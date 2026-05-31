DUSNO v politickej debate: Danko si so Šimečkom nič nedarovali... Urážky, úškrny aj ŠTIPĽAVÉ poznámky!

BRATISLAVA - Úškrny, zvyšovanie hlasu, skákanie do reči a ostrá výmena názorov. Počas nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike, kde boli hosťami líder SNS Andrej Danko a predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, bolo poriadne dusno. Nechýbali ani štipľavé poznámky.
Politici sa počas politickej diskusie dotkli viacerých tém. Jedným z nich boli aktuálne výjazdy Šimečku po regiónoch. „Nepomôže vám teraz v dospelosti chodiť po krčmách,“ povedal viackrát Danko lídrovi PS a označil za trápne, že „chodí opíjať Slovákov po Slovensku“. Šimečka si pri tomto vyjadrení neodpustil poznámku, že „aspoň potom nešoféruje“, čím narážal na Dankovu nehodu z minulého roka v Bratislave, kedy narazil do semaforu. „Ešte raz povedzte o mojom alkohole za volantom a zažalujem vás,“ zareagoval Danko.
Danko Šimečkovi tiež povedal, že mu nepomôže ani Oxford, keď nevie, aká je na Slovensku daň z príjmu. Označil ho za „hlúpučkého“. Šimečka zase Dankovi vyčítal, že zavádza vyjadreniami za jeho výrok, že šéf PS chce zrušiť výsluhové dôchodky. Podľa neho ide o klamstvo. Taktiež mu povedal, že je v koalícii „handrou“. „Vždy keď sa ozvete, vytrú s vami podlahu,“ povedal Šimečka, na čo Danko povedal, aby vyberal slová, ktoré povie.
Danko nevidí dôvod na otvorenie schôdze NR SR k odvolávaniu Tarabu
Danko počas diskusie uviedol, že nevidí dôvod na otvorenie schôdze Národnej rady (NR) SR v pondelok (1. 6.), ktorá sa má venovať aj návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS). Šéf opozičného PS Šimečka trvá na tom, že Taraba nemá zostávať vo funkcii.
„Politicky ja zajtra nevidím dôvod otvoriť schôdzu, pretože je vždy dôležité v rámci koaličnej zmluvy si korektne sadnúť s premiérom. Premiér má však najsilnejšie právo aj podľa ústavy,“ povedal Danko. Šimečka, naopak, trvá na potrebe Tarabu odvolať. „Nemá byť ministrom životného prostredia. Nie pre nejaké spory s pánom Dankom, ale preto, lebo ohrozuje slovenskú prírodu a stámilióny z plánu obnovy,“ podotkol.
Danko zároveň pripustil, že jedným z mien na náhradu Tarabu by mohol byť súčasný štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa. „Áno, jedno z mien, ktoré padá, je pán Kuffa a že to bude 30. septembra,“ povedal líder SNS. Zdôraznil, že prípadná rekonštrukcia vlády je v rukách premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Priznal, že viacerých ministrov by vymenil.
Ak padne Kaliňák, padne vláda
Šimečka povedal, že mu je jedno či sa vláda bude rekonštruovať. Mala by podľa jeho slov skončiť. Okrem iného skritizoval aj okolnosti v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Prešove. Podľa jeho slov sa jej výstavba predraží na 800 miliónov eur. Majú to ukazovať výpočty v strane. Okrem toho má obavy z toho, že ak tí, čo nevedia postaviť nemocnicu, si dajú pod seba výstavbu novej jadrovej elektrárne.
Danko nevidí dôvody na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD). „Ak by padol Robert Kaliňák z akéhokoľvek dôvodu, padne vláda, lebo neexistuje bližší politický človek Roberta Fica, ako je Robert Kaliňák. Sú ako dvojičky,“ uviedol.
Dotkli sa aj homosexuálnych párov
V diskusii sa dotkli aj otázky zmeny ústavy, ktorá by mala zabrániť homosexuálnym párom, ktoré uzavreli manželstvo v zahraničí, domáhať sa uznania tohto manželstva na slovenských matrikách. „Sme za to, aby štát uznal nejakou formou, ideálne registrovanými partnerstvami, zväzok párov aj rovnakého pohlavia, lebo to je všade v Európe,“ povedal Šimečka. Nemyslí si však, že zmena ústavy má šancu.
Danko sa v tejto súvislosti obáva rozširovania legislatívy. Počas výstupu spomenul poslanca PS Michala Saba, ktorý uzavrel so svojím partnerom manželstvo v Rakúsku a chce požiadať o jeho uznanie na Slovensku. Robil si z neho srandu, že „či sa ženil alebo vydával“. „Keď my akceptujeme zväzok rovnakého pohlavia, potom im musíme dať rovnaké práva a museli by sme im umožniť adopciu maloletých detí. Ja tvrdím, že dieťa nemôže byť adoptované do homosexuálneho zväzku a ono sa tomu nevie brániť a ja chcem chrániť dieťa. (...) To je problém, že legislatíva ide tak ďaleko salámovou metódou, že potom budú mať právo si adoptovať maloleté deti,“ uviedol.