Polícia v Macedónsku obvinila 5 ľudí: Mali založiť teroristickú skupinu napojenú na IS

SKOPJE - Protiteroristická jednotka polície v Severnom Macedónsku obvinila päť osôb podozrivých zo založenia teroristickej organizácie, ktorá bola ideologicky prepojená s džihádistickou skupinou Islamský štát (IS). V stredu o tom informovali tamojšie úrady, píše o tom agentúra AFP.
Ministerstvo vnútra v Skopje vo vyhlásení uviedlo, že bezpečnostné zložky krajiny uskutočnili operáciu s cieľom identifikovať správcov a členov internetových aplikácií, ktoré podnecovali k vytvoreniu teroristickej organizácie.
Sieť podporovala IS
Podozriví podľa vyhlásenia v rokoch 2024 až 2026 vytvorili a spravovali online skupinu, ktorá verejne vyzývala na sformovanie teroristickej organizácie založenej na ideológii IS a iných ideologicky spriaznených teroristických organizácií. Súd v utorok nariadil väzobné stíhanie pre dvoch z podozrivých. Zvyšní traja si v súčasnosti už odpykávajú tresty odňatia slobody za trestné činy spojené s terorizmom, spresňuje AFP.
Domové prehliadky a zásahy
Bezpečnostné zložky v krajine v tejto súvislosti vykonali domové prehliadky na viacerých miestach v hlavnom meste Skopje, ako aj vo väznici, kde si traja podozriví odpykávajú svoje tresty. Počas akcií našli a zaistili digitálne zariadenia a ďalšiu elektroniku. Polícia následne podala podnet na obvinenie tejto pätice prokurátorovi pre boj proti organizovanému zločinu.
Začiatkom mája zadržali v krajine sedem ľudí, o ktorých sa predpokladá, že sú súčasťou skupiny prepojenej s Islamským štátom, a to po podpaľačskom útoku na synagógu v Skopje. Polícia vtedy obvinila dve osoby z trestných činov súvisiacich s terorizmom. Pri aprílovom útoku neutrpel nikto zranenia, plamene však poškodili vchod do budovy. V Severnom Macedónsku zatkli za uplynulé dva roky približne 12 ľudí za ich údajné väzby na teroristickú organizáciu Islamský štát.