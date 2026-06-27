Ťažká nehoda na Záhorí: Muž narazil s dodávkou do stromu, 6 zranených, na miesto smerujú záchranári a vrtuľník!

SKALICA - Šesť osôb sa zranilo pri dopravnej nehode, ktorá sa stala v sobotu popoludní na ceste medzi Holíčom a Skalicou. Po náraze dodávky do stromu previezli zranených do nemocníc, pričom dve osoby transportoval záchranársky vrtuľník. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.
Podľa doterajších zistení mal 58-ročný vodič dodávky z doposiaľ nezistených príčin plynulo prejsť do protismeru. Následne zišiel mimo vozovku vľavo, kde narazil do stromu. Pri nehode sa zranilo všetkých šesť osôb, ktoré sa vo vozidle nachádzali. „Najvážnejšie zranenia mala utrpieť spolujazdkyňa sediaca za vodičom. Medzi zranenými bolo aj jedno maloleté dieťa. Dve osoby mal do nemocnice prevážať záchranársky vrtuľník, zvyšných zranených previezli do nemocníc pozemní záchranári,“ ozrejmili policajti.
Vodiča podrobili dychovej skúške na alkohol, ktorá mala negatívny výsledok. Okolnosti a presné príčiny dopravnej nehody polícia naďalej vyšetruje. Polícia v súvislosti s nehodou apeluje na vodičov, aby počas horúčav nepreceňovali svoje schopnosti, nepodceňovali únavu či nevoľnosť, dodržiavali pitný režim a za volantom boli mimoriadne opatrní.