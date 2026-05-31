Nedeľa31. máj 2026, meniny má Petrana, Petronela, Nela, zajtra Žaneta

DUSNO v politickej debate: Danko si so Šimečkom nič nedarovali... Urážky, úškrny aj ŠTIPĽAVÉ poznámky!

Andrej Danko a Michal Šimečka sa stretli v diskusnej relácii Zobraziť galériu (2)
Andrej Danko a Michal Šimečka sa stretli v diskusnej relácii (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov
TASR

BRATISLAVA - Úškrny, zvyšovanie hlasu, skákanie do reči a ostrá výmena názorov. Počas nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike, kde boli hosťami líder SNS Andrej Danko a predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, bolo poriadne dusno. Nechýbali ani štipľavé poznámky.

Politici sa počas politickej diskusie dotkli viacerých tém. Jedným z nich boli aktuálne výjazdy Šimečku po regiónoch. „Nepomôže vám teraz v dospelosti chodiť po krčmách,“ povedal viackrát Danko lídrovi PS a označil za trápne, že „chodí opíjať Slovákov po Slovensku“. Šimečka si pri tomto vyjadrení neodpustil poznámku, že „aspoň potom nešoféruje“, čím narážal na Dankovu nehodu z minulého roka v Bratislave, kedy narazil do semaforu. „Ešte raz povedzte o mojom alkohole za volantom a zažalujem vás,“ zareagoval Danko.

Danko Šimečkovi tiež povedal, že mu nepomôže ani Oxford, keď nevie, aká je na Slovensku daň z príjmu. Označil ho za „hlúpučkého“. Šimečka zase Dankovi vyčítal, že zavádza vyjadreniami za jeho výrok, že šéf PS chce zrušiť výsluhové dôchodky. Podľa neho ide o klamstvo. Taktiež mu povedal, že je v koalícii „handrou“. „Vždy keď sa ozvete, vytrú s vami podlahu,“ povedal Šimečka, na čo Danko povedal, aby vyberal slová, ktoré povie.

Danko nevidí dôvod na otvorenie schôdze NR SR k odvolávaniu Tarabu

Danko počas diskusie uviedol, že nevidí dôvod na otvorenie schôdze Národnej rady (NR) SR v pondelok (1. 6.), ktorá sa má venovať aj návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS). Šéf opozičného PS Šimečka trvá na tom, že Taraba nemá zostávať vo funkcii. 

archívne video

Tlačová konferencia SNS: Danko o aktuálnych témach (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

„Politicky ja zajtra nevidím dôvod otvoriť schôdzu, pretože je vždy dôležité v rámci koaličnej zmluvy si korektne sadnúť s premiérom. Premiér má však najsilnejšie právo aj podľa ústavy,“ povedal Danko. Šimečka, naopak, trvá na potrebe Tarabu odvolať. „Nemá byť ministrom životného prostredia. Nie pre nejaké spory s pánom Dankom, ale preto, lebo ohrozuje slovenskú prírodu a stámilióny z plánu obnovy,“ podotkol.

Danko zároveň pripustil, že jedným z mien na náhradu Tarabu by mohol byť súčasný štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa. „Áno, jedno z mien, ktoré padá, je pán Kuffa a že to bude 30. septembra,“ povedal líder SNS. Zdôraznil, že prípadná rekonštrukcia vlády je v rukách premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Priznal, že viacerých ministrov by vymenil.

Ak padne Kaliňák, padne vláda

Šimečka povedal, že mu je jedno či sa vláda bude rekonštruovať. Mala by podľa jeho slov skončiť. Okrem iného skritizoval aj okolnosti v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Prešove. Podľa jeho slov sa jej výstavba predraží na 800 miliónov eur. Majú to ukazovať výpočty v strane. Okrem toho má obavy z toho, že ak tí, čo nevedia postaviť nemocnicu, si dajú pod seba výstavbu novej jadrovej elektrárne.

Danko nevidí dôvody na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD). „Ak by padol Robert Kaliňák z akéhokoľvek dôvodu, padne vláda, lebo neexistuje bližší politický človek Roberta Fica, ako je Robert Kaliňák. Sú ako dvojičky,“ uviedol.

Dotkli sa aj homosexuálnych párov

V diskusii sa dotkli aj otázky zmeny ústavy, ktorá by mala zabrániť homosexuálnym párom, ktoré uzavreli manželstvo v zahraničí, domáhať sa uznania tohto manželstva na slovenských matrikách. „Sme za to, aby štát uznal nejakou formou, ideálne registrovanými partnerstvami, zväzok párov aj rovnakého pohlavia, lebo to je všade v Európe,“ povedal Šimečka. Nemyslí si však, že zmena ústavy má šancu.

