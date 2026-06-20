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Kaliňákov rezort objednal výcvik pilotov, objavili sa pochybnosti v zákazke: Rázna REAKCIA dotknutej firmy

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(Zdroj: TASR - Veronika Mihaliková, Topky/Vlado Anjel)
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BRATISLAVA - Ministerstvo obrany SR si objednalo výcvik pilotov lietadiel Bombardier viac ako 1,2 milióna eur u firmy, ktorá nemá simulátor ani licenciu na výcvik. Podľa odborníkov môže byť problémom spôsob obstarania zákazky a taktiež jej rozdelenie na viaceré objednávky. Spoločnosť Elite Jet, ktorej je zákazka zverená, sa voči pochybnostiam ohradila.

O nezrovnalostiach píše Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK). Dve lietadlá Bombardier Global 5000, ktoré ministerstvo obrany nakúpilo koncom roka 2024 za viac ako 40 miliónov eur, si vyžadovali vyškolenie pilotov. Rezort preto v júni 2025 objednal výcvikové služby od spoločnosti Elite Jet. Celková hodnota objednávok dosiahla približne 1,2 milióna eur. Najväčšia časť sumy, približne 880-tisíc eur, smerovala na udržiavací výcvik pilotov na leteckom simulátore. Ďalšie služby súvisiace s výcvikom boli rozdelené do viacerých samostatných objednávok v hodnote od 61- do 164-tisíc eur.

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Minister Robert Kaliňák predstavil novú výstroj a výzbroj pre slovenských vojakov (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Podľa odborníka na verejné obstarávanie Miroslava Cáka mohlo dôjsť k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní. „Ak sa to všetko týka výcviku pilotov, je predvídateľné, že to bude potrebné. Týka sa to rovnakej služby a rovnakého predmetu plnenia. Je tam potenciálne riziko, že zákazka mohla byť delená,“ uviedol pre ICJK. Cák upozorňuje, že ministerstvo mohlo namiesto priamych objednávok využiť niektorý zo štandardných a kontrolovateľných postupov verejného obstarávania.

Ďalšou otázkou je výber spoločnosti Elite Jet, ktorá prevádzkuje VIP charterovú spoločnosť na Slovensku a v Čechách. Podľa zistení ICJK firma nevlastní výcvikový simulátor a nemá licenciu schválenej výcvikovej organizácie (ATO), ktorá je potrebná na výcvik pilotov. Dopravný úrad potvrdil, že spoločnosť nie je osvedčená ako schválená výcviková organizácia. Výcvik preto zabezpečovala prostredníctvom kanadskej spoločnosti CAE, ktorá prevádzkuje certifikované simulátory vo viacerých krajinách vrátane Rakúska a Spojeného kráľovstva.

Vyjadrenie rezortu obrany a spoločnosti Elite Jet

Ministerstvo obrany potvrdilo, že samotné typové a udržiavacie výcviky prebiehali v zariadeniach spoločnosti CAE vo Viedni a Burgess Hill. Elite Jet argumentuje tým, že všetky služby poskytovala v súlade s európskymi leteckými predpismi a výcvik realizovali certifikovaní inštruktori na schválených simulátoroch pod dohľadom Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA). 

„Vzhľadom k skutočnosti, že na Slovensku k dnešnému dňu neexistujú spoločnosti poskytujúce typové a udržiavacie výcviky na lietadlá Bombardier Global 5000, LÚ MO SR (Letecký útvar ministerstva obrany, pozn. redaktora) pristúpil k osloveniu viacerých spoločností s požiadavkou na sprostredkovanie a dodanie uvedených služieb prostredníctvom IS EVO,” napísal ICJK hovorca ministerstva obrany, Michal Bachratý.

Využívaný FSTD simulátor a ATO, nespadá pod dohľad národného leteckého úradu, ale priamo pod dohľadovú jurisdikciu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA). Všetky nami poskytované služby realizujeme v plnom súlade s prísnymi legislatívnymi požiadavkami Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) a platnou európskou a medzinárodnou legislatívou. Výcvik pilotov prebieha výlučne na certifikovaných „full motion“ simulátoroch a zabezpečujú ho skúsení inštruktori resp. examinátori schválení príslušným leteckým úradom v rámci EASA, ktorí disponujú platnou typovou kvalifikáciou pre daný typ lietadla, uvádza Elite Jet vo vyhlásení pre ICJK.

"​Spoločnosť Elite Jet s.r.o. sa dôrazne ohradzuje voči tvrdeniam, ktoré spochybňujú odbornú a právnu spôsobilosť spoločnosti pri zabezpečovaní výcviku pilotov lietadiel Bombardier Global 5000. Spoločnosť sa do výberového konania zapojila štandardným spôsobom cez príslušný elektronický systém. Splnila všetky stanovené podmienky a kritériá objednávateľa," dodáva spoločnosť. Výcvik je podľa jej slov vykonávaný výlučne prostredníctvom na to certifikovaných výcvikových organizácií (ATO), ktoré disponujú potrebnými oprávneniami a simulátormi podľa predpisov EASA. "Spoločnosť Elite Jet s.r.o. v tomto vzťahu vystupuje ako sprostredkovateľ zabezpečujúci komplexnú logistiku a správu výcviku, čo je v letectve bežný model," pokračuje.

Tvrdenie ICJK o „neexistencii zmluvy“ je podľa spoločnosti Elite Jet právne nepresné. "Akceptovaná objednávka v obchodnom práve predstavuje platný a záväzný zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľom," tvrdí. Zdôrazňuje, že vďaka dlhodobým zmluvným vzťahom so zahraničnými ATO dokáže Elite Jet s.r.o. zabezpečiť výcvik za výhodnejších podmienok, než aké by vznikli pri samostatnom kontrahovaní týchto služieb objednávateľom. "Spoločnosť Elite Jet s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2014 a disponuje všetkými potrebnými skúsenosťami a zázemím na poskytovanie týchto služieb," konštatuje spoločnosť.

Nákup bombardierov sprevádzajú otázniky od začiatku

Samotný nákup dvoch lietadiel Bombardier Global 5000 bol od začiatku predmetom kritiky. Minister obrany Robert Kaliňák označil obstaranie za strategickú investíciu, čím sa vyhol štandardnému verejnému obstarávaniu. ICJK už v minulosti upozorňovalo na nejasnosti okolo dodávateľa lietadiel, americkej spoločnosti United Wings International, ako aj na nejasné vlastnícke pozadie obchodu.

Bombardier Global 5000
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Bombardier Global 5000  (Zdroj: TASR - Veronika Mihaliková)

Od zaradenia do prevádzky nalietali obe lietadlá spolu viac ako 800 hodín. Ministerstvo obrany tvrdí, že stroje slúžia predovšetkým na vojenské a humanitárne účely, vrátane prepravy humanitárnej pomoci či evakuácie zranených pacientov zo zahraničia.

Pozornosť však vyvolali aj niektoré lety spojené s politikmi. V marci využil jedno z lietadiel premiér Robert Fico na cestu do Košíc na stranícke oslavy Medzinárodného dňa žien. Ministerstvo tento let zdôvodnilo výcvikom pilotov a pracovným programom, opozícia ho kritizovala ako prejav papalášizmu.

Viac o téme: VýcvikMinisterstvo obrany SRBombardierInvestigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK)
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