Británia čelí vlne antisemitizmu: Počet útokov a nenávistných prejavov prudko stúpol!

LONDÝN - Počas prvých šiestich mesiacov tohto roka stúpol v Británii počet incidentov súvisiacich s antisemitzmom takmer o štvrtinu v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Vyplýva to zo správy, ktorú v utorok zverejnila charita Community Security Trust (CST). Informujú o tom agentúry Reuters a AFP.
„Tieto útoky sú namierené proti britským Židom, sú však zároveň útokmi na Veľkú Britániu a našu spoločnosť,“ uviedol Mark Gardner, výkonný riaditeľ CST. Táto charitatívna organizácia zaznamenala v období od januára do júna tohto roka 1926 prípadov antisemitsky orientovaných nenávistných prejavov vrátane fyzických útokov, podpaľačských útokov a bodnutia dvoch židovských mužov koncom apríla v Golders Green, londýnskej štvrti s dlhodobo usadenou židovskou komunitou. „Ide o druhý najvyšší počet prípadov, aký bol kedy zaznamenaný“ počas prvej polovici roka, uviedla CST.
Útoky po nožovom incidente
Podľa CST viedol útok nožom v Golders Green k nárastu počtu každodenných antisemitských incidentov. V priebehu troch dní po útoku ich zaznamenala 71, z ktorých 16 priamo súviselo s útokom v židovskej štvrti. „V niektorých prípadoch jednotlivci velebili násilie a vyzývali k ďalšiemu ubližovaniu Židom, alebo využívali tento incident na šírenie antisemitských konšpiračných teórií a protižidovských urážok,“ uviedla CST.
Podpaľačské útoky
Málo známa skupina napojená na Teherán, Islamské hnutie spoločníkov pravice (Harakat Ašháb al-Jamín al-Islámíja) sa tiež prihlásila k zodpovednosti za sedem podpaľačských útokov na židovské objekty v Británii v uplynulých mesiacoch. Pri jednom útoku boli v marci v Golders Green podpálené štyri sanitky patriace organizácii Hatzola – židovskej charite, ktorá poskytuje záchrannú službu pre židovskú komunitu aj širšiu verejnosť.
CST uviedla, že počet incidentov prudko vzrástol po začatí vojny USA a Izraela proti Iránu vo februári, pričom britské orgány odvtedy obviňujú Teherán z toho, že využíva sprostredkovateľov na vykonávanie útokov v Británii a po celej Európe. Irán to opakovane poprel. „Tieto útoky by mali znepokojovať každého, komu záleží na Británii a na hrozbách, ktorým čelí, či už ide o hrozby riadené štátom z Iránu, alebo o hrozby pochádzajúce zvnútra krajiny zo strany islamistov, krajnej pravice, krajnej ľavice alebo iných ideologických extrémistov,“ uviedol Gardner.
Námestníčka britskej ministerky vnútra pre pre záležitosti polície Sarah Jonesová označila nárast antisemitských útokov za „desivý“. Pripomenula, že vláda vyhradila 250 miliónov libier na posilnenie policajnej prítomnosti v židovských štvrtiach.