Pátranie na Broad Peaku pokračuje: Záchranári stále hľadajú telá horolezcov

ISLAMABAD - Pakistanský pátrací tím aj v utorok pokračoval v pátraní po telách horolezcov, ktorí zahynuli pri pokuse o výstup na 12. najvyššiu horu sveta Broad Peak v pohorí Karakoram. V priebehu dňa pre zlé počasie nemohli vzlietnuť vrtuľníky. Informuje o tom agentúra AP.
Obete lavíny
Desiatich horolezcov z Nepálu, Ománu, Pakistanu, Číny, Veľkej Británie a Spojených štátov zmietla vo štvrtok lavína v oblasti Gilgit-Baltistan, čo Pakistanský horolezecký klub označil za jednu z najsmrteľnejších horolezeckých katastrof v krajine. Zahynul aj renomovaný nepálsky horolezec Nirmal Purdža. Pátracie tímy už lokalizovali pozostatky ôsmich horolezcov a v sobotu z hory zniesli najmenej tri telá, uviedli miestni predstavitelia.
Sústrasť rodinám
Pakistanský minister zahraničných vecí Ishák Dár v utorok vyjadril sústrasť rodinám obetí. „Úprimnú sústrasť vyjadrujem pozostalým rodinám, ako aj vládam a obyvateľom Číny, Nepálu, Ománu, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov,“ uviedol v príspevku na X.
Horolezecké nešťastia sú v severnom Pakistane bežné kvôli lavínam, padajúcemu ľadu a skalám, extrémnej nadmorskej výške a rýchlo sa meniacemu počasiu. Minulý rok zahynul počas zostupu z K2, druhej najvyššej hory sveta v severnom Pakistane čínsky horolezec, ktorého zasiahli padajúce kamene. Pozostatky horolezcov z vysokých nadmorských výšok sa zvyčajne vyzdvihujú na žiadosť ich rodín a vlád. Ak rodina odmietne záchrannú akciu, pozostatky zostávajú na mieste, kde horolezec zahynul.