Danko sa v tejto súvislosti obáva rozširovania legislatívy. Počas výstupu spomenul poslanca PS Michala Saba, ktorý uzavrel so svojím partnerom manželstvo v Rakúsku a chce požiadať o jeho uznanie na Slovensku. Robil si z neho srandu, že „či sa ženil alebo vydával“. „Keď my akceptujeme zväzok rovnakého pohlavia, potom im musíme dať rovnaké práva a museli by sme im umožniť adopciu maloletých detí. Ja tvrdím, že dieťa nemôže byť adoptované do homosexuálneho zväzku a ono sa tomu nevie brániť a ja chcem chrániť dieťa. (...) To je problém, že legislatíva ide tak ďaleko salámovou metódou, že potom budú mať právo si adoptovať maloleté deti,“ uviedol.

Viac o téme: KoalíciaSNSAndrej DankoMichal ŠimečkaTomáš TarabaNárodná rada (NR) SR
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Hrabko otvorene: Fico a
Hrabko otvorene: Fico a Danko urobili neštandardnú dohodu! Koalícia sa zachránila na poslednú chvíľu
Domáce
Andrej Danko
Andrej Danko pení: Poslanec SaS mal pošpiniť meno jeho priateľky a vyhrážať sa kontrolou
Domáce
Andrej Danko
Danko otvorene: Vládu nepoložíme, ani keby premiér Tarabu neodvolal! Plánujeme stretnutie
Domáce
Minister životného prostredia Taraba
Minister životného prostredia Taraba po rokovaní s Ficom a Dankom: Je pripravený ABDIKOVAŤ!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ktoré znamenia majú podľa astrológov najbližšie k úspechu ?
Ktoré znamenia majú podľa astrológov najbližšie k úspechu ?
Feminity TV
13. ročník Bratislavského knižného festivalu BRaK
13. ročník Bratislavského knižného festivalu BRaK
Správy
Slávnostné otvorenie letnej sezóny a oslavy 60. výročia Zemplínskej šíravy (1966 – 2026)
Slávnostné otvorenie letnej sezóny a oslavy 60. výročia Zemplínskej šíravy (1966 – 2026)
Správy

Domáce správy

Andrej Danko a Michal
DUSNO v politickej debate: Danko si so Šimečkom nič nedarovali... Urážky, úškrny aj ŠTIPĽAVÉ poznámky!
Domáce
Slováci dostávajú podozrivé výzvy
Slováci dostávajú podozrivé výzvy na zaplatenie! Stovky ľudí hlásia rovnaký scenár, inšpekcia VARUJE
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Ďalšia DRÁMA v oblakoch
Ďalšia DRÁMA v oblakoch nad Bratislavou! Lietadlo sa po vzlete muselo vrátiť na letisko: Poznáme DÔVOD
Domáce
Košické letisko stále bez novej cesty a električky: Štát nemá peniaze na výstavbu
Košické letisko stále bez novej cesty a električky: Štát nemá peniaze na výstavbu
Košice

Zahraničné

MIMORIADNY ONLINE Dron mal
MIMORIADNY ONLINE Dron mal preraziť turbínovú halu najväčšej jadrovej elektrárne v Európe! Rusi hovoria o explózii
Zahraničné
Francúzsko požiadalo o zasadnutie
Francúzsko požiadalo o zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN o Libanone
Zahraničné
Tvrdý odkaz Iránu pre
Tvrdý odkaz Iránu pre Trumpa: V slová nepriateľa neveríme, žiadnu dohodu len tak nepodpíšeme
Zahraničné
Tvrdý úder pre nočný
Tvrdý úder pre nočný život vo Varšave! Od pondelka začína platiť prísny zákaz nočného predaja alkoholu
Zahraničné

