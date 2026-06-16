EÚ a Británia sa znovu stretnú: Usporiadajú summit, chcú zlepšiť vzťahy

BRUSEL - Európska únia a Spojené kráľovstvo usporiadajú 22. júla v Bruseli druhý spoločný summit v rámci snáh o zlepšenie vzťahov. Informuje správa agentúr Reuters a AFP a denník The Guardian.
„Moja labouristická vláda plní náš sľub reštartovať náš vzťah a postaviť Britániu do srdca Európy. Spoločne sa budeme zaoberať životnými nákladmi, podporíme tvorbu pracovných miest a vytvoríme príležitosti pre mladých ľudí,“ napísal britský premiér Keir Starmer na sociálnej sieti X.
Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa prebiehajúce prípravy na summit potvrdili po stretnutí so Starmerom počas summitu G7 vo francúzskom kúpeľnom meste Évians-les-Bains. „Úzka spolupráca medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom je nevyhnutná pre našu spoločnú európsku bezpečnosť, odolnosť a prosperitu,“ uviedol Costa vo vyhlásení. Starmer, ktorý podľa agentúry Reuters bojuje o svoje politické prežitie, presadzuje užšie vzťahy s EÚ ako kľúčovú súčasť snahy o zlepšenie ekonomického rastu a zníženie životných nákladov Britov.