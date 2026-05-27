Štát v spore so Slovnaftom: Do hry vstupujú ceny palív aj 400-miliónový dlh

HANISKA/BRATISLAVA - Štát plánuje zohľadniť, že Slovnaft počas konfliktu na Blízkom východe držal ceny palív na nízkej úrovni, naznačil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) pred výjazdovým rokovaním vlády v obci Haniska v okrese Košice-okolie. Zisky, ktoré v tomto čase rafinéria stratila, môžu byť podľa neho protihodnotou pri riešení daňového dlhu vo výške 400 miliónov eur, ktorý voči nej štát eviduje.
„Ja si cením to, že samoregulácia nám funguje, Slovnaft to niečo stojí a my budeme potom robiť nejaké vybalansovanie toho, čo ja považujem za dlh voči vláde, a toho, čo Slovnaft urobil voči cenám palív na Slovensku,“ skonštatoval minister.
Dlh Slovnaftu sa týka mimoriadneho odvodu zo spracovania ruskej ropy. Zákon prijala bývalá vláda ešte v roku 2022 na základe nariadenia Rady EÚ. Podľa zverejnenej hospodárskej závierky rafinéria príspevok za rok 2023 neplatila.