Učiteľka Zuzana (†47) mala zomrieť rukou manžela pred očami detí: Bála sa o život! Zdrvení kolegovia, REAKCIA školy

GELNICA - Mesto Gelnica sa spamätáva z brutálnej vraždy 47‑ročnej Zuzany, ktorú mal zabiť jej manžel Tomáš. Ten bol podľa medializovaných informácií prednedávnom vo väzbe za nebezpečné vyhrážky manželke. Podľa slov jej známych žiadala Zuzana o zákaz priblíženia, no na súde nepochodila. Celá situácia nakoniec vyvrcholila v tragédiu. Za Zuzanou, ktorá bola miestnou učiteľkou, smútia kolegovia aj žiaci.
V Gelnici došlo v sobotu (20. 6.) popoludní k brutálnemu útoku, pri ktorom polícia našla v dome 47‑ročnú ženu bez známok života. Podľa oznámenia na linku 158 ju mal napadnúť jej manžel, ktorý z miesta ušiel na sivej Škode Octavia. Polícia okamžite vyhlásila pátranie a varovala verejnosť, aby sa k hľadanému nepribližovala. Po niekoľkých hodinách muža zadržala hliadka v okolí Košíc. "Osoba, po ktorej policajti dnes v súvislosti s násilnou trestnou činnosťou v Gelnici pátrali, bola pred krátkym časom obmedzená na osobnej slobode hliadkou OO PZ Čaňa na jednej z poľných ciest v okolí Košíc," informovala v sobotu večer polícia, ktorá poďakovala všímavej verejnosti za pomoc.
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Manžel mal Zuzane podrezať hrdlo, obvinili ho z vraždy
Podľa informácií TV JOJ mal Zuzane podrezať hrdlo manžel Tomáš, na krku mala reznú ranu. K tragédii došlo v dome, ktorý manželia využívali ako rekreačnú chalupu. Podľa susedov sa z domu ozýval silný hluk, po čom okamžite privolali pomoc, no keď dorazila, žene už nedokázali pomôcť.
Miestni opisujú jej manžela ako problémového a potvrdzujú, že s ním mali skúsenosti aj policajti — prednedávnom ho riešili pre nebezpečné vyhrážky voči manželke, za čo skončil vo väzbe. Manžel sa mal podľa televízie len nedávno dostať na slobodu. Podľa jej známych sa bála o svoj život a preto požiadala súd o zákaz priblíženia. Podľa neoficiálnych informácií mal sudca jej žiadosť zamietnuť. Taktiež podľa neoficiálnych informácií malo k tragickej udalosti dôjsť pred očami ich detí.
Mesto Gelnica po tragédii deklarovalo plnú súčinnosť s políciou a záchrannými zložkami. Primátor Dušan Tomaško vyjadril rodine úprimnú sústrasť a požiadal obyvateľov, aby rešpektovali pokyny polície a nešírili neoverené informácie. Zdôraznil, že v tejto fáze je kľúčové umožniť vyšetrovateľom nerušenú prácu a zachovať úctu voči pozostalým.
Manžela polícia obvinila. "Po vykonaní nevyhnutných procesných úkonov a po zhromaždení dostatočného množstva dôkazov košický krajský policajný vyšetrovateľ vzniesol mužovi obvinenie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. Zároveň bol spracovaný podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby," informovala v nedeľu večer polícia s tým, že v prípade dokázania viny hrozí obvinenému mužovi trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov.
Správa zasiahla základnú školu, v ktorej učila
Zosnulá Zuzana pôsobila ako učiteľka na miestnej základnej škole a správa o jej smrti hlboko zasiahla kolegov. "Náš súcit a myšlienky patria rodine pozostalých, najmä deťom zosnulej. Pani učiteľka, triedna učiteľka a naša kolegyňa bude nám všetkým veľmi chýbať," zareagovala riaditeľka školy Bibiána Krajníková. Dodáva, že škola zriadila ešte v sobotu, bezprostredne po udalosti, krízový tím, kontaktovala Centrum poradenstva a prevencie Gelnica.
V pondelok (22. 6.) v škole nariadili primátorské voľno a súčasne tam prebieha skupinové krízové intervencie pre učiteľov a pre triedne kolektívy, ktoré sú udalosťou najviac zasiahnuté. Do školy prišli vyškolení krízoví interventi, ktorí poskytnú pomoc pedagogickým zamestnancom a podporia vybrané triedne kolektívy žiakov. "Škola komunikuje súčasne s rodičmi všetkých žiakov školy, upokojuje a stabilizuje situáciu," uvádza riaditeľka.
"Učiteľka Zuzka – jedna z nás. Učila matematiku na ZŠ v Gelnici a jej žiaci ju milovali. Tichá, skromná, vždy ochotná pomôcť. Matka dvoch detí, žena, ktorá kráčala medzi nami – a ktorú naša spoločnosť nedokázala ochrániť. O život ju pripravil človek, ktorý ju mal milovať a chrániť. Tyran, pred ktorým márne hľadala pomoc. Sudca zamietol jej žiadosť o zákaz priblíženia. Jej strach bol podceňovaný. Jej hlas nebol vypočutý," napísala učiteľka Anka na sociálnej sieti. Podľa jej slov bola Zuzana obetavá, talentovaná a denné rozdávala okolo seba dobro.