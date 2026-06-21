Nedeľa21. jún 2026, meniny má Alojz, zajtra Paulína, Paula, Pavla

Akciu Ministerstva vnútra rieši polícia! Trestné oznámenie podala poslankyňa

Matúš Šutaj Eštok a René Rendy
Matúš Šutaj Eštok a René Rendy (Zdroj: Facebook/Igor Šimko, Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Polícia sa zaoberá podujatím ministerstva vnútra „Na vlastnej koži“. Potvrdil hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek.

„Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I prijali cestou Okresnej prokuratúry v Bratislave I trestné oznámenie súvisiace s podujatím organizovaným Ministerstvom vnútra SR,“ priblížil Pecek. Gabriela Kováčová z Krajskej prokuratúry v Bratislave uviedla, že trestné oznámenie odovzdala dozorujúca prokurátorka 1. júna na ďalšie konanie vyšetrovateľovi. „Vec je v štádiu predprípravného konania, obvinenie nebolo vznesené žiadnej osobe,“ dodala.

Existuje viacero videí

V súvislosti s roadshow rezortu vnútra podala trestné oznámenie poslankyňa za SaS Martina Bajo Holečková. Polícia podľa nej vyšetruje ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a speváka Reného Rendyho za mravné ohrozenie mládeže. Ministra vyšetruje aj za machinácie pri verejnom obstarávaní a zneužitie právomocí verejného činiteľa, tvrdí Bajo Holečková.

„Celé obstarávanie tejto akcie ministerstva vnútra bolo viac ako podozrivé,“ podotkla. Poslankyňa takisto uviedla, že Rendy propagoval na tejto protidrogovej akcii alkohol pred deťmi. „Z toho, ako Rendy na akciách ministerstva pred deťmi propaguje alkohol, existuje viacero videí,“ dodala.

Viac o téme: PolíciaMinisterstvo vnútraMatúš Šutaj EštokRené RendyNa vlastnej koži
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Matúša Šutaja Eštoka a
Matúša Šutaja Eštoka a hudobníka Reného Rendyho vyšetruje polícia! Dôvodom má byť mravné ohrozenie mládeže
Domáce
DRSNÁ naháňačka a STREĽBA
DRSNÁ naháňačka a STREĽBA na Liptove: Polícia sa plnou rýchlosťou rútila za podozrivými z útoku na bankomat!
Domáce
Vysoké teploty prichádzajú: VIDEO
Vysoké teploty prichádzajú: VIDEO Polícia spúšťa kampaň Nezabudni na mňa v aute
Domáce
Polícia pátra
Spoznávate človeka na videu? Polícia po ňom vyhlásila pátranie v súvislosti s finančným podvodom
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Medzinárodný folklórny festival 66. ročník na Myjave
Medzinárodný folklórny festival 66. ročník na Myjave
Správy
Hablovičová úprimne o výchove syna: Každá mama sa to učí za pochodu!
Hablovičová úprimne o výchove syna: Každá mama sa to učí za pochodu!
Prominenti
Dáždnikový pochod mestom na podporu utečencom
Dáždnikový pochod mestom na podporu utečencom
Správy

Domáce správy

FOTO Odpálený dekel, lietajúci TANIER
Odpálený dekel, lietajúci TANIER a letný Cyprus: Admini MEME stránok si zase raz nebrali servítku pred ústa!
Domáce
Ďalšia DRÁMA v oblakoch:
Ďalšia DRÁMA v oblakoch: Lietadlo po štarte urobilo dve otočky pri Šali a vrátilo sa na letisko! OPIS svedka
Domáce
Nočný tuningový zraz v
Nočný tuningový zraz v Bratislave: Polícia rozdala pokuty a zadržala doklady
Domáce
Turistu vo Vysokých Tatrách prekvapila búrka počas bivaku: Záchranári ho evakuovali vrtuľníkom
Turistu vo Vysokých Tatrách prekvapila búrka počas bivaku: Záchranári ho evakuovali vrtuľníkom
Prešov

