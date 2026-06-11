Prezident prijme indického premiéra: Rokovania o obchode, technológiách, energetike aj globálnej bezpečnosti

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini v pondelok 15. júna prijme predsedu indickej vlády Naréndru Módího, ktorý pricestuje na jednodňovú oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. Témou stretnutia bude najmä bilaterálna spolupráca SR a Indie a možnosti jej posilnenia. Informovala o tom prezidentská kancelária.
Pripomenula zároveň, že hlava štátu s indickým premiérom nadviažu na svoje rokovanie, ktoré sa uskutočnilo vo februári tohto roka v rámci pracovnej cesty prezidenta SR v Indii. „Jednou z hlavných tém rokovania bude rozšírenie spolupráce medzi Slovenskom a Indiou v oblasti obchodu a investícií, pričom vzájomný obchod dosiahol v roku 2025 výšku 1,6 miliardy eur,“ dodala Kancelária prezidenta SR.
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Predmetom rozhovoru má byť aj i spolupráca v oblasti vedy, inovácií a digitálnych technológií, pričom SR má záujem o ďalšie rozširovanie pôsobnosti slovenských technologických spoločností na indickom trhu, napríklad aj formou nových zastúpení priamo v Naí Dillí. Prezidentská kancelária tiež poukázala na potenciál bilaterálnej spolupráce v oblasti obranného priemyslu, energetiky a vesmírnych technológií. „Slovensko plánuje Indii ponúknuť svoje jedinečné know-how pri mierovom využívaní jadrovej energetiky,“ dodal úrad hlavy štátu. Diskusia nemá vynechať ani aktuálnu situáciu na Ukrajine a s tým súvisiacu energetickú bezpečnosť, ale aj bezpečnostnú situáciu na Blízkom východe.
V rámci pondelkovej oficiálnej návštevy predseda indickej vlády Naréndra Módí absolvuje taktiež rokovanie, pracovný obed a program s predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD). Návštevu indického premiéra na Slovensku ohlásil koncom mája minister zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Juraj Blanár (Smer-SD).