Polícia naďalej vyšetruje kybernetický útok na kataster

BRATISLAVA - Kybernetický útok na kataster zo začiatku minulého roka polícia stále vyšetruje. Uviedol to odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru. Viac informácií s cieľom neohroziť účel trestného konania a nesťažiť vyšetrovanie neposkytol.
„V predmetnej veci naďalej prebieha prípravné konanie. S cieľom neohroziť účel trestného konania a nezmariť ani nesťažiť priebeh vyšetrovania nie je možné aktuálne poskytnúť bližšie informácie,“ odpovedalo prezídium na otázku.
Systémy Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR postihol začiatkom roka 2025 kybernetický útok, následkom ktorého museli byť systémy katastra vyradené z prevádzky. ÚGKK SR postupne opätovne spustil svoje systémy. Počas útoku nemalo dôjsť k trvalému poškodeniu dát.