Zahraničné

Noc hrôzy v nemeckom
Noc hrôzy v nemeckom hoteli: Vypukol tam požiar, ľudia sú zranení
Zahraničné
ÚTOK diviaka priamo na
ÚTOK diviaka priamo na sídlisku neďaleko kostola! Zviera prevrátilo kočík s dieťaťom (1), skončilo v nemocnici
Zahraničné
Hasiči bojovali s požiarom
Hasiči bojovali s požiarom v západnom Londýne: Hlásia obete
Zahraničné
Predsedníčka Európskej komisie Ursula
Zmeny v Británii? Premiér Starmer údajne zvažuje koniec vo funkcii
Zahraničné

Prominenti

Vojna u Beckhamovcov naberá
Vojna Beckhamovcov sa stupňuje: Cruz sa postavil za otca, Brooklyn prilieva olej do ohňa!
Zahraniční prominenti
Alena Pallová
Alena Pallová je závislá na móde a luxuse: Mám doma... chytíte sa za hlavu, koľko má šperkov!
Domáci prominenti
Kráľ Karol učinil rázny
Kráľ Karol učinil rázny krok: Toto urobí po prvýkrát v histórii!
Zahraniční prominenti
Fotohádanka
FOTO Toto dievčatko dnes patrí medzi legendy slovenského herectva: Viete, o koho ide?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Halloween v júni? Nový
Halloween v júni? Nový trend pobláznil zákazníkov: Obchody zaplavili duchovia, tekvice a strašidelné dekorácie
Zaujímavosti
Experti šokujú: Komáre začínajú
Experti šokujú: Komáre začínajú mať radi repelenty! TAKTO sa dá pred nimi ochrániť
Zaujímavosti
Prichádza NAJDLHŠÍ deň roka:
Prichádza NAJDLHŠÍ deň roka: Letný slnovrat sprevádzajú tajomné tradície aj magické rituály
Zaujímavosti
Skrytý cholesterol môže až
Skrytý cholesterol môže až štvornásobne zvýšiť riziko infarktu. Lekári odporúčajú jednoduchý test
vysetrenie.sk

Dobré správy

Staňte sa Milionárom na
Kam by ste sa vybrali, keby ste boli milionárom? Jeden Slovák to čoskoro zistí
Domáce
Nový trend dorazil aj
Nový trend dorazil aj na Slovensko: Počuli ste o ňom aj vy?
hashtag.sk
Top nealko drinky medzi
Hit tohto leta: Alkohol nahradila netradičná novinka, uchytila sa aj medzi barmanmi!
hashtag.sk
Slovenky objavili nový hit:
Slovenky objavili nový hit: Poznáte toto slovo? Koluje všade po sociálnych sieťach
plnielanu.sk

Ekonomika

Nemecká automobilka odhalila najvýkonnejšie auto svojej histórie: Nový superšport má viac ako tisíc koní! (foto)
Nemecká automobilka odhalila najvýkonnejšie auto svojej histórie: Nový superšport má viac ako tisíc koní! (foto)
Obľúbená dovolenková destinácia Slovákov sprísňuje pravidlá: Hrozia vám pokuty až do 3500 eur!
Obľúbená dovolenková destinácia Slovákov sprísňuje pravidlá: Hrozia vám pokuty až do 3500 eur!
Myslíte si, že ovládate základné pravidlá peňazí? Otestujte sa (kvíz)
Myslíte si, že ovládate základné pravidlá peňazí? Otestujte sa (kvíz)
Dôchodok 1000 alebo 2000 eur? Pozrite sa, aké penzie dostáva väčšina seniorov!
Dôchodok 1000 alebo 2000 eur? Pozrite sa, aké penzie dostáva väčšina seniorov!

