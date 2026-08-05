Dunaj vysychá a znepokojuje Európu: Eurokomisia sleduje vplyv na elektrárne aj dopravu

BRUSEL - Európska komisia (EK) v utorok (4. 8.) potvrdila, že pozorne sleduje a monitoruje dôsledky sucha, vrátane poklesu hladiny vôd Dunaja, potom ako Rumunsko a Maďarsko hlásia, že ich jadrové elektrárne fungujú na minimálnu kapacitu kvôli poklesu prietoku rieky. Hovorkyňa EK však dodala, že exekutíva Európskej únie (EÚ) zatiaľ neidentifikovala žiadne problémy s dodávkami elektriny.
Dopady sucha
Obe krajiny upozornili, že pokles hladiny vôd Dunaja a vodných tokov ovplyvňuje aj poľnohospodárstvo a dopravu. „Zatiaľ nevidíme žiadne problémy so zabezpečením dodávok elektriny. Elektrárne už majú zavedené záložné systémy a prebieha aj predaj a výmena elektriny medzi členskými štátmi,“ opísala situáciu hovorkyňa EK pre klímu a energetiku Anna-Kaisa Itkonenová počas utorňajšej tlačovej konferencie. Podľa jej vyjadrenia Európska komisia vyjadrila zámer „čo najskôr zvolať koordinačnú skupinu pre energetiku,“ a zároveň zdôraznila, že Brusel musí mať najprv „úplný prehľad o tom, čo sa deje v postihnutých krajinách“.
Prietok Dunaja v posledných dňoch klesol na historické minimá kvôli nedostatočným zrážkam, zníženému prietoku vody v dôsledku topenia alpského snehu a následným vlnám horúčav, ktoré región strednej a južnej Európy postihujú už niekoľko týždňov. „Máme veľmi dobré mechanizmy a regionálne výmeny solidarity. Je zrejmé, že všetky tieto mechanizmy sa uplatnia hneď ako nastane situácia, ktorá si to bude vyžadovať,“ odkázala Itkonenová.