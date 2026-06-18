Slováci totálne podľahli lacným nákupom z Číny: PRIESKUM odhalil, čo najviac hádžeme do košíkov!

BRATISLAVA - Nákupy na čínskych internetových trhoviskách sa stali pevnou súčasťou životov Slovákov. Najnovšie dáta z rozsiahleho prieskumu ukázali, že lacnému tovaru zo zahraničia už nedokážeme odolať a kliká naň väčšina slovenskej populácie. Výsledky mapujúce správanie spotrebiteľov presne odhalili, ktoré generácie nechávajú na týchto platformách najviac peňazí a v čom sa zásadne líšia nákupné košíky mužov a žien.
Podľa reprezentatívneho prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia, ktorý prebehol v prvej polovici júna 2026, nakúpili za posledných 12 mesiacov na zahraničných online platformách (ako Temu, Shein či AliExpress) až dve tretiny Slovákov a Sloveniek. Len tretina našincov za uplynulý rok takejto lákavej ponuke odolala.
Absolútnym a neohrozeným kráľom sa na Slovensku stalo Temu. Tento nákupný gigant využíva viac než polovica celej populácie – presne 55 percent obyvateľov. Ostatní ázijskí hráči zostali v hlbokom závese. Na AliExpresse a Sheine totiž za posledný rok nakupovala zhruba len šestina ľudí.
Súboj pohlaví a generácií
Prieskum potvrdil, že jednotlivé eshopy majú v našej krajine úplne odlišnú skladbu zákazníkov a prejavujú sa tu silné rodové aj generačné rozdiely.
Portál Shein je jednoznačnou doménou žien a takzvanej generácie Z. Nakupuje tu takmer štvrtina Sloveniek (23 percent), ale iba 7 percent mužov. Mladí ľudia tu klikajú trikrát častejšie ako staršie generácie. Do košíkov hádžu najmä oblečenie a obuv (52 percent) či bytové dekorácie (46 percent).
Úplne opačný príbeh píše AliExpress, ktorý láka najmä chlapov. Nakupuje tam 24 percent mužov oproti iba 8 percentám žien. Ich jasnou parketou je lacná elektronika, technické príslušenstvo (41 percent u mužov vs. 17 percent u žien) a auto-moto doplnky.
Z hľadiska veku sú najintenzívnejšími zákazníkmi mileniáli (ludia vo veku 30 až 45 rokov). Takmer polovica z nich objednáva lacné balíky minimálne raz do mesiaca. Naopak, najmenej nakupujú najstarší ľudia, no aj medzi nimi podľahla čaru lacných nákupov takmer polovica.
Tvrdá rana z Bruselu
Takmer tri štvrtiny nakupujúcich (73 percent) uvádzajú ako hlavnú výhodu nákupu cez zahraničné platformu nízku cenu produktov, a to naprieč pohlavím, vekom aj vzdelaním. S odstupom nasleduje široký výber tovaru na jednom mieste (36 percent) a cena dopravy (27 percent). Približne každý štvrtý oceňuje aj sortiment, ktorý na domácom trhu nenájde.
Tomuto cenovému eldorádu však čoskoro odzvoní. Európska únia prichádza s reguláciou, ktorá zavádza paušálny colný poplatok 3 eurá na každý balík z týchto platforiem. Ak si teda objednáte drobnosť za dve eurá, výsledná cena sa kvôli novému poplatku viac ako zdvojnásobí.
Zavedenie poplatku môže mať na nákupné správanie reálny dopad. Takmer dve tretiny nakupujúcich (63 percent) uvádzajú, že colný poplatok je pre nich dôvod obmedziť nakupovanie cez tieto platformy.