Streda29. júl 2026, meniny má Marta, zajtra Libuša

Tisíce slovenských rodín urobili TOTO! Pomoc našli u odborníkov

Leto je ideálna príležitosť urobiť prvý krok k vytúženému dieťatku. PR článok Zobraziť galériu (5)
Leto je ideálna príležitosť urobiť prvý krok k vytúženému dieťatku. (Zdroj: Gyncare)
© Zoznam/ © Zoznam/

Túžili po bábätku a rozhodli sa nečakať. Za 25 rokov sa tak narodilo viac ako 8 000 detí! Leto môže byť dobrým štartom riešiť problém, ktorý cez rok odkladáte.

Jedni s rodinou balia kufre na dovolenku a užívajú si bezstarostné leto. Mnoho párov sa však trápi, lebo sa im nedarí počať bábätko. Leto je pritom ideálna príležitosť urobiť prvý krok k vytúženému dieťatku.

Práve počas prázdnin sa do ambulancií reprodukčnej medicíny častejšie dostávajú ľudia, ktorým sa návštevu počas roka nepodarilo naplánovať. „Patria medzi nich napríklad aj pedagógovia, či iní pracovníci v školstve, ale aj páry z ďalších časovo náročných profesií, ktoré odkladali návštevu centra pre pracovnú vyťaženosť,“ vraví MUDr. Viera Belušáková, vedúca lekárka kliniky GYNCARE v Bratislave.

Pozor na mýtus o dovolenke

Odborníčka pritom upozorňuje na jednu vec. Dvojice, ktoré sa dlhšie snažia o bábätko, často počúvajú dobre mienené rady, aby si v lete hlavne oddýchli, zabavili sa a ich ťažkosti sa napokon „spontánne vyriešia“.

„Dovolenka dokáže zlepšiť spánok, partnerskú blízkosť aj sexuálny život, ale so zdravotnými ťažkosťami pomôžu len odborníci,“ vraví MUDr. Viera Belušáková z GYNCARE.
Zobraziť galériu (5)
„Dovolenka dokáže zlepšiť spánok, partnerskú blízkosť aj sexuálny život, ale so zdravotnými ťažkosťami pomôžu len odborníci,“ vraví MUDr. Viera Belušáková z GYNCARE.  (Zdroj: GYNCARE)

Ide o rozšírený a pre páry často zraňujúci mýtus,“ upozorňuje lekárka. Rada typu „choďte na dovolenku, prestaňte na to myslieť a ono to príde“ môže znieť neškodne, v skutočnosti však prenáša zodpovednosť za neúspech na psychiku ženy alebo páru.

„Dovolenka nepochybne dokáže zlepšiť spánok, partnerskú blízkosť, sexuálny život aj celkovú kvalitu života. Nedokáže však spriechodniť vajíčkovody, zvýšiť počet vajíčok, odstrániť endometriózu, upraviť závažnú poruchu spermiogramu, ani zvrátiť vplyv veku na kvalitu vajíčok.“

S tým vedia pomôcť len odborníci. Dovolenka by preto nemala nahrádzať diagnostiku. Leto je skôr veľmi dobrým štartovacím bodom pre medicínsku konzultáciu.

Mokré plavky, horúčavy, diéty, alkohol

Ak sa snažíte o dieťa, na dovolenke si treba dať pozor aj na bežné letné problémy. Teplo, vlhkosť a dlhé nosenie mokrých plaviek môžu podporiť vznik mykóz alebo infekcií močových ciest. Samy osebe zvyčajne nevedú k neplodnosti, pri opakovaných ťažkostiach však ale určite vyhľadajte lekára. Skutočne rizikové sú predovšetkým neliečené sexuálne prenosné infekcie – najmä chlamýdiová a gonokoková – ktoré môžu vyvolať zápal malej panvy a následné vytvorenie zrastov v dutine brušnej alebo nepriechodnosť vajíčkovodov,“ varuje MUDr. Belušáková.

Rizikom sú aj „diéty do plaviek“ spojené s hladovaním, ktoré môžu u žien narušiť hormonálny cyklus a ovuláciu.

