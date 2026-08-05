DESIVÉ slová pred pristátím v Londýne! Pohotová reakcia pilotov zabránila TRAGÉDII

LONDÝN - Posádka letu British Airways zažila nepríjemný incident, ktorý viedol k vyhláseniu núdze na jednom z jej Airbusov A320. Lietadlo bolo na konečnom priblížení na letisko London Heathrow, keď ho postihla porucha systému referenčných údajov ADR, ktorá spustila varovanie pred pádom.
K udalosti došlo 6. júla, pričom lietadlo smerovalo do Londýna z nemeckého Düsseldorfu. Aj keď po pristáti neboli hlásené žiadne zranenia, britský Úrad pre vyšetrovanie leteckých nehôd (AAIB) klasifikoval udalosť ako vážny incident. Vyšetrovanie je aktuálne v počiatočnom štádiu a pozornosť smeruje k príčine zlyhania systémov letových údajov a spôsob reakcie pilotov.
Posádka reagovala podľa štandardných postupov
Prvé priblíženie na dráhu 27L viedlo k zlyhaniu ADR. Na to prešiel systém riadenia z režimu ,,Normal Law” do režimu ,,Alternate Law” čo spustilo varovanie pred pádom. Posádka ihneď vyhlásila PAN PAN, čo je predbežne iba naliehavá situácia s prednostným vybavením. Lietadlo vstúpilo do vyčkávacieho okruhu, kým piloti hľadali riešenie pred ďalším pokusom o pristátie. AAIB uvádza, že následné priblíženie viedlo k ďalšiemu varovaniu pred pádom a to vo výške 3000 stôp (915 metrov). Po reakcii posádky na vyrovnanie letu klesol stroj na 2200 stôp (670 metrov). Bezprostredne na to piloti vyhlásili MAYDAY a bezpečne pristáli.
Čo je to Alternate Law?
Airbus pracuje na princípe ,,fly-by-wire”, ktorý funguje v rôznych režimoch. Počas bežnej prevádzky je aktívny systém Normal Law, ktorý poskytuje komplexnú ochranu pred nečakanými vstupmi pilotov do riadenia. Zlyhanie ADR však spustilo režim Alternate Law, ktorý obmedzuje niektoré ochranné funkcie alebo ich úplne vypojí. V tomto prípade musia piloti viac ovládať lietadlo manuálne.
Úrad AAIB neurčil, či porucha postihla iba jednu jednotku ADR alebo viacero zdrojov údajov o lete. Vyšetrovatelia zatiaľ nepotvrdili, či tieto varovania odrážali aerodynamický stav lietadla alebo boli ovplyvnené chybnými údajmi v dôsledku zlyhania systému.