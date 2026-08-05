Taiwan sa pripravuje na hrozbu invázie: Začali sa rozsiahle vojenské manévre

TCHAJ-PEJ - Na Taiwane sa v stredu začalo každoročné vojenské cvičenie Han Kuang. Tohtoročné manévre simulujú scenár, v ktorom Čína využije svoje bežné vojenské cvičenia ako zásterku pre plnohodnotnú inváziu. Informuje o tom agentúra AFP.
Nácvik obrany ostrova
Cvičenia potrvajú do 15. augusta a okrem vojakov v aktívnej službe a rezervistov sa na nich zúčastnia aj civilisti v rámci nácviku leteckých poplachov. V stredu sa v úvode manévrov desiatky záložníkov rozmiestnili pozdĺž pláže s výhľadom na Taiwanský prieliv a strieľali z útočných pušiek taiwanskej výroby na ciele na pobreží, kde by sa počas invázie mohli vylodiť čínske sily. Kľúčovou súčasťou tohtoročného cvičenia je decentralizácia velenia, aby dôstojníci na bojisku mohli prijímať operačné rozhodnutia bez čakania na rozkazy. Súčasne sa budú konať cvičenia zamerané na posilnenie odolnosti miest v rámci, ktorých sa bude napríklad spomaľovať mobilný internet.
Spor s Čínou trvá
Komunistická Čínska ľudová republika považuje Taiwan (jeho oficiálny názov je Čínska republika) za svoje územie a od víťazstva v občianskej vojne v roku 1949 sa nevzdala úmyslu použitia vojenskej sily na jeho prevzatie. „Vzhľadom na to, že autoritarizmus Čínskej ľudovej republiky sa naďalej rozširuje, červený teror sa šíri aj do všetkých kútov sveta,“ povedal prezident Taiwanu Laj Čching-te na bezpečnostnom fóre v predvečer cvičení. „Budeme naďalej posilňovať našu národnú obranu a budovať odolnosť celej spoločnosti,“ zdôraznil.
AFP pripomína, že Čína v uplynulých rokoch zintenzívnila vojenský tlak na Taiwan, pričom takmer každý deň nasadzuje stíhačky a vojenské lode v okolí ostrova a vykonáva rozsiahle cvičenia. Čínska pobrežná stráž je tiež čoraz aktívnejšia v okolí Taiwanu a ďalších ostrovov pod kontrolou vlády v Tchaj-peji. Taiwan v reakcii zvýšil investície do svojej obrany a zaobstaral si nové zbrane vrátane dronov. Pod tlakom vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa sa zaviazal vynakladať na svoju obranu päť percent HDP.