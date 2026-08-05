MIMORIADNY ONLINE Rusko vyslalo rakety na Kyjev: Po útokoch hlásia už 15 mŕtvych a požiare

KYJEV - Ruské sily v noci na stredu zaútočili na ukrajinské hlavné mesto Kyjev viacerými balistickými raketami. Z metropoly a jej okolia hlásia dvoch mŕtvych a desiatky zranených. Vojenská správa mesta, ako aj starosta Vitalij Kličko uviedli, že v dvoch mestských častiach začali horieť sklady. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters. Situáciu sledujeme online.
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6:50 Pri nočných útokoch Ruska na Kyjev a priľahlé oblasti ukrajinského hlavného mesta v stredu zahynulo najmenej 15 ľudí. „Kyjevská oblasť dnes v noci opäť zažila jeden z najtragickejších nepriateľských úderov. Ruský útok si, žiaľ, vyžiadal životy 14 civilistov,“ napísal Tkačenko na sieti Telegram.
6:28 Ukrajinské drony zaútočili v noci na 5. augusta na sklad patriaci významnému ruskému online predajcovi Wildberries v ruskej Tulskej oblasti, informovali monitorovacie kanály.
6:00 Predavač zeleniny v Chersone prežil útok a následné zasiahnutie ruským dronom s pohľadom z prvej osoby (FPV) pri rozmiestňovaní svojho stánku na trhu v Chersone 4. augusta.
Rusko vyslalo viacero rakiet na Kyjev, hlásia dvoch mŕtvych
Ruské sily v noci na stredu zaútočili na ukrajinské hlavné mesto Kyjev viacerými balistickými raketami. Z metropoly a jej okolia hlásia dvoch mŕtvych a desiatky zranených. Vojenská správa mesta, ako aj starosta Vitalij Kličko uviedli, že v dvoch mestských častiach začali horieť sklady. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters. Ukrajinské vzdušné sily informovali, že na ukrajinskú metropolu boli vystrelené rakety najmenej z dvoch rôznych smerov.
Vojenská správy Kyjeva potvrdila, že pri útokoch, ktoré vyvolali požiare v štyroch štvrtiach hlavného mesta, bola zabitá jedna žena a najmenej sedem ďalších ľudí bolo zranených. Ďalšia osoba zahynula na predmestí Buča západne od Kyjeva, oznámili regionálne úrady, pričom dodali, že v okolí hlavného mesta bolo zranených 21 ľudí.
Kličko uviedol, že v 20-poschodovej obytnej budove na severnom predmestí Kyjevu vypukol požiar, ktorého príčinou bol „pravdepodobne raketový útok“. Trosky zo zostrelenej rakety podľa neho zasiahli aj iné budovy. Na poškodených miestach zasahujú záchranné zložky.
Rusko na Kyjev útočilo aj v sobotu. Pri útoku na metropolu a jej predmestia vtedy zomrelo 10 ľudí a viac ako 30 sa zranilo. AFP pripomína, že vláda v Kyjeve už dlhšie žiada svojich spojencov o dodanie väčšieho množstva protiraketových systémov Patriot americkej výroby na ochranu svojho vzdušného priestoru pred ruskými balistickými raketami.