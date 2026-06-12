Spoznávate muža na záberoch? Polícia pátra po zlodejovi, ktorý vykradol pivnicu v Bratislave

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj, Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Polícia pátra po zlodejovi, ktorý sa vlámal do pivnice na Michalskej ulici v Bratislave a odcudzil odtiaľ alkohol a hotovosť. K skutku došlo 18. marca okolo 18.30 h. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografie muža.
Občania, ktorí majú akékoľvek informácie o totožnosti osoby, súčasnému pohybu alebo pobytu, ich môžu oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti polície.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)