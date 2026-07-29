Tisíce slovenských rodín urobili TOTO! Pomoc našli u odborníkov

Túžili po bábätku a rozhodli sa nečakať. Za 25 rokov sa tak narodilo viac ako 8 000 detí! Leto môže byť dobrým štartom riešiť problém, ktorý cez rok odkladáte.
Jedni s rodinou balia kufre na dovolenku a užívajú si bezstarostné leto. Mnoho párov sa však trápi, lebo sa im nedarí počať bábätko. Leto je pritom ideálna príležitosť urobiť prvý krok k vytúženému dieťatku.
Práve počas prázdnin sa do ambulancií reprodukčnej medicíny častejšie dostávajú ľudia, ktorým sa návštevu počas roka nepodarilo naplánovať. „Patria medzi nich napríklad aj pedagógovia, či iní pracovníci v školstve, ale aj páry z ďalších časovo náročných profesií, ktoré odkladali návštevu centra pre pracovnú vyťaženosť,“ vraví MUDr. Viera Belušáková, vedúca lekárka kliniky GYNCARE v Bratislave.
Pozor na mýtus o dovolenke
Odborníčka pritom upozorňuje na jednu vec. Dvojice, ktoré sa dlhšie snažia o bábätko, často počúvajú dobre mienené rady, aby si v lete hlavne oddýchli, zabavili sa a ich ťažkosti sa napokon „spontánne vyriešia“.
„Ide o rozšírený a pre páry často zraňujúci mýtus,“ upozorňuje lekárka. Rada typu „choďte na dovolenku, prestaňte na to myslieť a ono to príde“ môže znieť neškodne, v skutočnosti však prenáša zodpovednosť za neúspech na psychiku ženy alebo páru.
„Dovolenka nepochybne dokáže zlepšiť spánok, partnerskú blízkosť, sexuálny život aj celkovú kvalitu života. Nedokáže však spriechodniť vajíčkovody, zvýšiť počet vajíčok, odstrániť endometriózu, upraviť závažnú poruchu spermiogramu, ani zvrátiť vplyv veku na kvalitu vajíčok.“
S tým vedia pomôcť len odborníci. Dovolenka by preto nemala nahrádzať diagnostiku. Leto je skôr veľmi dobrým štartovacím bodom pre medicínsku konzultáciu.
Mokré plavky, horúčavy, diéty, alkohol
Ak sa snažíte o dieťa, na dovolenke si treba dať pozor aj na bežné letné problémy. Teplo, vlhkosť a dlhé nosenie mokrých plaviek môžu podporiť vznik mykóz alebo infekcií močových ciest. Samy osebe zvyčajne nevedú k neplodnosti, pri opakovaných ťažkostiach však ale určite vyhľadajte lekára. „Skutočne rizikové sú predovšetkým neliečené sexuálne prenosné infekcie – najmä chlamýdiová a gonokoková – ktoré môžu vyvolať zápal malej panvy a následné vytvorenie zrastov v dutine brušnej alebo nepriechodnosť vajíčkovodov,“ varuje MUDr. Belušáková.
Rizikom sú aj „diéty do plaviek“ spojené s hladovaním, ktoré môžu u žien narušiť hormonálny cyklus a ovuláciu.
A čo extrémne horúčavy, ktoré máme už bežne aj na Slovensku? Mužská plodnosť je na teplotu citlivejšia než ženská. Dlhodobé alebo opakované prehrievanie môže zhoršiť kvalitu spermií. „Neplatí však, že by každý horúci deň spôsobil mužskú neplodnosť. Riziko rastie predovšetkým pri dlhodobom opakovanom pôsobení tepla – napríklad pri práci.“
Obavy nemusíte mať, ani ak máte v lete uvoľnený režim a sem-tam si „doprajete“ pohárik. „Páry nemusia žiť v neustálom strachu, že jedno grilovanie alebo pohár vína zmarí ich šancu na dieťa – pri plodnosti je totiž oveľa dôležitejší dlhodobý životný štýl než jedna výnimočná udalosť. Problémom je až pravidelná alebo nadmerná konzumácia alkoholu,“ dodáva lekárka.
Prvý krok môže byť jednoduchší, než si myslíte
Lekárka prízvukuje, že liečba neplodnosti neznamená automaticky IVF. „O ďalšom postupe rozhodujú výsledky vyšetrení, vek ženy, dĺžka snaženia aj príčina problému. V niektorých prípadoch môže byť vhodná podpora ovulácie alebo IUI, teda inseminácia,“ približuje MUDr. Belušáková. IUI patrí medzi jednoduchšie metódy asistovanej reprodukcie, kedy sa pri zákroku zavedú upravené spermie priamo do maternice.
„Dnes máme k dispozícii pokročilé technológie a skúsených špecialistov. Dokážeme tak pomôcť mnohým párom. Ak je IVF potrebné, jednou z možností liečby je napríklad takzvaná technika ICSI. Vtedy zas embryológ vyberie jednu spermiu a vpraví ju už priamo do vajíčka,“ dodáva lekárka.
GYNCARE si tento rok pripomína 25 rokov pôsobenia v reprodukčnej medicíne. Za ten čas sa s ich pomocou narodilo viac ako 8 000 detí. Klinika pri príležitosti svojho výročia ponúka na metódy IUI a ICSI 25-percentnú zľavu. Viac informácií o liečbe neplodnosti nájdete na www.gyncare.sk.
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