu voči pozostalým.