Prominenti

Premiéra Vtáka ohniváka
Slovenská moderátorka vzala sestru na Ďurovčíkov muzikál: Podoba? Žiadna, ale... Obe sú krásne!
Domáci prominenti
Penelope Cruz
Penélope Cruz má problémy s mozgom! Bojí sa o život a bez lekárov sa ani nepohne!
Zahraniční prominenti
FOTO Krainová to prehnala s
Krainová to prehnala s výplňami: FOTO Pery má ako kačica!
Domáci prominenti
Emilia Clarke
Slávna herečka ušla hrobárovi z lopaty: Chýba jej veľký kus mozgu!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Dovolenka pri mori za
Dovolenka pri mori za menej ako 50 eur na noc: Objavte najvýhodnejšie pláže Európy
dromedar.sk
Bojujete s potkanmi v
Bojujete s potkanmi v záhrade? Odborníci radia jednoduchý trik, ktorý ich odradí bez jedov
Zaujímavosti
Tajomstvo staré vyše dvetisíc
Tajomstvo staré vyše dvetisíc rokov: FOTO Keď zistili, čo držia v rukách, zostali v nemom úžase!
Zaujímavosti
Vodič prevážal ulicami mesta
TOTO sa len tak nevidí: Vodič prevážal na streche auta futbalovú bránu! Nezvesil ani sieťku
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Ženy tomu úplne prepadli: Slovenská značka zažíva obrovský boom
feminity.sk
Opálenie bez slnka? Slovenská
Opálenie bez slnka? Slovenská rodina vytvorila produkty, ktoré sa ihneď stali trendom
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Žiadne mastné telá ani biele stopy: Toto je budúcnosť opaľovania, vytvorila ju rodina zo Slovenska!
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
S únavou môžete bojovať efektívnejšie: Populárnu kávu nahrádza tento trend
hashtag.sk

Ekonomika

Ferrari predstavilo prvé elektrické auto za viac než pol milióna eur. Internet sa mu vysmieva! (foto)
Ferrari predstavilo prvé elektrické auto za viac než pol milióna eur. Internet sa mu vysmieva! (foto)
Škandál pred MS vo futbale: FIFA vyšetrujú v USA kvôli astronomickým cenám lístkov a klamaniu fanúšikov (foto)
Škandál pred MS vo futbale: FIFA vyšetrujú v USA kvôli astronomickým cenám lístkov a klamaniu fanúšikov (foto)
Spoznáte európske dovolenkové destinácie podľa jednej fotky? Otestujte sa! (kvíz)
Spoznáte európske dovolenkové destinácie podľa jednej fotky? Otestujte sa! (kvíz)
Ktoré firmy na Slovensku najlepšie zarábajú? Nová analýza odhaľuje skutočné stroje na peniaze!
Ktoré firmy na Slovensku najlepšie zarábajú? Nová analýza odhaľuje skutočné stroje na peniaze!

Šport

Radosť z triumfu vystriedal smútok: Tím tomu nechápe, šokujúca diskvalifikácia víťazky na Gire!
Radosť z triumfu vystriedal smútok: Tím tomu nechápe, šokujúca diskvalifikácia víťazky na Gire!
Giro d´Italia
VIDEO Grandslam plný prekvapení: Na turnaji končí aj veľká favoritka Swiateková!
VIDEO Grandslam plný prekvapení: Na turnaji končí aj veľká favoritka Swiateková!
Roland Garros
Kucka a Jendrišek po šokujúcom konci Slovenska: Tretí rok to isté! Nie je to vo futbalovej stránke
Kucka a Jendrišek po šokujúcom konci Slovenska: Tretí rok to isté! Nie je to vo futbalovej stránke
Malý futbal
VIDEO Iní už oslavovali, on nie: Obdivuhodné gesto kapitána PSG ohúrilo aj hviezdu Arsenalu
VIDEO Iní už oslavovali, on nie: Obdivuhodné gesto kapitána PSG ohúrilo aj hviezdu Arsenalu
Liga majstrov

Auto-moto

Range Rover SV Ultra je vzácny, bez pozvánky ho nekúpite
Range Rover SV Ultra je vzácny, bez pozvánky ho nekúpite
Predstavujeme
Ford Transit City nie je konkurent e-Transitu Custom, je určený do miest
Ford Transit City nie je konkurent e-Transitu Custom, je určený do miest
Predstavujeme
Ferrari Luce - obrovské auto, brutálny elektromobil. A vlastne Ferrari
Ferrari Luce - obrovské auto, brutálny elektromobil. A vlastne Ferrari
Predstavujeme
JAZDA: Leapmotor B10 Hybrid EV pridáva elektromobilu spaľovák
JAZDA: Leapmotor B10 Hybrid EV pridáva elektromobilu spaľovák
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Letné brigády menia kariéru mladých: Kto si cez leto zarobí najviac a získa náskok pred ostatnými?
Letné brigády menia kariéru mladých: Kto si cez leto zarobí najviac a získa náskok pred ostatnými?
Rady, tipy a triky
Tieto brigády zarábajú viac než bežný full-time: Kde si dnes môžete privyrobiť prekvapivo vysoké sumy?
Tieto brigády zarábajú viac než bežný full-time: Kde si dnes môžete privyrobiť prekvapivo vysoké sumy?
Hľadám prácu
Najväčšia chyba pri pýtaní si vyššieho platu? Robí ju skoro každý a ničí vám šance na úspech
Najväčšia chyba pri pýtaní si vyššieho platu? Robí ju skoro každý a ničí vám šance na úspech
Mzda
Kedy sa vám ako uchádzačovi oplatí hľadať prácu cez personálnu agentúru?
Kedy sa vám ako uchádzačovi oplatí hľadať prácu cez personálnu agentúru?
Hľadám prácu

