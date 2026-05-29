Slovnaft odmieta tvrdenia politikov o daňovom nedoplatku: Má ísť o zavádzanie

Ilustračné foto
BRATISLAVA - Spoločnosť Slovnaft odmieta tvrdenia politikov o daňovom nedoplatku, ktorý bude štát vymáhať. Takéto výroky považuje za zavádzajúce, neprofesionálne, poškodzujúce dobré meno spoločnosti a vyvolávajúce zbytočné pochybnosti o jej riadnom fungovaní. Informoval o tom hovorca Slovnaftu Anton Molnár s tým, že spoločnosť bude „chrániť svoju reputáciu voči akýmkoľvek nepravdivým obvineniam“.

„V prípade dane z tzv. nadmerného zisku za rok 2023 nám podľa vtedy účinného zákona nevznikla povinnosť túto daň platiť - čo je fakt, ktorý je jednoznačne overiteľný. Kritériá pre solidárnu daňovú platbu sme splnili iba v roku 2022, pričom sme štátu uhradili sumu 520 miliónov eur. V roku 2024 sme na základe neskôr zmenenej legislatívy zaplatili ďalších 56 miliónov eur,“ vyhlásila spoločnosť. Očakáva, že verejní predstavitelia budú v diskusii o daňových povinnostiach vychádzať z overených údajov, nie z nepodložených tvrdení.

Spoločnosť je najväčším platiteľom dane z príjmov

Spoločnosť tvrdí, že je za posledné tri roky najväčším platiteľom dane z príjmov medzi súkromnými spoločnosťami na Slovensku. „Len za roky 2022 až 2024 sme štátu na dani z príjmu odviedli viac ako 900 miliónov eur. Pri zohľadnení dane z príjmov a všetkých dodatočných odvodov sa celkové efektívne daňové zaťaženie spoločnosti pohybuje približne na úrovni 37 %. Nemáme vedomosť o tom, že by iné podniky podobného rozsahu na Slovensku čelili porovnateľne vysokému zdaneniu,“ skonštatoval Slovnaft vo vyhlásení. Pripomenul regulovaný odvod z rafinérií, v rámci ktorého podnik za uplynulý rok odviedol 47 miliónov eur a v obdobných platbách pokračuje aj naďalej.

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) sa v stredu (27. 5.) vyjadril, že Slovnaft slovenskej vláde dlží vyše 400 miliónov eur. Zároveň naznačil, že samoregulácia Slovnaftu v čase vysokých cien palív by mohla nejakým spôsobom „vybalansovať“ dlh rafinérie. Vo štvrtok (28. 5.) v Národnej rade SR minister uviedol, že nemá právomoc niečo odpúšťať a dlh od rafinérie vyberie. Vtedy hovoril o 500 miliónoch eur. Opozičné strany Kamenického vyzvali, aby situáciu okolo údajného dlhu rafinérie Slovnaft voči štátu vysvetlil.

