Obrovské sucho robí problémy farmárom: Agrovýbor nebol uznášaniaschopný

BRATISLAVA - Obrovské sucho spôsobuje problémy farmárom na celom Slovensku. Ako povedal v stredu poslanec Národnej rady (NR) SR Marián Čaučík z opozičného KDH, v deň boja proti rozširovaniu púští a sucha chceli o tom hovoriť na zvolanom mimoriadnom zasadnutí parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Ten však nebol uznášaniaschopný pre neúčasť takmer všetkých zástupcov koalície s výnimkou predsedu výboru Ivana Ševčíka (nezaradený). Neprišiel ani pozvaný minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).
Farmári a prázdny výbor
„Prišli dvaja farmári z východného Slovenska, ktorí cestovali celú noc, aby sa mohli na výbore zúčastniť, a ten výbor nebol otvorený. Ani jeden koaličný kolega, okrem predsedu výboru Ševčíka, neprišiel. Neprišiel ani minister Takáč, odignorovali túto výzvu,“ povedal Čaučík. Vyslovil presvedčenie, že sucho je obrovský problém, o ktorom chcú hovoriť v parlamentnom výbore. Na výbor podľa Čaučíka neprišli ani generálny riaditeľ štátneho podniku Hydromeliorácie a zástupcovia Slovenského hydrometeorologického ústavu.
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Sucho bez riešení?
Poslanec uviedol, že pri zmene klímy vieme o probléme sucha už roky a zodpovední nerobia nič alebo nevnímajú, že by niečo konkrétne robili. „Chceli sme počuť na pôde výboru, čo robí, čo plánuje, pretože nevidíme žiadne výsledky,“ poznamenal na adresu ministra Čaučík s tým, že ho veľmi mrzí, že si nenašiel čas.
Na východnom Slovensku podľa Čaučíka napríklad existuje systém hydromeliorácií, kde závlahy majú niekoľko desiatok rokov a mohli by byť funkčné. „Voda zo Zemplínskej šíravy by mohla zavlažovať polia, ale závlahy sú zamknuté, nefungujú. Takže toto je vec, ktorá sa dá spustiť veľmi rýchlo. Myslím si, že to chce systémové riešenie a zamyslieť sa naprieč viacerými rezortmi,“ dodal Čaučík. Podľa neho rezorty pôdohospodárstva aj životného prostredia by mali pre zmenu klímy hľadať nové veľké výzvy.
Rezort s farmármi komunikuje
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR reagovalo, že vedie intenzívny a pravidelný dialóg so všetkými relevantnými stavovskými a profesijnými organizáciami, ktoré zastupujú poľnohospodárov naprieč celým Slovenskom. „Otázku dosahov sucha riešime dlhodobo v úzkej spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, ktorá združuje významnú časť poľnohospodárskeho sektora a je prirodzeným partnerom štátu pri nastavovaní systémových riešení,“ uviedlo MPRV.
Rezort zároveň ubezpečil, že už realizuje viaceré opatrenia na zmiernenie dôsledkov sucha a pripravuje ďalšie systémové kroky zamerané na posilnenie odolnosti slovenského poľnohospodárstva voči klimatickým extrémom. „Považujeme preto za dôležité, aby sa verejná diskusia o stave poľnohospodárstva opierala o fakty a reálne zastúpenie jednotlivých subjektov v sektore,“ poznamenalo ministerstvo. Podľa neho nie je možné, aby hlas úzkej skupiny bol automaticky prezentovaný ako názor väčšiny slovenských farmárov.
Minister neprišiel, chýbala pozvánka
MPRV pokračovalo, že bude aj naďalej presadzovať riešenia založené na odbornej diskusii, dátach a spolupráci s organizáciami, ktoré reprezentujú reálnu a rozhodujúcu časť agrosektora. Neúčasť ministra na mimoriadnom zasadnutí výboru bola podľa MPRV spôsobená skutočnosťou, že ministerstvu nebola doručená oficiálna pozvánka na predmetné rokovanie.