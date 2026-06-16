Poslanci Národnej rady pokračujú: Diskutujú o Výročnej správe o pokroku SR 2026

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v utorok vrátili k 52. riadnej schôdzi v prerušenej rozprave o Výročnej správe o pokroku Slovenskej republiky 2026. Ministerstvo financií SR v nej avizuje, že deficit slovenských verejných financií by mal v nasledujúcich rokoch klesať pomalšie, ako pôvodne plánovalo. Z tohtoročnej predpokladanej úrovne 4,3 % hrubého domáceho produktu (HDP) by mal klesnúť na 4,2 % v roku 2027 a 4,1 % v roku 2028.
Poslanci opozície správu a ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) kritizovali, ten im odkázal, že verejné financie zanechali v najhoršom stave. „Toto vôbec nie je správa o pokroku, ale skôr priznaním vlády, že hospodárska politika tak, ako je nastavená, nefunguje. Všetci mesiace počúvame, že štát konsoliduje, ľudia musia znášať vyššiu DPH, vyššie odvody, transakčnú daň. Život je drahší, lebo vraj zachraňujete verejné financie,“ povedala Gréta Gregorová (PS).
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Vláda sa podľa nej ani po troch konsolidačných balíkoch vo verejnom deficite nedostáva pod 3 % a tento cieľ sa odsúva za horizont volebného obdobia. „Ľudia platia účet dnes, ale výsledok má prísť niekedy potom, možno raz. Toto nepovažujem za zodpovednú politiku. Robíte zo Slovenska suverénne unavenú krajinu, ktorá berie ľuďom viac, štát pritom nefunguje lepšie,“ uviedla Gregorová. Problém je podľa nej aj plánovaný nízky rast ekonomiky v tomto roku o 1 %.
Poslanec Július Jakab (Slovensko-Za ľudí) na adresu vlády a ministra financií vyhlásil, že v troch konsolidáciách zodrali ľudí na Slovensku, ale zadlženie zvýšili neúmerne viac. „Vy by ste mali byť odvolaný, mali by ste byť dávno preč z ministerstva financií, nemáte čo rečniť o pokroku,“ podotkol poslanec. „Toto je správa o pokroku na účet všetkých ľudí, ktorí sú zdieraní tromi konsolidáciami. Zažívajú dražobu, chudobu na úkor dvojnásobných platov a doživotných rent členov vlády,“ poukázal Jakab.
Minister financií označil vystúpenia opozície za divadlo
Minister financií označil vystúpenia opozície za divadlo. „To, o čom sa snažíte presvedčiť všetkých ľudí na Slovensku, že ste tu zanechali ekonomický raj, absolútne odmietam. Zanechali ste tu najhoršie verejné financie a budem to opakovať, dokedy to nepochopíte,“ reagoval Kamenický. Opozíciu obvinil, že klame od rána do večera. „Za vašej vlády sa tu zdražovalo najviac za posledných neviem koľko rokov - o 40 % za dva roky. To, čo ste si kúpili v roku 2021 za 100 eur, v roku 2024 to už bolo za 140 eur,“ vymenoval minister. Zároveň označil za absolútne bizarné, čo popísali opoziční poslanci v návrhu na jeho odvolávanie. „Všetko, čo ste tam napísali, si môžete nalepiť na svoje čelá,“ dodal Kamenický.