A čo extrémne horúčavy, ktoré máme už bežne aj na Slovensku?  Mužská plodnosť je na teplotu citlivejšia než ženská. Dlhodobé alebo opakované prehrievanie môže zhoršiť kvalitu spermií. Neplatí však, že by každý horúci deň spôsobil mužskú neplodnosť. Riziko rastie predovšetkým pri dlhodobom opakovanom pôsobení tepla – napríklad pri práci.“

Liečba neplodnosti neznamená automaticky IVF, existujú aj iné možnosti.
Zobraziť galériu (5)
Liečba neplodnosti neznamená automaticky IVF, existujú aj iné možnosti.  (Zdroj: GYNCARE)

Obavy nemusíte mať, ani ak máte v lete uvoľnený režim a sem-tam si „doprajete“ pohárik. „Páry nemusia žiť v neustálom strachu, že jedno grilovanie alebo pohár vína zmarí ich šancu na dieťa – pri plodnosti je totiž oveľa dôležitejší dlhodobý životný štýl než jedna výnimočná udalosť. Problémom je až pravidelná alebo nadmerná konzumácia alkoholu,“ dodáva lekárka.

Prvý krok môže byť jednoduchší, než si myslíte

Lekárka prízvukuje, že liečba neplodnosti neznamená automaticky IVF. O ďalšom postupe rozhodujú výsledky vyšetrení, vek ženy, dĺžka snaženia aj príčina problému. V niektorých prípadoch môže byť vhodná podpora ovulácie alebo IUI, teda inseminácia,“ približuje MUDr. Belušáková. IUI patrí medzi jednoduchšie metódy asistovanej reprodukcie, kedy sa pri zákroku zavedú upravené spermie priamo do maternice.

Dnes máme k dispozícii pokročilé technológie a skúsených špecialistov. Dokážeme tak pomôcť mnohým párom. Ak je IVF potrebné, jednou z možností liečby je napríklad takzvaná technika ICSI. Vtedy zas embryológ vyberie jednu spermiu a vpraví ju už priamo do vajíčka,“ dodáva lekárka.

Tisíce slovenských rodín urobili
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: GYNCARE)

GYNCARE si tento rok pripomína 25 rokov pôsobenia v reprodukčnej medicíne. Za ten čas sa s ich pomocou narodilo viac ako 8 000 detí. Klinika pri príležitosti svojho výročia ponúka na metódy IUI a ICSI 25-percentnú zľavu. Viac informácií o liečbe neplodnosti nájdete na www.gyncare.sk.

- reklamná správa -

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Hladina Dunaja je najnižšie za posledné dekády, na alarmujúci stav sme sa boli pozrieť v teréne
Hladina Dunaja je najnižšie za posledné dekády, na alarmujúci stav sme sa boli pozrieť v teréne
Správy
Keď Eva Holubová vidí našich premiérov, spomenie si na prezidenta Havla: Toto mu kričí do neba!
Keď Eva Holubová vidí našich premiérov, spomenie si na prezidenta Havla: Toto mu kričí do neba!
Prominenti
Spustenie zrekonštruovanej Labutej fontány v Medickej záhrade v Bratislave
Spustenie zrekonštruovanej Labutej fontány v Medickej záhrade v Bratislave
Správy

Domáce správy

PÁTRANIE po Markovi (3)
PÁTRANIE po Markovi (3) krok po kroku: Polícia prehovorila o detailoch! TAKTO našli strateného chlapčeka
Domáce
AKTUÁLNE Vážna dopravná nehoda
AKTUÁLNE Vážna dopravná nehoda pri Zlatých Moravciach: Na mieste sú všetky zložky! Cesta je neprejazdná
Domáce
FOTO Mladá vodička v Hnúšti
Mladá vodička v Hnúšti narazila do štyroch áut, nafúkala dve promile
Domáce
Obchvat Tvrdošína už rok znižuje nákladnú dopravu o 81 %, mesto je tichšie aj bezpečnejšie
Obchvat Tvrdošína už rok znižuje nákladnú dopravu o 81 %, mesto je tichšie aj bezpečnejšie
Žilina