Varenie a recepty

16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Čo ste o rebarbore nevedeli: fakty, história, zaujímavosti
Čo ste o rebarbore nevedeli: fakty, história, zaujímavosti
Rady a tipy
Čo spracovať v máji do zásoby na leto
Čo spracovať v máji do zásoby na leto
Rady a tipy

Technológie

Čína sa pripravuje na najhorší scenár. V púšti buduje obrovskú sieť jadrových bunkrov
Čína sa pripravuje na najhorší scenár. V púšti buduje obrovskú sieť jadrových bunkrov
Moderná vojna a konflikty
11 tipov, ako čo najlepšie využiť split screen funkciu Androidu: Už sa nebudeš musieť neustále prepínať medzi oknami
11 tipov, ako čo najlepšie využiť split screen funkciu Androidu: Už sa nebudeš musieť neustále prepínať medzi oknami
Android
Koľko ľudí ešte dokáže Zem uživiť? Podľa vedcov ľudstvo prekročilo hranicu udržateľnosti a skutočný limit je desivo nízky
Koľko ľudí ešte dokáže Zem uživiť? Podľa vedcov ľudstvo prekročilo hranicu udržateľnosti a skutočný limit je desivo nízky
Veda a výskum
V žalúdku nosíš kyselinu, ktorá dokáže rozkladať mäso. Prečo ťa napriek tomu nestrávi zvnútra?
V žalúdku nosíš kyselinu, ktorá dokáže rozkladať mäso. Prečo ťa napriek tomu nestrávi zvnútra?
Veda a výskum

Bývanie

Viete, čo je triadická schéma a čo môže vytvoriť pokojné bývanie? Spoznajte tieto princípy, kým zvolíte farbu interiéru
Viete, čo je triadická schéma a čo môže vytvoriť pokojné bývanie? Spoznajte tieto princípy, kým zvolíte farbu interiéru
Tesná spálňa už nebude problém. 5 praktických nápadov, ako v nej získať viac úložného miesta
Tesná spálňa už nebude problém. 5 praktických nápadov, ako v nej získať viac úložného miesta
Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax
Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax
Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť
Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť

Pre kutilov

Chcete mať ukážkovú úrodu cesnaku? Na začiatku júna nevynechajte tento dôležitý krok
Chcete mať ukážkovú úrodu cesnaku? Na začiatku júna nevynechajte tento dôležitý krok
Zelenina a ovocie
Aká pivónia sa hodí do vašej záhrady? Od babičkinej klasiky po moderný hybrid, ktorý nepotrebuje oporu
Aká pivónia sa hodí do vašej záhrady? Od babičkinej klasiky po moderný hybrid, ktorý nepotrebuje oporu
Okrasná záhrada
Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
Zelenina a ovocie
Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Život za múrmi paláca vraj vôbec nie je rozprávka: Bývalí zamestnanci prehovorili o zákulisí monarchie
Zahraničné celebrity
Život za múrmi paláca vraj vôbec nie je rozprávka: Bývalí zamestnanci prehovorili o zákulisí monarchie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Slováci dostávajú podozrivé výzvy
Domáce
Slováci dostávajú podozrivé výzvy na zaplatenie! Stovky ľudí hlásia rovnaký scenár, inšpekcia VARUJE
Na pultoch obľúbeného reťazca
Domáce
Na pultoch obľúbeného reťazca objavili POKAZENÉ mäso: Obchod OKAMŽITE konal a stiahol stovky kilov!
Andrej Danko a Michal
Domáce
DUSNO v politickej debate: Danko si so Šimečkom nič nedarovali... Urážky, úškrny aj ŠTIPĽAVÉ poznámky!
Ďalšia DRÁMA v oblakoch
Domáce
Ďalšia DRÁMA v oblakoch nad Bratislavou! Lietadlo sa po vzlete muselo vrátiť na letisko: Poznáme DÔVOD

Ďalšie zo Zoznamu