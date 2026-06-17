Minister Blanár navštívi Chorvátsko: V Osijeku otvorí honorárny konzulát

BRATISLAVA - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) odcestuje vo štvrtok (18. 6.) na pracovnú cestu do Chorvátskej republiky. V Osijeku a Záhrebe absolvuje pracovný program zameraný na ďalší rozvoj slovensko-chorvátskych vzťahov, posilnenie politického dialógu a podporu hospodárskej spolupráce medzi oboma krajinami. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Blanár v Osijeku slávnostne otvorí honorárny konzulát Slovenskej republiky. „Týmto krokom Slovensko posilní svoju prítomnosť v Chorvátsku a vytvorí nové možnosti pre rozvoj hospodárskej, kultúrnej a regionálnej spolupráce,“ uviedlo ministerstvo.
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V Záhrebe absolvuje šéf slovenskej diplomacie bilaterálne rokovanie s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Chorvátskej republiky Gordanom Grličom Radmanom a tiež s prezidentom Zoranom Milanovičom.
„Súčasťou programu bude zároveň uctenie si slovenského a chorvátskeho odkazu pri Pamätníku vlasti, jednom z hlavných symbolov modernej chorvátskej štátnosti, a pri Pamätníku Juraja Haulíka, rodáka z Trnavy a prvého záhrebského arcibiskupa, ktorý patrí medzi významné osobnosti chorvátskych cirkevných, kultúrnych a spoločenských dejín,“ dodalo MZVEZ.