Šport

VIDEO Brutálny skrat na VC Česka: Talianska hviezda udrela maršala, z pretekov ju okamžite vyrazili
VIDEO Brutálny skrat na VC Česka: Talianska hviezda udrela maršala, z pretekov ju okamžite vyrazili
MotoGP
Šokujúce správy z Čile: Iba 40-ročný bývalý hráč Realu Madrid utrpel po zápase infarkt
Šokujúce správy z Čile: Iba 40-ročný bývalý hráč Realu Madrid utrpel po zápase infarkt
Ostatné
Slovensko – Veľká Británia: Online prenos z MS v hokejbale žien 2026
Slovensko – Veľká Británia: Online prenos z MS v hokejbale žien 2026
Hokejbal
MS VO FUTBALE 2026 Tieto oslavy musíte vidieť! Kráľovský pár odhodil zábrany a tancoval s hráčmi Curacaa
MS VO FUTBALE 2026 Tieto oslavy musíte vidieť! Kráľovský pár odhodil zábrany a tancoval s hráčmi Curacaa
MS vo futbale

Auto-moto

Na prelome júla a augusta úplne uzavrú diaľničnú križovatku pri Malackách
Na prelome júla a augusta úplne uzavrú diaľničnú križovatku pri Malackách
Doprava
FOTO/VIDEO: Audi A6 allroad - keď sa funkcia spojí s estetikou a s V6 TDI
FOTO/VIDEO: Audi A6 allroad - keď sa funkcia spojí s estetikou a s V6 TDI
Predstavujeme
V Považskej Bystrici chcú zachovať zastavovanie expresov Tatran. Vznikla petícia
V Považskej Bystrici chcú zachovať zastavovanie expresov Tatran. Vznikla petícia
Doprava
PRVÁ JAZDA: BAIC BJ30 - veľké SUV s offroad chúťkami
PRVÁ JAZDA: BAIC BJ30 - veľké SUV s offroad chúťkami
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Pracujú z domu a zarábajú nadpriemerne. Ich tajomstvo vás možno prekvapí
Pracujú z domu a zarábajú nadpriemerne. Ich tajomstvo vás možno prekvapí
Trendy na trhu práce
Diplom už nestačí? Zamestnávatelia sledujú niečo úplne iné a mnohí uchádzači o tom netušia
Diplom už nestačí? Zamestnávatelia sledujú niečo úplne iné a mnohí uchádzači o tom netušia
Získaj prácu
Personalisti prezradili tajomstvo úspechu: Týchto 30 sekúnd na pracovnom pohovore môže rozhodnúť o vašej budúcnosti
Personalisti prezradili tajomstvo úspechu: Týchto 30 sekúnd na pracovnom pohovore môže rozhodnúť o vašej budúcnosti
Hľadám prácu
Zahraniční pracovníci ako realita, nie strašiak: Na Slovensku máme historicky najviac pracujúcich cudzincov
Zahraniční pracovníci ako realita, nie strašiak: Na Slovensku máme historicky najviac pracujúcich cudzincov
Prostredie práce

Varenie a recepty

Strapaté francúzske kuracie rezne
Strapaté francúzske kuracie rezne
Hrnčekový chlieb takmer bez práce
Hrnčekový chlieb takmer bez práce
Melón na slano? S fetou a olivovým olejom chutí lepšie, než znie
Melón na slano? S fetou a olivovým olejom chutí lepšie, než znie
Rady a tipy
Čas na zber lipy. Pripravte si zásoby na čaj
Čas na zber lipy. Pripravte si zásoby na čaj
Rady a tipy

Technológie

Otázka „čo bolo skôr, sliepka alebo vajce“ má svoju vesmírnu verziu. Webb našiel čiernu dieru, ktorá mohla vzniknúť skôr než jej galaxia
Otázka „čo bolo skôr, sliepka alebo vajce“ má svoju vesmírnu verziu. Webb našiel čiernu dieru, ktorá mohla vzniknúť skôr než jej galaxia
Vesmír
Google Mapy ponúkajú fascinujúcu funkciu, ktorá ti dovolí zaspomínať na „staré časy“: Takto sa cez Street View môžeš pozrieť do minulosti
Google Mapy ponúkajú fascinujúcu funkciu, ktorá ti dovolí zaspomínať na „staré časy“: Takto sa cez Street View môžeš pozrieť do minulosti
Návody
Na Kube dokončili odpočúvací komplex spájaný s Čínou. Leží len 145 km od USA
Na Kube dokončili odpočúvací komplex spájaný s Čínou. Leží len 145 km od USA
Nezaradené
Prečo televízne ovládače stále používajú infračervený signál namiesto Bluetooth?
Prečo televízne ovládače stále používajú infračervený signál namiesto Bluetooth?
Technológie

