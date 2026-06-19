Nové svedectvo v prípade vraždy študenta Tupého: V deň skutku sa malo stať TOTO

BRATISLAVA - V prípade vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005 vypovedala v piatok pred Mestským súdom Bratislava I jedna svedkyňa. Tá sa síce na mieste činu nenachádzala, avšak tvrdila, že ju prišiel v deň skutku kamarát požiadať, aby mu oprala rifle.
Svedkyňa sa podľa svojich slov v čase skutku nachádzala doma. Kamarát jej mal povedať, že sa v ten deň pobil v meste s tým, že v bratislavskej Petržalke sa niečo stalo, pretože je plná policajtov a nechcel, aby ho s tou vecou spájali. Bližšie okolnosti toho, prečo potrebuje oprať rifle, podľa svedkyne nepovedal, ani sa ho na to nepýtala.
Proces má pokračovať 4. septembra
Proces má pokračovať 4. septembra. Vypovedať by mali utajení svedkovia. V prípade, že sa podarí zabezpečiť vyšetrovací spis, ktorý sa aktuálne nachádza na Špecializovanom trestnom súde, budú predvolaní aj Juraj Ondrejčák, alias Piťo a Jozef Balgavý. V súvislosti s piatkovou svedeckou výpoveďou Daniel Tupý starší nerozumie tomu, prečo súd na jedno pojednávanie nepredvolá viacerých svedkov naraz. „Kvôli výsluchu jedného svedka meriame 400 kilometrov a toto sa už udialo x-krát. Nechápem, prečo sa nepredvolajú viacerí svedkovia. Je ešte hromada svedkov, ktorých treba vypočuť, možno sa dozvieme aj nejaké zaujímavé veci,“ podotkol poškodený.
Obhajoba zároveň navrhla predvolať ako svedka právoplatne odsúdeného expolicajta Jána Kaľavského. Odôvodnila to tým, že Kaľavský má mať informácie o tom, že bolo vyšetrovanie manipulované. „My sme oslovili pána Kaľavského na margo medializovaných informácií o tom, o čom vypovedal on v iných trestných veciach, či má nejaké informácie o tejto trestnej veci a ak áno, či je ochotný vypovedať s tým, že nás informoval, že informácie takéhoto charakteru má a vypovedať bude, ak bude predvolaný ako svedok,“ spresnila advokátka Michaela Matušíková.
Zločin vyvolal množstvo reakcií
Daniela Tupého zavraždili 4. novembra 2005 vo večerných hodinách v bratislavskom parku na Tyršovom nábreží. Na študentov zaútočila pri petržalskom brehu Dunaja skupina mužov vyzbrojených nožmi a boxermi. Zranenia utrpeli viacerí ľudia. Zločin vyvolal množstvo reakcií odsudzujúcich násilie a prejavy neonacizmu. Polícia pracovala v minulosti aj s verziou, že vraždu mohli mať na svedomí muži z podsvetia. V kauze pôvodne obžalovali päť osôb, Richardovi H. hrozil trest desať až 15 rokov. Okresný súd Bratislava I ich v júni 2009 oslobodil. Na Adama P. podala prokurátorka Krajskej prokuratúry v Bratislave obžalobu v roku 2023.