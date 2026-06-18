Vodičov čaká nočné obmedzenie: Diaľnica D1 na Spiši bude uzatvorená, dôvodom je meranie mosta

BEHAROVCE - Most na diaľnici D1 pri Beharovciach na Spiši bude cez víkend na niekoľko hodín uzavretý pre geodetické meranie. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) informovala, že vykonávať ho budú odborníci zo Slovenskej technickej univerzity v noci z piatka na sobotu (19. - 20. júna). Počas merania bude potrebné dočasne presmerovať dopravu z diaľnice na obchádzkovú trasu po ceste I/18, aby boli vylúčené akékoľvek dynamické účinky na mostnú konštrukciu.
„Práce sme naplánovali na nočné hodiny počas víkendu, aby sme v čo najmenšej miere zasiahli do premávky. Výsledky meraní sú pre nás dôležitým podkladom pri starostlivosti o mostné objekty a plánovaní ich ďalšej údržby,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Rastislav Droppa.
Najskôr diaľničiari uzatvoria pravý jazdný pás medzi križovatkami Spišské Podhradie a Beharovce. Doprava bude presmerovaná na cestu I/18. Po ukončení prvej etapy sa rovnakým spôsobom uskutoční meranie v opačnom jazdnom páse. Uzávera je naplánovaná od 22.00 h do skorých ranných hodín. NDS v tejto súvislosti žiada motoristov o zvýšenú pozornosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.