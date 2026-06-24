Matúš Šutaj Eštok považuje kampaň Zaži to na vlastnej koži za úspech

BRATISLAVA - Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) považuje kampaň Zaži to na vlastnej koži, ktorá má odradiť deti od kybešikany či užívania drog, za úspech. Počas kampane sa do nej prihlásilo viac ako 300 škôl s približne 19.000 žiakmi. Z kapacitných dôvodov kamiónom, v ktorom sa hlavný program konal, prešlo približne 10.000 detí. Opakovane tiež odmietol kritiku kampane. Informoval o tom na tlačovej konferencii.
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Kampaň má podľa ministra pokračovať na jeseň. „Prevencia má byť účinná. Má byť poskytovaná formou, ktorá zasiahne diváka. V tomto prípade tým divákom alebo človekom, ktorého sme chceli osloviť, sú mladí ľudia. Preto sme zvolili takúto cestu, cestu na vlastnej koži,“ vyhlásil.
Minister viackrát odmietol kritiku kampane. Jasne nepovedal, či mali interpreti v súťaži 9,5 dňa na predkladanie ponúk. Nepovedal ani to, či tvorcovia kampane počítali s tým, že nie každý účastník môže byť dostatočne zdatný na účasť v kampani. Orgány činné v trestnom konaní podľa neho kampaň nezávisle vyšetria.