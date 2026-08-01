Obľúbený supermarket chystá veľkú novinku: Nakupovanie bude prebiehať po novom! Na TOTO sa pripravte

BRATISLAVA - Sieť supermarketov Lidl prichádza s veľkou novinkou pre svojich zákazníkov. Ak nebudete chcieť, už nebudete musieť všetok tovar pri platení vykladať z košíka. Naskenovať si ho totiž budete môcť priebežne už počas samotného nákupu, na konci len zaplatíte a odídete preč.
Funkciu Scan&Go začne Lidl skúšať už na jeseň. Infoormuje o tom web zive.sk. Zákazník si bude jednotlivé produkty skenovať prostredníctvom aplikácie Lidl Plus už počas nakupovania. Po dokončení nákupu zamieri k samoobslužnej pokladnici, kde za tovar zaplatí.
Novinka nenájdete hneď v každej predajni. Ako uviedol hovorca reťazca Tomáš Bezák. Funkcia príde najskôr do vybraných prevádzok. „Funkcionalita Scan&Go bude v prvých pilotných predajniach spustená na jeseň,“ povedal.
Presný dátum spustenia ani zoznam predajní, ktorých sa bude novinka týkať, zatiaľ známe nie sú.