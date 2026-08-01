Pellegrini pozval čínskeho prezidenta: Hrabko tvrdí, že jeho návšteva môže byť reálna

BRATISLAVA - Slová čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga o tom, že by na budúci rok v rámci cesty do Európy mohol navštíviť aj Slovensko, nemusia byť len zdvorilou odpoveďou na pozvanie prezidenta SR Petra Pellegriniho a je reálne možné, že ho tu na budúci rok uvidíme. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.
Dodal, že čínsky prezident by nechodil na Slovensko iba z dôvodu našich bilaterálnych vzťahov, ale v rámci rokovaní s Európskou úniou je to predstaviteľné. „Ak zavíta do Európy, nedá sa to vylúčiť. Čína potrebuje lobistov v Európskej únii,“ konštatoval publicista. Medzi verbálnym prísľubom návštevy a jej realizáciou je však podľa neho ešte množstvo práce. „Všetko je potrebné naplánovať. A keď hovoríme o Číne, musí byť naplánovaný aj ten najmenší detail, aj s variantami, lebo tak sa Čína správa,“ upozornil Hrabko.
Pellegrini ho pozval
Pellegrini pozval, počas svojej návštevy Pekingu, čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga na návštevu Slovenska. „Reflektoval na to veľmi pozitívne a vyjadril presvedčenie, že v prípade, ak vycestuje do Európy, tak určite Slovensko navštívi a opätuje nám túto návštevu,“ uviedol slovenský prezident. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha telefonicky hovoril s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Jurajom Blanárom (Smer-SD) okrem iného aj o pripravovanom spoločnom rokovaní slovenského a ukrajinského vládneho kabinetu.
Podľa Hrabka sa Slovensko nepodieľa na štátnej vojenskej pomoci Ukrajine, snaží sa však s ňou udržiavať dobré vzťahy. „Dajú sa nazvať aj nadštandardnými. Veď koľko iných vlád rokuje priamo s ukrajinskou vládou,“ naznačil. Schopnosť pragmatickej spolupráce medzi vládnymi kabinetmi bude podľa neho dôležitá aj v čase po skončení priamej vojenskej konfrontácie medzi Ruskom a Ukrajinou.Koniec vojny bude podľa neho znamenať koniec devastácie, ktorej je dnes každodenne Ukrajina vystavená, zároveň sa však objavia nové problémy. „Problémy, na ktoré sa musí pripraviť nielen Ukrajina, ale aj Slovensko ako susedný štát,“ upozornil Hrabko.
Vláda ani samosprávy nemajú povinnosť pripraviť vyrovnané rozpočty na budúci rok. Zopakoval to tento týždeň premiér Robert Fico (Smer-SD). Trvá na tom, že platí výnimka zo sankcií dlhovej brzdy, keďže výdavky SR súvisiace s plnením medzinárodných zmlúv presahujú 3 % hrubého domáceho produktu (HDP). „Pri všetkej úcte, je to iba názor premiéra Roberta Fica. Príde nový premiér, ktorý môže mať iný názor a, koniec koncov, tento názor môže neskôr zmeniť aj Robert Fico,“ reagoval Hrabko, podľa ktorého by samosprávy potrebovali viac ako iba uistenie politického predstaviteľa, hoci nim je priamo predseda vlády.
Zvrchovanosť v kultúrno-etických otázkach nespochybňuje členstvo Slovenska v Európskej únii (EÚ). Kresťanskí demokrati to uviedli v reakcii na vyhlásenie opozičnej poslankyne Národnej rady (NR) SR za SaS Márie Kolíkovej. „Nebudem vstupovať do ich žabomyších vojen. Každý si háji svoje, ocenia to voliči vo voľbách,“ reagoval Hrabko. Prikláňa sa k názoru KDH v tom, že ak máme v ústave zákaz manželstiev rovnakého pohlavia, tak na Slovensku nebudú možné až dovtedy, kým sa nezmení ústava. Kultúrno-etické témy však vo všeobecnosti považuje za komplikované. „Politici to podľa mňa zneužívajú. Keď nemajú o čom, niekto dá na stôl takúto tému a ostatní reagujú, lebo považujú za svoju povinnosť reagovať,“ naznačil.