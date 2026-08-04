USA zatvárajú diplomatické úrady: Konzuláty skončia v Kanade, Japonsku aj Indonézii

WASHINGTON - Americké ministerstvo zahraničných vecí upovedomilo Kongres o plánoch obmedziť počet diplomatických misií v Japonsku, Indonézii, Kanade, Grenade a Kamerune. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters s odvolaním sa na svoje zdroje.
Ktoré úrady skončia?
Oznámenie sa týka zahraničných misií v grenadskom Saint George's, japonskej Nagoji, indonézskom Medane, kamerunskej Douale a kanadskom Winnipegu. Misia v Saint George's je veľvyslanectvom, úrady v Medane, Winnipegu a Nagoji sú konzuláty a v Douale je „pobočka veľvyslanectva“. Konzuláty a pobočky veľvyslanectiev zvyčajne reprezentujú záujmy USA v regiónoch krajiny mimo hlavného mesta.
Administratíva prezidenta Donalda Trumpa začala minulý rok s prípravami na zatvorenie viac ako desiatich zahraničných misií, informovala vtedy agentúra Reuters a viaceré americké médiá. Úrad pre riadenie a rozpočet Bieleho domu (OMB) žiadal zatvoriť zhruba 30 zahraničných úradov.
Obavy zo straty vplyvu
Kritici tvrdia, že škrty v americkej diplomacii spolu s rozpustením Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj (USAID) ohrozujú vedúce postavenie Spojených štátov vo svete a zároveň vytvárajú priestor, ktorý by mohli zaplniť Čína alebo Rusko.
Administratíva bývalého prezidenta Joea Bidena naopak otvorila niekoľko zahraničných misií v Tichomorí, kde sa zvyšuje vplyv komunistickej Číny. Hoci Peking v súčasnosti nemá zahraničné misie v Douale ani Winnipegu, diplomatické zastúpenie má v Saint George's, Nagoji i Medane.