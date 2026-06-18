Štvrtok18. jún 2026, meniny má Vratislav, zajtra Alfréd

Slováci totálne podľahli lacným nákupom z Číny: PRIESKUM odhalil, čo najviac hádžeme do košíkov!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (4)
(Zdroj: Getty Images, Topky, NMS)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

BRATISLAVA - Nákupy na čínskych internetových trhoviskách sa stali pevnou súčasťou životov Slovákov. Najnovšie dáta z rozsiahleho prieskumu ukázali, že lacnému tovaru zo zahraničia už nedokážeme odolať a kliká naň väčšina slovenskej populácie. Výsledky mapujúce správanie spotrebiteľov presne odhalili, ktoré generácie nechávajú na týchto platformách najviac peňazí a v čom sa zásadne líšia nákupné košíky mužov a žien.

Podľa reprezentatívneho prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia, ktorý prebehol v prvej polovici júna 2026, nakúpili za posledných 12 mesiacov na zahraničných online platformách (ako Temu, Shein či AliExpress) až dve tretiny Slovákov a Sloveniek. Len tretina našincov za uplynulý rok takejto lákavej ponuke odolala.

Absolútnym a neohrozeným kráľom sa na Slovensku stalo Temu. Tento nákupný gigant využíva viac než polovica celej populácie – presne 55 percent obyvateľov. Ostatní ázijskí hráči zostali v hlbokom závese. Na AliExpresse a Sheine totiž za posledný rok nakupovala zhruba len šestina ľudí.

Slováci totálne podľahli lacným
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: NMS Market Research Slovakia)


Súboj pohlaví a generácií

Prieskum potvrdil, že jednotlivé eshopy majú v našej krajine úplne odlišnú skladbu zákazníkov a prejavujú sa tu silné rodové aj generačné rozdiely.

Portál Shein je jednoznačnou doménou žien a takzvanej generácie Z. Nakupuje tu takmer štvrtina Sloveniek (23 percent), ale iba 7 percent mužov. Mladí ľudia tu klikajú trikrát častejšie ako staršie generácie. Do košíkov hádžu najmä oblečenie a obuv (52 percent) či bytové dekorácie (46 percent).

Úplne opačný príbeh píše AliExpress, ktorý láka najmä chlapov. Nakupuje tam 24 percent mužov oproti iba 8 percentám žien. Ich jasnou parketou je lacná elektronika, technické príslušenstvo (41 percent u mužov vs. 17 percent u žien) a auto-moto doplnky.

Z hľadiska veku sú najintenzívnejšími zákazníkmi mileniáli (ludia vo veku 30 až 45 rokov). Takmer polovica z nich objednáva lacné balíky minimálne raz do mesiaca. Naopak, najmenej nakupujú najstarší ľudia, no aj medzi nimi podľahla čaru lacných nákupov takmer polovica.

Slováci totálne podľahli lacným
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: NMS Market Research Slovakia)


Tvrdá rana z Bruselu

Takmer tri štvrtiny nakupujúcich (73 percent) uvádzajú ako hlavnú výhodu nákupu cez zahraničné platformu nízku cenu produktov, a to naprieč pohlavím, vekom aj vzdelaním. S odstupom nasleduje široký výber tovaru na jednom mieste (36 percent) a cena dopravy (27 percent). Približne každý štvrtý oceňuje aj sortiment, ktorý na domácom trhu nenájde.

Tomuto cenovému eldorádu však čoskoro odzvoní. Európska únia prichádza s reguláciou, ktorá zavádza paušálny colný poplatok 3 eurá na každý balík z týchto platforiem. Ak si teda objednáte drobnosť za dve eurá, výsledná cena sa kvôli novému poplatku viac ako zdvojnásobí.

Zavedenie poplatku môže mať na nákupné správanie reálny dopad. Takmer dve tretiny nakupujúcich (63 percent) uvádzajú, že colný poplatok je pre nich dôvod obmedziť nakupovanie cez tieto platformy.