Bývanie

10 izbových rastlín, ktoré milujú vlhko a bude sa im páčiť aj v kúpeľni. Viaceré si vystačia so slabším svetlom
10 izbových rastlín, ktoré milujú vlhko a bude sa im páčiť aj v kúpeľni. Viaceré si vystačia so slabším svetlom
Prečo by ste mali veci z druhej ruky nechať v mrazničke? Zvláštny trik používajú aj odborníci i v múzeách
Prečo by ste mali veci z druhej ruky nechať v mrazničke? Zvláštny trik používajú aj odborníci i v múzeách
Pripomína domy z čias starých rodičov, aj terasa je ako gánok. Dom v Tlmačoch ponúka moderný život aj atmosféru vidieka
Pripomína domy z čias starých rodičov, aj terasa je ako gánok. Dom v Tlmačoch ponúka moderný život aj atmosféru vidieka
Hnojíte vaječnými škrupinami? Tieto prípady radšej obíďte, trik pri nich nefunguje a rastlinám môže aj uškodiť
Hnojíte vaječnými škrupinami? Tieto prípady radšej obíďte, trik pri nich nefunguje a rastlinám môže aj uškodiť

Pre kutilov

Žltnú puky a papriky odmietajú kvitnúť? Zistite, aké časté chyby v júni robíte
Žltnú puky a papriky odmietajú kvitnúť? Zistite, aké časté chyby v júni robíte
Záhrada
S motorovou pílou sa dokáže aj podpísať. Slovák sa nebál a v Čičmanoch si postavil montovaný domček v duchu tradícií
S motorovou pílou sa dokáže aj podpísať. Slovák sa nebál a v Čičmanoch si postavil montovaný domček v duchu tradícií
Chalupa
Ako zachrániť bohatú úrodu sliviek pred obaľovačom a moniliózou? Rozhodujú tieto dni
Ako zachrániť bohatú úrodu sliviek pred obaľovačom a moniliózou? Rozhodujú tieto dni
Zelenina a ovocie
Domáci mätový sirup, ktorý chladí už na pohľad: Tajomstvo extra silnej chuti je v poctivej predpríprave
Domáci mätový sirup, ktorý chladí už na pohľad: Tajomstvo extra silnej chuti je v poctivej predpríprave
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zabudnite na preplnené pláže: Tento horský raj je hitom leta 2026, objavili sme miesto, ktoré mení predstavu o letnej dovolenke
Cestovanie
Zabudnite na preplnené pláže: Tento horský raj je hitom leta 2026, objavili sme miesto, ktoré mení predstavu o letnej dovolenke
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Odpálený dekel, lietajúci TANIER
Domáce
Odpálený dekel, lietajúci TANIER a letný Cyprus: Admini MEME stránok si zase raz nebrali servítku pred ústa!
Ďalšia DRÁMA v oblakoch:
Domáce
Ďalšia DRÁMA v oblakoch: Lietadlo po štarte urobilo dve otočky pri Šali a vrátilo sa na letisko! OPIS svedka
Matúš Šutaj Eštok a
Domáce
Akciu Ministerstva vnútra rieši polícia! Trestné oznámenie podala poslankyňa
Prvé DETAILY vraždy v
Domáce
Prvé DETAILY vraždy v Gelnici: Zuzane (†47) mal podrezať hrdlo manžel! DESIVÉ slová susedov, reaguje aj primátor

Ďalšie zo Zoznamu