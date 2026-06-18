Veľká uzávera pri Bratislave: Vetvu z D4 na D1 smer Trnava na tri dni zatvoria, diaľničiari hlásia posledný krok

BRATISLAVA - Vetvu z diaľnice D4 od Jaroviec na diaľnicu D1 v smere na Trnavu od štvrtkovej polnoci do nedeľných (21. 6.) popoludňajších hodín uzavrú. Pôjde o poslednú uzáveru pred plnohodnotným využívaním križovatky diaľnic D1 a D4. Informovali z odboru mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
„Počas uzávery sa dokončí už trvalé vodorovné a zvislé dopravné značenie. V súvislosti s týmito prácami sa uzatvorí aj výjazd zo starej Seneckej cesty od Ivanky pri Dunaji na diaľnicu D4,“ doplnili z NDS.
Polícia poukázala, že doprava bude presmerovaná na obchádzkovú trasu po cestách I/61 a II/127, ktorými sa bude dať na diaľnicu vrátiť v križovatke Bernolákovo. „Zároveň budú na dotknutých úsekoch diaľnic prekryté dopravné značky zakazujúce vjazd tranzitujúcim nákladným vozidlám nad 7,5 tony a aj tie budú môcť využívať prejazd cez Prístavný most smerom na Trnavu bez potreby využitia štátnej cesty I/61 okolo Ivanky pri Dunaji,“ uviedol bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek. Polícia vodičov vyzvala na rešpektovanie dopravného značenia a pokynov polície, ako aj zvýšenie opatrnosti pri prejazde úsekom.