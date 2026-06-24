Zvýšené riziko požiarov v Chorvátsku: Úrady evakuujú oblasti, rezort varuje turistov pred nebezpečenstvom

Bratislava 24. júna (TASR) - Veľvyslanectvo SR v Záhrebe upozorňuje na zvýšené riziko lesných požiarov v Chorvátsku počas letných mesiacov, najmä v dôsledku vysokých teplôt, vetra a búrok. Aktuálne boli zaznamenané požiare v okolí obce Sveta Nedjelja (ostrov Hvar), na ostrove Čiovo a Dugi Otok. Miestne úrady v niektorých prípadoch pristúpili k evakuácii obyvateľov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informuje na webe.
Nepravidelné požiare
„Požiare sa každoročne vyskytujú vo viacerých oblastiach krajiny, pričom môžu zasiahnuť nielen zalesnené územia, ale aj rekreačné oblasti a turistické zariadenia. Ich vznik a šírenie nie je možné vopred predvídať,“ ozrejmil rezort. Varuje, že v dôsledku požiarov môže dôjsť k uzáverám ciest a obmedzeniam dopravy. Takisto, že situácia sa môže rýchlo meniť v závislosti od počasia.
Pokyny pre turistov
MZVEZ turistom odporúča sledovať aktuálne informácie o požiarnej situácii a počasí, rešpektovať pokyny miestnych orgánov a záchranných zložiek, vyhýbať sa rizikovým oblastiam a rešpektovať prípadné evakuačné výzvy. „Zachovávajte zvýšenú opatrnosť pri pohybe v prírode aj v okolí ubytovania,“ dodalo ministerstvo.
V prípade požiaru je dôležité bezodkladne sa riadiť pokynmi hasičov, polície a civilnej ochrany. „Venujte pozornosť varovným SMS správam, ktoré zasielajú chorvátske úrady. Pripravte sa na možnú evakuáciu vrátane okamžitého opustenia oblasti,“ zdôraznil rezort.
Príprava na krízové situácie
Pre prípad evakuácie je potrebné pripraviť si cestovné doklady, peniaze a platobné karty, mobilný telefón a nabíjačku, doklady od vozidla, kľúče a letenky, základné hygienické potreby a nevyhnutné oblečenie, pitnú vodu a prípadne navlhčenú textíliu na ochranu pred dymom.
V rámci prevencie pri pohybe v prírode ministerstvo radí nefajčiť a neodhadzovať cigarety na voľných priestranstvách ani nezakladať oheň a nepoužívať grily v prírode. „Vyhýbajte sa činnostiam, ktoré by mohli spôsobiť požiar. Rešpektujte zákazy vstupu do lesov v čase zvýšeného rizika,“ uviedlo MZVEZ.
V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 07 5978.