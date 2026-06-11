Slovenská pomoc v Afrike: Škola v Keni patrí medzi najlepšie vzdelávacie inštitúcie

NAIROBI/BRATISLAVA - Škola sv. Filipa Neri v Joske, ktorú Slovenská republika dlhodobo podporuje prostredníctvom programu SlovakAid, sa zaradila medzi najúspešnejšie vzdelávacie inštitúcie v Keni. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár, ktorý v stredu túto školu východne od hlavného mesta Nairobi navštívil. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Blanár pripomenul, že škola vznikla v roku 2013 v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. SR prostredníctvom rozvojových projektov školu od jej vzniku podporila viac ako dvoma miliónmi eur. „Za toto obdobie sa škola prepracovala medzi najlepšie v Keni a v hodnoteniach dlhodobo obsadzuje popredné miesta,“ vyzdvihol šéf slovenskej diplomacie.
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Minister počas rokovaní s vedením školy diskutoval o výzvach, ktorým inštitúcia čelí najmä v oblasti zásobovania elektrickou energiou, prístupu k pitnej vode či zlepšenia dopravnej infraštruktúry. Zároveň ocenil, že škola sa nezameriava iba na štandardné vzdelávanie, ale kladie dôraz na všestranný rozvoj detí.
Škola sv. Filipa Neri v Joske predstavuje podľa MZVEZ SR jeden z najúspešnejších projektov SlovakAid na africkom kontinente. Od svojho vzniku sa rozvinula na modernú vzdelávaciu inštitúciu, ktorú dnes navštevuje takmer 900 žiakov. Približne polovica z nich študuje vďaka štipendijnej podpore. Škola súčasne prevádzkuje internát pre viac ako 200 študentov.