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Pozor na e-maily o vrátení daní: Podvodníci zneužívajú meno Finančnej správy, chcú vás pripraviť o peniaze!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty images, Finančná správa)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

BRATISLAVA – Slovenskí občania čelia ďalšej vlnu rafinovaných internetových útokov. Finančná správa (FS) vydala varovanie pred podvodnými e-mailmi, v ktorých sa útočníci vydávajú za štátnych daniarov. Pod zámienkou vrátenia daňového preplatku sa z ľudí snažia vylákať prístupové údaje k bankovým účtom!

Podvodníci zaplavujú e-mailové schránky občanov správami, v ktorých adresátov informujú o údajnom nároku na vrátenie daní alebo preplatku. Aby človek "peniaze získal", podvodná správa ho vyzýva na rýchle potvrdenie osobných a bankových údajov cez priložený internetový odkaz.

Akonáhle občan na odkaz klikne a vyplní svoje údaje z karty či prístup do internet bankingu, namiesto sľúbených peňazí od štátu príde o vlastné úspory. Finančná správa dôrazne upozorňuje verejnosť, aby na podobné e-maily v žiadnom prípade nereagovala, neotvárala podozrivé odkazy a neposkytovala žiadne citlivé informácie.

Daniari takto nikdy nekomunikujú!

„Finančná správa nekomunikuje s daňovými subjektmi spôsobom, pri ktorom by žiadala o zaslanie alebo potvrdenie osobných či bankových údajov prostredníctvom emailových odkazov. Občanov preto vyzývame, aby boli maximálne obozretní a chránili svoje údaje pred zneužitím,“ upozorňuje hovorca finančnej  správy Daniel Kováč.

 
 

V prípade podozrenia na podvodnú komunikáciu odporúča FS správu vymazať a v prípade potreby kontaktovať Policajný zbor SR. Pri pochybnostiach o pravosti prijatej správy alebo potrebe overenia informácií môžu občania kontaktovať aj call centrum finančnej správy.

Viac o téme: PodvodE-mailFinančná správa
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Pozor na e-maily o vrátení daní: Podvodníci zneužívajú meno Finančnej správy, chcú vás pripraviť o peniaze!
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