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Hlas-SD navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

BRATISLAVA - Koaličný Hlas-SD navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Vo veku od 16 do 18 rokov by mali mať na sociálnych sieťach automaticky nastavený tzv. chránený režim. Cieľom legislatívneho návrhu, ktorý strana predkladá do medzirezortného pripomienkového konania, má byť najmä ochrana detí a mladistvých v online priestore. Zástupcovia Hlasu-SD návrh predstavili na utorkovej tlačovej konferencii.

„Ak platformy vstupujú do dennodenného života aj tých najzraniteľnejších detí, ktoré nie sú schopné ešte samostatne prijímať rozhodnutia a vyhodnotiť to, čo pre nich dobré je a čo nie je, tak tu musí niekto niesť za toto celé zodpovednosť. Ak sociálne siete ovplyvňujú správanie detí, ich vzťahy, psychiku, ale aj bezpečnosť, jednoducho nemôžu sa platformy tváriť, že ide len o akýsi slobodný ekonomický trh. A ak sa k dieťaťu správajú ako k dospelému používateľovi, musíme nastaviť veľmi jasne pravidlá,“ vysvetlil líder Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok.

Prísny zákaz účtov do 16 rokov

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) priblížil, že podľa návrhu by deti do 16 rokov nemohli mať vytvorené účty na veľkých digitálnych platformách. Netýka sa platforiem, určených na komunikáciu. „Keď si posielate email alebo je to nejaká chatovacia jednoduchá skupina medzi jedným a druhým, tohto sa to netýka,“ spresnil. Návrh tiež hovorí o automatickom chránenom režime na sociálnych sieťach pre mladých od 16 do 18 rokov. „Budú mať automaticky chránený režim, súkromný profil, vypnutú polohu, žiadne automatické pridávanie do skupín a špecifickú ochranu pred správaním od cudzích ľudí. Toto budú musieť zabezpečiť veľké online platformy,“ ozrejmil Drucker.

Pri overovaní veku podľa jeho slov platformy nebudú môcť získať žiadne osobné údaje ani profilovať dieťa. „Máme na to technické riešenia, máme riešenie, ktorým už dnes disponuje aj Ministerstvo vnútra v rámci e-dokladov, je to integrované plne s európskym riešením digitálnej peňaženky,“ uviedol minister s tým, že platformám by tak bol poskytnutý len údaj o tom, či užívateľ spĺňa alebo nespĺňa daný vek.

Spoločný návrh viacerých rezortov

Na legislatívnom návrhu spoločne pracovali rezorty školstva, vnútra, zdravotníctva a práce. „Je to spoločný návrh, na ktorom sme pracovali takmer pol roka, vychádza z európskej legislatívy, je plne v súlade s európskou legislatívou a je konzultovaný aj v rámci ostatných členských krajín,“ poznamenal šéf rezortu školstva. Mieni, že na rokovaní vlády by mohol byť predstavený v auguste a účinný by mohol byť od januára 2027.

Drucker zároveň avizoval prípravu legislatívy, ktorá rieši integrovaný systém ochrany detí pred rizikom radikalizácie alebo mobilizácie k násiliu. „Tak, aby škola, rodičia, sociálne služby, zdravotníctvo, polícia, odborníci mali spoločný systém, ako konať,“ spresnil s tým, že o téme budú informovať samostatne.

Opozičné KDH pripomenulo, že konkrétny legislatívny návrh na ochranu detí pred sociálnymi sieťami už v parlamente predložilo. Hlas-SD sa podľa hnutia snaží chytiť témy, ktorú celé roky ignoroval. KDH upozorňuje, že ochrana detí nesmie byť ďalšou marketingovou témou vládnej strany. Ak Hlas hovorí o ochrane maloletých vážne, má podľa KDH okamžitú možnosť ukázať to hlasovaním.

Podľa návrhu KDH, ktorý predložilo na najbližšiu parlamentnú schôdzu, by deti mladšie ako 16 rokov nemohli mať účet na sociálnych sieťach. Návrh zároveň rieši zodpovednosť digitálnych platforiem, bezpečnejšie nastavenia pre maloletých používateľov, obmedzenie návykových prvkov, zákaz profilovanej reklamy voči deťom a ochranu digitálnej stopy maloletých.

Viac o téme: ReguláciaMladíSociálne sieteDetZákazHlas-SD
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