Slováci totálne podľahli lacným
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: NMS Market Research Slovakia)

Viac o téme: PoplatokČínaAliexpressSheinTemuNMS Market Research Slovakia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Najnovší PRIESKUM potvrdzuje šokujúci
Najnovší PRIESKUM potvrdzuje šokujúci trend pre opozíciu! KDH je mimo parlamentu
Domáce
FOTO Menštruácia je stále tabu:
Menštruácia je stále tabu: Nový prieskum ukázal, koľko ľudí má problém o nej hovoriť
Dobre vedieť
Ilustračné foto
Čísla neklamú! PRIESKUM ukázal, ako sme spokojní so životnou úrovňou: Facka pre systém, voliči Smeru sú jediní, ktorí...
Domáce
Najnovší PRIESKUM ukazuje trend
Najnovší PRIESKUM ukazuje trend prekvapujúcich zmien medzi stranami! SaS aj Demokrati poskočili
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Winkelmann otvoril v Rimavskej Sobote závod na výrobu zásobníkov na teplú vodu
Winkelmann otvoril v Rimavskej Sobote závod na výrobu zásobníkov na teplú vodu
Správy
Denisa Saková sa zúčastnila otvorenia závodu Winkelmann v Rimavskej Sobote
Denisa Saková sa zúčastnila otvorenia závodu Winkelmann v Rimavskej Sobote
Správy
Hlas opätovne predloží návrh k referendu o predčasných voľbách
Hlas opätovne predloží návrh k referendu o predčasných voľbách
Správy

Domáce správy

Slováci totálne podľahli lacným
Slováci totálne podľahli lacným nákupom z Číny: PRIESKUM odhalil, čo najviac hádžeme do košíkov!
Domáce
Slovenský vynález, ktorý ohúril
Slovenský vynález, ktorý ohúril Európu a šetrí milióny: Na autách ho môžeme mať už v najbližších mesiacoch!
Domáce
Obrovské sucho robí problémy
Obrovské sucho robí problémy farmárom: Agrovýbor nebol uznášaniaschopný
Domáce
Policajná akcia v Prievidzi: Maloletá osoba prichytená s alkoholom, polícia kontrolovala desiatky ľudí FOTO
Policajná akcia v Prievidzi: Maloletá osoba prichytená s alkoholom, polícia kontrolovala desiatky ľudí FOTO
Trenčín

Zahraničné

Dráma na palube: V
Dráma na palube: V lietadle sa vznietil mobil! Vydesení piloti hlásili spálenú kabínu
Zahraničné
FOTO Štadióny na Svetovom pohári
Štadióny na Svetovom pohári FIFA 2026 rozpálili ako nikdy predtým: Najsexi fanúšičky na MS 2026 zaplavili internet
Zahraničné
Párik si užíval sex
Škandál na ruskom kolese: Dvojica si užívala sex pred očami tisícok ľudí
Zahraničné
Ilustračné foto
USA schválili predaj Black Hawk Rakúsku: Viedeň posilní vojenskú flotilu za 1,5 miliardy dolárov
Zahraničné

Prominenti

Lou Fanánek Hagen
Jedno malé pošmyknutie: Český spevák sa prebral až po troch dňoch... a bez nohy!
Osobnosti
Z nevinnej Magdy z
Z nevinnej Magdy z Dunaja poriadna dračica: VIDEO Herečka Monika Szabó rozpálila tanečný festival!
Domáci prominenti
Brit Awards. Na snímke
Kelly Osbourne šokovala outfitom: Netopier na hlave?! To by sa jej otcovi páčilo
Zahraniční prominenti
Krst piesne Anity Soul,
Nečakaný krok slovenskej herečky: Mieri do politiky!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Alergická sezóna naberá na sile: Čo práve zaplnilo vzduch?
Zaujímavosti
Zaplavili ovocné mušky vašu
Zaplavili ovocné mušky vašu kuchyňu? Takto sa ich zbavíte rýchlo a navždy
vysetrenie.sk
Kačica Merlin pobláznila ľudí.
MS vo futbale 2026 má úžasného maskota: VIDEO Kačica v mexických farbách úplne pobláznila ľudí
Zaujímavosti
Odborník varuje pred častou
Odborník varuje pred častou chybou: Pri výbere slnečných okuliarov si dajte pozor na TÚTO zásadnú vec!
Zaujímavosti

