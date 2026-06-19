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Matúša Šutaja Eštoka a hudobníka Reného Rendyho vyšetruje polícia! Dôvodom má byť mravné ohrozenie mládeže

Matúš Šutaj Eštok Zobraziť galériu (2)
Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Facebook/Igor Šimko )
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TASR

BRATISLAVA - Ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a hudobníka Reného Strausza, ktorý je známy ako René Rendy, vyšetruje polícia. Informovala o tom opozičná poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS).

Opozičná poslankyňa správu zverejnila s odvolaním sa na Okresnú prokuratúru v Bratislave. "Oboch polícia vyšetruje za mravné ohrozenie mládeže, keďže Eštok si objednal vystúpenia Rendyho, ktorý na protidrogových akciách ministerstva vnútra preukázateľne pred deťmi propagoval alkohol," uviedla. 

 
 

Ministra Matúša Šutaja Eštoka okrem toho polícia podľa jej slov vyšetruje aj za machinácie pri verejnom obstarávaní a zneužitie právomocí verejného činiteľa. "Keďže celé obstarávanie tejto akcie ministerstva vnútra bolo viac ako podozrivé," dodala. 

"Z toho, ako Rendy na akciách ministerstva pred deťmi propaguje alkohol existuje viacero videií a som presvedčená, že minimálne v tomto prípade sú dôkazy úplne jasné. Chcem oceniť, že prokuratúra a polícia v tejto veci konajú," uviedla. 

Minister vnútra kampaň obhajoval

Opozičná SaS podala trestné oznámenie na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a speváka Reného Rendyho v súvislosti s celoslovenskou terénnou preventívnou kampaňou Na vlastnej koži minulý mesiac. SaS kritizovala, že na podujatí, ktoré má chrániť deti pred drogami, spieva interpret o alkohole a o tom, ako ho má rád. Podľa poslankyne Martiny Bajo Holečkovej (SaS) ide o „absolútne nepochopiteľné zlyhanie ministra vnútra“. 

Strana upozornila aj na podozrivé okolnosti verejného obstarávania. Podľa SaS vykazuje všetky znaky dopredu pripravenej zákazky pre konkrétnu firmu. Ďalšie trestné oznámenie sa preto týka podozrenia z machinácií pri verejnom obstarávaní, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Minister vnútra vtedy vo svojej reakcii označil za podstatné dojmy študentov a učiteľov a hovoril o „obrovskom dopyte“ škôl. Kampaň obhajuje konštatujúc, že ju pripravovali ľudia z národnej protidrogovej jednotky, enviropolície či preventisti. „Takže odmietam akúkoľvek kritiku opozičných politikov, ktorí nemajú k tomu čo povedať,“ odkázal Šutaj Eštok. Podotkol, že hudobná dramaturgia bola vyberaná tak, aby po oficiálnej časti pre verejnosť získali čo najväčší počet ľudí. Spomenul však zároveň zmenu v rámci dramaturgie, aby nevzbudzovala kontroverzie.

Celoslovenskú terénnu preventívnu kampaň s názvom Na vlastnej koži spustilo začiatkom mája Ministerstvo vnútra SR. Kampaň sa sústreďuje na tri oblasti - drogy, kyberšikanu a týranie zvierat - a cieľom je, aby si mladí ľudia lepšie uvedomili následky svojich rozhodnutí. Interaktívna roadshow postupne počas mája a júna navštívi 18 miest naprieč Slovenskom.
 

Viac o téme: VyšetrovaniePolícia René StrauszMatúš Šutaj EštokRené RendyMartina Bajo Holečková
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