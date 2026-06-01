Podľa Danka je schôdza o odvolávaní Tarabu je zbytočná, už je to týždeň vyriešené

BRATISLAVA - Opozičný pokus o odvolávanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) je zbytočný, už je to týždeň vyriešené. Skonštatoval to šéf SNS a podpredseda Národnej rady SR Andrej Danko po pondelkovom neúspešnom pokuse otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Tarabu. Dodal, že situácia medzi SNS a Tarabom nie je o konflikte, ale o zodpovednosti, na ktorú vo vzťahu voči ministrovi apeluje.
„Zbytočne zabíjajú čas, vedia, že nemajú hlasy,“ povedal Danko novinárom. Schôdzu považuje za blamáž opozície a prejav detinskosti od PS. „Pretože to, čo teraz navrhli, je úplne zbytočné, keďže už týždeň vedia, že je to vyriešené,“ vyhlásil.
Podľa Danka nejde o to, či má s Tarabom dobré vzťahy. „Sú to vzťahy, ktoré sú nutné na udržanie koalície, ale to nie je o tom, či sú medzi mnou a ním dobré vzťahy,“ skonštatoval šéf SNS. „Dôležité je, aby Tomáš Taraba zodpovedne doriešil tie veľké projekty, ako zonácia, takisto Slovalco, a mnohé iné veci. Toto je o zodpovednosti, to nie je o vzťahu Andreja Danka a podpredsedu vlády. Ja som ručnú brzdu zatiahol až v momente, keď som sa dozvedel, že za mnohé veci je zodpovedná SNS, aj keď to tak nie je,“ doplnil Danko. Cez víkend zároveň hovoril, že „politicky“ nevidí dôvod otvoriť mimoriadnu schôdzu vzhľadom na koaličnú zmluvu.
Parlament nezačal v pondelok ani na druhý pokus mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Tarabu. Poslanci neboli uznášaniaschopní. Otvoriť schôdzu sa opäť pokúsia v utorok (2. 6.) ráno. Odvolávanie ministra iniciovalo PS. Okrem zlyhaní v riadení rezortu a pri príprave zonácií národných parkov opozícia Tarabovi vyčíta aj to, že už nemá ani dôveru SNS, ktorá ho nominovala, ani jeho najbližších spolupracovníkov na ministerstve životného prostredia.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) pred týždňom vyhlásil, že ak sa medzi SNS a Tarabom neobnoví politická dôvera do konca septembra, na úrovni ministra dôjde k personálnej zmene. Taraba zároveň informoval, že ak by do konca septembra nedošlo k dohode s SNS, vzdá sa funkcie ministra.