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Posun v prípade vraždy v Gelnici, padlo OBVINENIE: Zuzane (†47) mal podrezať hrdlo manžel! DESIVÉ slová susedov

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Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
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GELNICA - Gelnicou v sobotu otriasol tragický prípad. Po náleze mŕtvej 47‑ročnej ženy v jednom z domov spustila polícia rozsiahle pátranie po mužovi, ktorý z miesta násilného činu odišiel autom. Hliadkam sa ho podarilo zadržať až po niekoľkých hodinách. Z usmrtenia ženy má byť podozrivý jej manžel, len nedávno prepustený na slobodu.

Aktualizované 18:45 Muža obvinili z vraždy

"Po vykonaní nevyhnutných procesných úkonov a po zhromaždení dostatočného množstva dôkazov košický krajský policajný vyšetrovateľ vzniesol mužovi obvinenie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. Zároveň bol spracovaný podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby," informovala v nedeľu večer polícia s tým, že v prípade dokázania viny hrozí obvinenému mužovi trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov.

V sobotu (20. 6.) popoludní došlo v Gelnici k násilnému činu. Polícia približuje, že oznámenie o útoku na ženu zo strany jej manžela prijala na tiesňovej linke 158. Polícia následne našla v jednom z domov 47-ročnú ženu bez známok života. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky, vrátane vyšetrovateľov a kriminalistov, ktorí na mieste okamžite začali s procesnými úkonmi a zabezpečovaním stôp. Polícia zároveň vyhlásila pátranie po osobe, ktorá by mohla súvisieť s prípadom. "Podľa doterajších informácií osoba z miesta odišla na osobnom motorovom vozidle Škoda Octavia sivej farby, evidenčné číslo GL 055AX. Ak uvedené vozidlo spozorujete, nepribližujte sa k nemu, osobu neoslovujte, nesnažte sa ju zastaviť ani kontaktovať," upozorňovala verejnosť a zverejnila fotografiu hľadaného auta.

Posun v prípade vraždy
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 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

Po niekoľkých hodinách nakoniec pátranie ukončili. "Osoba, po ktorej policajti dnes v súvislosti s násilnou trestnou činnosťou v Gelnici pátrali, bola pred krátkym časom obmedzená na osobnej slobode hliadkou OO PZ Čaňa na jednej z poľných ciest v okolí Košíc," informovala v sobotu večer polícia, ktorá poďakovala všímavej verejnosti za pomoc. S osobou následne vykonali potrebné procesné úkony. "Bližšie informácie poskytneme hneď, ako to procesná situácia umožní," dodala. 

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Muž mal podrezať hrdlo manželke

Podrobnejšie informácie o tragédii priniesla TV JOJ. Podľa susedov sa z domu ozýval silný hluk, čo ich prinútilo privolať pomoc, no keď dorazila, žene už nedokázali pomôcť. Televízia uvádza, že Zuzana mala na krku reznú ranu. Miestni opisujú jej manžela ako problémového a potvrdzujú, že s ním mali skúsenosti aj policajti — prednedávnom ho riešili pre nebezpečné vyhrážky voči manželke, za čo skončil vo väzbe. 

Podľa informácií TV JOJ mala ženu usmrtiť práve jej manžel, ktorý sa len nedávno dostal na slobodu. Zosnulá pôsobila ako učiteľka na základnej škole a správa o jej smrti hlboko zasiahla kolegov aj miestnych obyvateľov. K tragédii došlo v dome, ktorý manželia využívali ako rekreačnú chalupu.

Mesto je pripravené na súčinnosť

Mesto Gelnica je pripravené poskytnúť súčinnosť všetkým zložkám zapojeným do riešenia tejto tragickej udalosti, informoval primátor mesta Dušan Tomaško. "S hlbokým zármutkom som prijal informáciu o tragickej udalosti, ku ktorej došlo v našom meste. V mene mesta Gelnica vyjadrujem úprimnú sústrasť rodine, príbuzným a všetkým blízkym zosnulej osoby," uviedol Tomaško, ktorý prosí občanov, aby rešpektovali pokyny polície a v prípade, že disponujú akýmikoľvek informáciami, ktoré by mohli pomôcť pri vyšetrovaní, bezodkladne kontaktovali linku 158.

"Zároveň žiadam verejnosť, aby sa vyhla šíreniu nepotvrdených informácií a špekulácií na sociálnych sieťach. V tejto chvíli je najdôležitejšie umožniť polícii nerušene vykonávať svoju prácu a prejaviť úctu voči pozostalým," vyzýva primátor, ktorý ďakuje za pochopenie, zodpovedný prístup a vzájomnú ohľaduplnosť.

Viac o téme: VraždaGelnica
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