Zahraničné

Požiare v Španielsku: Tisíce
Požiare v Španielsku: Tisíce evakuovaných obyvateľov sa začali vracať domov
Zahraničné
Výrobca luxusných automobilov chystá
Výrobca luxusných automobilov chystá veľké škrty: Plánuje zrušiť tisíce pracovných miest na celom svete!
Zahraničné
Grécky ostrov a tureckú
Ďalšie katastrofálne požiare v Európe: VIDEO Horí v dovolenkových rajoch! Úrady evakuovali viaceré oblasti
Zahraničné
Ilustračné foto
V Turecku zadržali opozičnú starostku a jej blízkych spolupracovníkov
Zahraničné

Prominenti

FOTO Vladimír Čech
Obrovská tragédia v rodine moderátora Milionára: Dcéra Petra (†46) zomrela pri desivej nehode!
Zahraniční prominenti
Fašiangova EX už svoju
Fašiangova EX už svoju lásku netají: Takýto fešák si po Marekovi získal jej srdce!
Domáci prominenti
Irina Shayk
Nový promi pár na scéne: Slávna kráska ulovila ex svojej kolegyne... O 11 rokov mladšieho!
Zahraniční prominenti
FOTO Kate nachádzala najväčšiu podporu
Kate a William ukázali kus súkromia: Rozprávkové leto s deťmi dojalo fanúšikov! Princezná opäť žiari!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Zo žartu si objednala
Zo žartu si objednala kresbu svojej spriaznenej duše: O týždeň stretla muža z obrázku
Zaujímavosti
Stephen Hawking
Legendárny Stephen Hawking varoval pred koncom sveta: Vedci tvrdia, že jeho obavy sa začínajú napĺňať!
Zaujímavosti
FOTO Na povale historickej radnice
Na povale historickej radnice objavili unikátny NÁLEZ: Odborníci hovoria o významnej pamiatke
Zaujímavosti
Väčšina mužov po štyridsiatke
Väčšina mužov po štyridsiatke robí pri chudnutí týchto 8 chýb: Pre toto ručička na váhe stojí!
vysetrenie.sk

Dobré správy

Módny hit leta? Tieto
Módny hit leta? Tieto kombinácie rozdelia ženy na dva tábory!
feminity.sk
Prečo sa niektoré ženy
Prečo sa niektoré ženy pekne opália a iné majú červenú pokožku? Rozhoduje táto maličkosť
hashtag.sk
Ženy, poznáte tento trik?
Ženy, poznáte tento trik? Mnoho Sloveniek naň zabúda a potom to ľutuje
feminity.sk
Klimatizáciou je dnes vybavených
Horúčavy sú skúškou aj pre vlaky: Približne 90 percent vozidiel ZSSK už má klimatizáciu
Domáce

Ekonomika

Zlepšovanie finančného zdravia Slovákov sa zastavilo. Reálny rast výdavkov dolieha na rodiny aj mladých
Zlepšovanie finančného zdravia Slovákov sa zastavilo. Reálny rast výdavkov dolieha na rodiny aj mladých
Ako zarobiť na letných horúčavách? Odpoveď možno nájdete aj vo vlastnom nákupnom košíku
Ako zarobiť na letných horúčavách? Odpoveď možno nájdete aj vo vlastnom nákupnom košíku
Nový rodičovský dôchodok smeruje k seniorom: Kedy prídu peniaze a čo robiť pri zamietnutí?
Nový rodičovský dôchodok smeruje k seniorom: Kedy prídu peniaze a čo robiť pri zamietnutí?
Nový ZOO park pri Nitre dostal zelenú: Bývalý poľnohospodársky areál sa zmení na atrakciu (FOTO)
Nový ZOO park pri Nitre dostal zelenú: Bývalý poľnohospodársky areál sa zmení na atrakciu (FOTO)

