Tanker pri Ománe zasiahol neznámy projektil: Napätie v strategickom regióne opäť rastie

DUBAJ - Neznámy projektil zasiahol tanker neďaleko pobrežia Ománu, uviedla v sobotu britská agentúra Maritime Trade Operations. Informuje správa agentúry AFP.
Plavidlo nahlásilo, že „utrpelo zásah neznámym projektilom, ktorý spôsobil poškodenie strojovne“, uviedla britská agentúra. Podľa nej pri incidente nikto neutrpel zranenia. Irán kontroluje plavbu v Hormuzskom prielive od vypuknutia vojny vo februári, pričom lode musia získať povolenie na prechod a zaplatiť „tranzitný poplatok“ Teheránu. Iránske Revolučné gardy zaútočili a zastavili už viacero plavidiel, ktoré sa pokúšali preplávať Hormuzským prielivom, a v súčasnosti trvajú na tom, že Irán má „plnú kontrolu“ nad kľúčovou vodnou trasou.
Analytická spoločnosť Kpler, ktorá sleduje námorný obchod, v piatok uviedla, že premávka cez prieliv prudko klesla. „Vzhľadom na to, že postoje USA a Iránu sú naďalej protichodné, prevádzkovatelia pozorne sledujú objem lodnej dopravy, trasy plavidiel a akýkoľvek diplomatický vývoj, ktorý by mohol v najbližších dňoch ovplyvniť riziká na regionálnych námorných trasách,“ uviedla spoločnosť na platforme X.