Dobré správy

Nový trend dorazil aj
Nový trend dorazil aj na Slovensko: Počuli ste o ňom aj vy?
hashtag.sk
Top nealko drinky medzi
Hit tohto leta: Alkohol nahradila netradičná novinka, uchytila sa aj medzi barmanmi!
hashtag.sk
Slovenky objavili nový hit:
Slovenky objavili nový hit: Poznáte toto slovo? Koluje všade po sociálnych sieťach
plnielanu.sk
Almwellness Hotel Pierer je
Zaujímavý tip na dovolenku a wellness: 220 km od Bratislavy nájdete dokonalý raj oddychu
Domáce

Ekonomika

Pozor, blížia sa zásadné zmeny v odvodoch: Kto po novom nebude musieť platiť? (príklady)
Pozor, blížia sa zásadné zmeny v odvodoch: Kto po novom nebude musieť platiť? (príklady)
Revolučné zvýšenie dôchodkov pre viac seniorov? Andrej Danko hovorí, že to vyzerá veľmi dobre!
Revolučné zvýšenie dôchodkov pre viac seniorov? Andrej Danko hovorí, že to vyzerá veľmi dobre!
Slovensko ako zbrojárska veľmoc? Strnadovci spájajú sily s Turkami, v Trenčíne rozbehnú výrobu tankov! (foto)
Slovensko ako zbrojárska veľmoc? Strnadovci spájajú sily s Turkami, v Trenčíne rozbehnú výrobu tankov! (foto)
Tvrdá facka pre kryptonadšencov: Najväčšej burze Binance hrozí úž od júla v Európe stopka!
Tvrdá facka pre kryptonadšencov: Najväčšej burze Binance hrozí úž od júla v Európe stopka!

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Zápas, ktorý bavil: Angličania v prestrelke s Chorvátmi uspeli a berú tri body
MS VO FUTBALE 2026 Zápas, ktorý bavil: Angličania v prestrelke s Chorvátmi uspeli a berú tri body
MS vo futbale
Ghana – Panama: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
Ghana – Panama: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
MS vo futbale
Uzbekistan – Kolumbia: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
Uzbekistan – Kolumbia: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Hviezdny Ronaldo nenapodobnil Messiho výkon: Portugalsko senzačne berie iba bod
MS VO FUTBALE 2026 Hviezdny Ronaldo nenapodobnil Messiho výkon: Portugalsko senzačne berie iba bod
MS vo futbale

Auto-moto

PRVÁ JAZDA: BAIC BJ30 - veľké SUV s offroad chúťkami
PRVÁ JAZDA: BAIC BJ30 - veľké SUV s offroad chúťkami
Klasické testy
Zrážka so zverou: Sekunda, ktorá preverí vaše poistenie aj pevné nervy
Zrážka so zverou: Sekunda, ktorá preverí vaše poistenie aj pevné nervy
Správy
Zhotovitelia pokračujú s výstavbou časti obchvatu Prievidze
Zhotovitelia pokračujú s výstavbou časti obchvatu Prievidze
Doprava
TEST: SEAT Ibiza Start+ - dobrý drobec
TEST: SEAT Ibiza Start+ - dobrý drobec
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Polícia varuje pred novým SMS podvodom: Pozor, aby ste v pracovnom strese neklikli na „pokutu“ aj vy!
Polícia varuje pred novým SMS podvodom: Pozor, aby ste v pracovnom strese neklikli na „pokutu“ aj vy!
Domáce
Veľký čínsky horoskop na jún: Čaká vás kariérny posun alebo pracovné komplikácie? Odpoveď vás môže prekvapiť
Veľký čínsky horoskop na jún: Čaká vás kariérny posun alebo pracovné komplikácie? Odpoveď vás môže prekvapiť
O práci s humorom
Nestíham! Kedy je úloh v práci naozaj veľa a kedy máte len problém s organizáciou času?
Nestíham! Kedy je úloh v práci naozaj veľa a kedy máte len problém s organizáciou času?
Motivácia a produktivita
Adresa v životopise: Riskujete ňou zbytočné predsudky personalistov?
Adresa v životopise: Riskujete ňou zbytočné predsudky personalistov?
CV a motivačný list