Šport

Vraj už podpísal dvojročnú zmluvu: Český futbal vytasil nečakané meno na post kouča repre
Vraj už podpísal dvojročnú zmluvu: Český futbal vytasil nečakané meno na post kouča repre
Reprezentácia
Slovensko – Brazília: Online prenos z úvodného zápasu na MS hádzanárok do 18 rokov
Slovensko – Brazília: Online prenos z úvodného zápasu na MS hádzanárok do 18 rokov
MS v hádzanej
VIDEO Kuriózna nehoda Vinícia Jr. na dovolenke: Brazílčan pobavil priateľku aj fanúšikov
VIDEO Kuriózna nehoda Vinícia Jr. na dovolenke: Brazílčan pobavil priateľku aj fanúšikov
Ostatné
Teraz alebo nikdy: Edmonton má dotiahnuť na vrchol kontroverzný tyran so zvláštnymi metódami
Teraz alebo nikdy: Edmonton má dotiahnuť na vrchol kontroverzný tyran so zvláštnymi metódami
NHL

Auto-moto

Na Záhorí sa začala výstavba pokračovania cyklotrasy za 3,8 mil. eur-2
Na Záhorí sa začala výstavba pokračovania cyklotrasy za 3,8 mil. eur-2
Doprava
TEST: KGM Torres HEV - velikán konečne bez velikánskej spotreby
TEST: KGM Torres HEV - velikán konečne bez velikánskej spotreby
Klasické testy
Baterkáčov je na Slovensku čoraz viac. Viac než kúpa nových, Slovákov baví dovoz jazdených
Baterkáčov je na Slovensku čoraz viac. Viac než kúpa nových, Slovákov baví dovoz jazdených
Ekonomika
SSC na viacerých úsekoch opravuje cestu I. triedy v okrese Dolný Kubín
SSC na viacerých úsekoch opravuje cestu I. triedy v okrese Dolný Kubín
Doprava

Kariéra a motivácia

Čo vás najviac brzdí v kariére podľa znamenia? Túto chybu možno robíte dokola
Čo vás najviac brzdí v kariére podľa znamenia? Túto chybu možno robíte dokola
Mám prácu
Prepúšťanie zasiahlo viaceré firmy: O prácu prídu stovky ľudí nielen na Slovensku
Prepúšťanie zasiahlo viaceré firmy: O prácu prídu stovky ľudí nielen na Slovensku
Aktuality
Gen Z má novú konkurenciu. O junior pozície sa čoraz viac zaujímajú aj TÍTO pracovníci!
Gen Z má novú konkurenciu. O junior pozície sa čoraz viac zaujímajú aj TÍTO pracovníci!
Hľadám prácu
Budúcnosť benefitov: Čo skutočne chcú zamestnanci a prečo im stará klasika nestačí?
Budúcnosť benefitov: Čo skutočne chcú zamestnanci a prečo im stará klasika nestačí?
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Čo variť v nedeľu? 15 receptov na kompletné menu od polievky až po bábovku.
Čo variť v nedeľu? 15 receptov na kompletné menu od polievky až po bábovku.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Cviklové halušky: Rýchly obed, ktorý zvládne aj začiatočník
Cviklové halušky: Rýchly obed, ktorý zvládne aj začiatočník
Rady a tipy
Cheesecake, ktorý chutí ako broskyňový cobbler
Cheesecake, ktorý chutí ako broskyňový cobbler
Ovocné dezerty

Technológie

Perlivá voda má zlú povesť. Nová štúdia ukázala, či naozaj poškodzuje zuby
Perlivá voda má zlú povesť. Nová štúdia ukázala, či naozaj poškodzuje zuby
Veda a výskum
WhatsApp Web dostáva veľkú novinku. Zavoláš si priamo z prehliadača bez inštalácie aplikácie
WhatsApp Web dostáva veľkú novinku. Zavoláš si priamo z prehliadača bez inštalácie aplikácie
Aplikácie a hry
Prečo ľudia prestali jesť vlastný druh? Vedci vysvetlili, prečo sa kanibalizmus dlhodobo nevypláca
Prečo ľudia prestali jesť vlastný druh? Vedci vysvetlili, prečo sa kanibalizmus dlhodobo nevypláca
História
Masívne zbrojenie NATO môže zabrzdiť jediná súčiastka. Bez nej nevzlietne raketa ani dron
Masívne zbrojenie NATO môže zabrzdiť jediná súčiastka. Bez nej nevzlietne raketa ani dron
Správy

