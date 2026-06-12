Rozhodnú o predčasných voľbách ľudia? Hlas-SD chce zmeniť ústavu: Potrebuje však opozíciu

BRATISLAVA - Koaličný Hlas-SD vyzýva opozičné strany, aby v Národnej rade (NR) SR podporili jeho návrh zakotviť do Ústavy SR možnosť skrátiť volebné obdobie NR SR referendom. Hlas-SD to navrhuje cez pozmeňujúci návrh k novele ústavy, ktorou sa má predĺžiť volebné obdobie samosprávam zo štyroch na päť rokov. Ak by opozícia chcela podporiť len zakotvenie referenda, Hlas-SD je ochotný „obetovať“ predĺženie volebného obdobia. Uviedli to predstavitelia strany na piatkovej tlačovej konferencii.
Šéf Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok vyzval opozičné PS, KDH a SaS, aby túto zmenu podporili. „A dali tak možnosť ľuďom vyžiadať si skrátenie volebného obdobia platným referendom kedykoľvek do budúcnosti, pretože ak to teraz bude zakotvené v ústave, je to použiteľné na akúkoľvek vládu,“ skonštatoval s tým, že ak opozícii naozaj záleží na demokracii, nemá žiadny dôvod ústavnú zmenu nepodporiť.
Návrh na zakotvenie referenda smerujúceho k predčasným voľbám je súčasťou novely o predĺžení volebného obdobia starostom, primátorom, šéfom krajov i poslancom v jednotlivých zastupiteľstvách. Predseda NR SR a podpredseda Hlasu-SD Richard Raši nerozumie, prečo by opozícia nechcela podporiť predĺženie volebného obdobia, keďže táto požiadavka prišla podľa neho od zástupcov samospráv. „Keby bol toto jediný problém opozície, verte, že ho vyriešime,“ zdôraznil. „Beriem to ako ústretový krok k opozícii, keď povedia, že podporia referendum a malo by byť problémom štyri alebo päť rokov, sme ochotní toto obetovať, lebo referendum a vôľa ľudí moc dať aj vziať je pre nás najviac,“ vyhlásil Raši.
Šutaj Eštok zároveň deklaruje, že na podporu zakotvenia referenda je zhoda v koalícii. „Myslím si, že na pôde Národnej rady sme sa o tom bavili a nie je tam žiadny problém. Čiže 76 poslancov vládnej koalície podporí túto novelu, tento pozmeňujúci návrh,“ reagoval.
O novele ústavy má parlament rokovať v pondelok (15. 6.). Návrh je v druhom čítaní. Hlas-SD v ňom navrhuje predĺženie volebného obdobia samosprávam zo štyroch na päť rokov. Zmena by mala platiť už od októbrových samosprávnych volieb. Cez pozmeňujúci návrh chce Hlas-SD presadiť, aby bolo možné referendom rozhodnúť aj o skrátení volebného obdobia NR SR. Referendum by sa nemohlo konať prvý a posledný rok volebného obdobia. Na zmenu ústavy je potrebných aspoň 90 hlasov poslancov, musela by ju teda podporiť aj opozícia.
Otázka predčasného ukončenia volebného obdobia parlamentu sa riešila už v minulosti. Hlas-SD pripomenul, že Ústavný súd SR rozhodol o potrebe ústavnej úpravy. Následne sa prijala zmena ústavy, ktorá umožňuje skrátenie volebného obdobia parlamentom, no občania boli z tejto možnosti vylúčení.