Varenie a recepty

Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Zabudnite na ľadovú kávu. Pripravte si doma jemné cold brew
Zabudnite na ľadovú kávu. Pripravte si doma jemné cold brew
Rady a tipy
Domáce pamlsky pre psov: Pečeňové sušienky za pár minút
Domáce pamlsky pre psov: Pečeňové sušienky za pár minút
Rady a tipy

Technológie

Tabletku podobnú Ozempicu testovali aj na Slovákoch. Klinické skúšky ukázali nižšiu hmotnosť aj lepšiu kontrolu cukru
Tabletku podobnú Ozempicu testovali aj na Slovákoch. Klinické skúšky ukázali nižšiu hmotnosť aj lepšiu kontrolu cukru
Veda a výskum
Mimozemské signály sa k nám už mohli dostať, len sme si ich nevšimli. Vedci zo SETI tvrdia, že problém môže byť v tom, ako ich hľadáme
Mimozemské signály sa k nám už mohli dostať, len sme si ich nevšimli. Vedci zo SETI tvrdia, že problém môže byť v tom, ako ich hľadáme
Vesmír
Dieselové motory ešte nemusia skončiť. Vedci ukázali riešenie, ktoré im môže predĺžiť život aj pri prísnych emisných limitoch
Dieselové motory ešte nemusia skončiť. Vedci ukázali riešenie, ktoré im môže predĺžiť život aj pri prísnych emisných limitoch
Autá
Raketa, ktorá potopila Moskvu, dostane európske know how. Ukrajina chce z Neptúna spraviť zbraň hlbokého úderu
Raketa, ktorá potopila Moskvu, dostane európske know how. Ukrajina chce z Neptúna spraviť zbraň hlbokého úderu
Armádne technológie

Bývanie

Vyzerajú ako tri domy, ale nenechajte sa pomýliť. Žije tu viac generácií, majú tu dosť miesta aj relax na dvore
Vyzerajú ako tri domy, ale nenechajte sa pomýliť. Žije tu viac generácií, majú tu dosť miesta aj relax na dvore
Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu
Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu
Štyri roky prác sa im oplatili. Chalupa na stráni si uctila tradíciu, vnútro pripomína atmosféru z čias prastarých rodičov
Štyri roky prác sa im oplatili. Chalupa na stráni si uctila tradíciu, vnútro pripomína atmosféru z čias prastarých rodičov
Vintage nie sú len kúsky po babke a je štýlovejší, ako si myslíte. V ktorom z jeho smerov sa nájdete najviac?
Vintage nie sú len kúsky po babke a je štýlovejší, ako si myslíte. V ktorom z jeho smerov sa nájdete najviac?

Pre kutilov

Domáci mätový sirup, ktorý chladí už na pohľad: Tajomstvo extra silnej chuti je v poctivej predpríprave
Domáci mätový sirup, ktorý chladí už na pohľad: Tajomstvo extra silnej chuti je v poctivej predpríprave
Recepty
Krútia sa vám listy na paradajkách? Zistite, kedy už treba zasiahnuť
Krútia sa vám listy na paradajkách? Zistite, kedy už treba zasiahnuť
Záhrada
Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Doplnky a dekorácie
Prečo domáci jahodový džem hnedne a ako udržať jeho krásne červenú farbu?
Prečo domáci jahodový džem hnedne a ako udržať jeho krásne červenú farbu?
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Na služobke som čakala, že medzi nami preskočí iskra. To, čo som videla každú noc, ma úplne znechutilo
Partnerské vzťahy
Na služobke som čakala, že medzi nami preskočí iskra. To, čo som videla každú noc, ma úplne znechutilo
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Slováci totálne podľahli lacným
Domáce
Slováci totálne podľahli lacným nákupom z Číny: PRIESKUM odhalil, čo najviac hádžeme do košíkov!
Dráma na palube: V
Zahraničné
Dráma na palube: V lietadle sa vznietil mobil! Vydesení piloti hlásili spálenú kabínu
Štadióny na Svetovom pohári
Zahraničné
Štadióny na Svetovom pohári FIFA 2026 rozpálili ako nikdy predtým: Najsexi fanúšičky na MS 2026 zaplavili internet
Párik si užíval sex
Zahraničné
Škandál na ruskom kolese: Dvojica si užívala sex pred očami tisícok ľudí

Ďalšie zo Zoznamu