TN LIVE

Pellegrini sa stretol s čínskym premiérom. Hovorili o ďalšej spolupráci
Pellegrini sa stretol s čínskym premiérom. Hovorili o ďalšej spolupráci
Zahraničné
MAPA: Tepelná kupola rozpáli Slovensko. V týchto okresoch bude situácia najhoršia
MAPA: Tepelná kupola rozpáli Slovensko. V týchto okresoch bude situácia najhoršia
Domáce
Vážna ranná nehoda v Košiciach. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky
Vážna ranná nehoda v Košiciach. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky
Domáce
FOTO: Požiar vo vojenskom obvode pri Rohožníku. Armáda má situáciu pod kontrolou
FOTO: Požiar vo vojenskom obvode pri Rohožníku. Armáda má situáciu pod kontrolou
Domáce

Bývanie

Architektka si byt po starkých prerobila po svojom. Spomienky zachovala, no kúpeľňa nemá žiadne dvere!
Architektka si byt po starkých prerobila po svojom. Spomienky zachovala, no kúpeľňa nemá žiadne dvere!
Kedysi boli veľkým trendom, dnes sa im radšej vyhnite. Týchto 7 vecí robí vašu obývačku zastaralou
Kedysi boli veľkým trendom, dnes sa im radšej vyhnite. Týchto 7 vecí robí vašu obývačku zastaralou
Jeden prvok zmenil fungovanie menšieho bytu. Domáci majú viac úložných priestorov, ako zvládli zaplniť!
Jeden prvok zmenil fungovanie menšieho bytu. Domáci majú viac úložných priestorov, ako zvládli zaplniť!
8 interiérových rastlín, ktoré môžete pestovať, aj keď máte malé deti. Tieto sú bezpečné a prospievajú prostrediu
8 interiérových rastlín, ktoré môžete pestovať, aj keď máte malé deti. Tieto sú bezpečné a prospievajú prostrediu

Pre kutilov

Nemusí to byť len levanduľa! 7 fialových krások, ktoré rozžiaria vašu záhradu
Nemusí to byť len levanduľa! 7 fialových krások, ktoré rozžiaria vašu záhradu
Okrasná záhrada
Čo s prezretými marhuľami? Sladké recepty, ktoré sa oplatí vyskúšať ešte dnes
Čo s prezretými marhuľami? Sladké recepty, ktoré sa oplatí vyskúšať ešte dnes
Recepty
Nekupujte drahé lapače: Vyrobte si za 5 minút domácu pascu na osy a sršne, ktorá ich nepustí von
Nekupujte drahé lapače: Vyrobte si za 5 minút domácu pascu na osy a sršne, ktorá ich nepustí von
Dvor a záhrada
Môže aspirín zachrániť ochabnuté izbové rastliny? Pravda vás možno prekvapí
Môže aspirín zachrániť ochabnuté izbové rastliny? Pravda vás možno prekvapí
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Francúzky toto leto odložili biele tenisky: Nahradili ich týmto modelom, ktorý si zamilujete aj vy!
Móda
Francúzky toto leto odložili biele tenisky: Nahradili ich týmto modelom, ktorý si zamilujete aj vy!
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Grécky ostrov a tureckú
Zahraničné
Ďalšie katastrofálne požiare v Európe: VIDEO Horí v dovolenkových rajoch! Úrady evakuovali viaceré oblasti
PÁTRANIE po Markovi (3)
Domáce
PÁTRANIE po Markovi (3) krok po kroku: Polícia prehovorila o detailoch! TAKTO našli strateného chlapčeka
AKTUÁLNE Vážna dopravná nehoda
Domáce
AKTUÁLNE Vážna dopravná nehoda pri Zlatých Moravciach: Na mieste sú všetky zložky! Cesta je neprejazdná
Delfín urobil niečo nečakané
Zahraničné
Muž skočil v Chorvátsku do mora za delfínom: VIDEO To, čo nasledovalo po jeho záchrane, dojalo tisíce ľudí!

Ďalšie zo Zoznamu