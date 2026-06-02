Sakovej opatrenia pod paľbou kritiky: Len zdrap papiera, odkazuje PS! Naložila im aj SaS

BRATISLAVA - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pokračuje v realizácii krokov na podporu ekonomiky, konkurencieschopnosti a podnikateľského prostredia. Na rokovanie vlády SR predkladá prvý balík prorastových opatrení antibyrokratického charakteru, ktoré nemajú vplyv na štátny rozpočet.
Predkladaný návrh zákona spolu so súborom konkrétnych opatrení má za cieľ zlepšiť podmienky pre podnikanie, znížiť náklady firiem a prispieť k stabilizácii podnikateľského prostredia. Opatrenia zároveň vytvárajú predpoklady pre hospodársky rast v nasledujúcich rokoch. Návrhy vznikli na základe konzultácií so zástupcami zamestnávateľov, podnikateľského sektora, priemyselných zväzov, odborných organizácií a ďalších hospodárskych partnerov.
Vyjadrenie ministerky Sakovej
„Slovensko dnes čelí silnej medzinárodnej konkurencii, vysokým cenám energií a geopolitickej neistote. Predkladané opatrenia sú zamerané na znižovanie administratívnej a nákladovej záťaže podnikov, podporu investícií a vytváranie priaznivejších podmienok pre rozvoj podnikateľského prostredia. Ide o prvý balík prorastových opatrení, ktorého cieľom je posilniť konkurencieschopnosť slovenského hospodárstva,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD).
V rámci balíka rezort hospodárstva predkladá spolu 49 konkrétnych stabilizačných opatrení: Návrh zákona obsahujúci 11 opatrení zameraných na podnikateľské prostredie a energetiku, vrátane opatrenia týkajúceho sa zníženia spotrebnej dane z elektriny pre priemysel. Ďalších 32 opatrení, ktoré budú jednotlivé rezorty realizovať do konca roka 2026 na základe konkrétnych úloh a termínov schválených uznesením vlády SR. A 6 opatrení, ktoré sú už v legislatívnom procese a prerokúvajú sa v Národnej rade SR.
Súčasťou pôvodne prerokúvaného zoznamu 54 opatrení boli aj návrhy z oblasti živnostenskej agendy, zjednodušenia administratívnych úkonov pri zmene sídla spoločnosti vrátane výmeny technických preukazov firemných vozidiel, ako aj zjednodušenia zamestnávania pracovníkov z tretích krajín a uznávania odborných kvalifikácií.
Vzhľadom na ich komplexnosť a potrebu širšej koordinácie medzi rezortmi si tieto opatrenia vyžadujú dlhší čas na odbornú prípravu, diskusiu so sociálnymi partnermi a úpravy informačných systémov. Do ďalšej fázy prípravy ich preto dopracujú príslušné rezorty.
Vláda má zároveň pripravený aj ďalší okruh prorastových opatrení, ktoré boli pôvodne súčasťou stabilizačného rámca. Ich realizácia si však vyžiada dodatočné finančné zdroje a bude možná až v nadväznosti na prípravu a schválenie štátneho rozpočtu. Ide o opatrenia s významnejšími rozpočtovými dosahmi, pri ktorých bude potrebné vytvoriť dostatočný fiškálny priestor na ich implementáciu. Inforovalo o tom Ministerstvo hospodárstva SR.
PS ostro: Z opatrení je len zdrap papiera
Po viac ako 140 dňoch a nepochybne dôkladnej analýze sme konečne uvideli bájne „prorastové“ opatrenia. Tie sú však slabé, nekompetentné a navyše prichádzajú neskoro, povedal Štefan Kišš, líder zmeny PS vo financiách. „Je to len zdrap papiera. Toto z nich vzišlo po pol roku dohadovania a tajností? Hanba. Ak niekto čakal zmienky o zrušení transakčnej dane, ostane sklamaný. Ani slovo. Pán Drucker, pán Danko, kde sú vaše silné vyjadrenia, že to je už prakticky hotová vec? Kde je vaša snaha nebyť handrou v koalícii?“ spýtal sa Kišš.
Ako doplnil, tretinu z opatrení budú ešte len skúmať. „To v treťom roku vlády idete preskúmavať dopady opatrení? Kým ekonomika je na pokraji recesie, podnikatelia ani občania už nevládzu, vy idete ešte len niečo prehodnocovať. Sú tam aj opatrenia, ktoré síce neuškodia, ale ani ničomu nepomôžu. Toto nie je skutočná pomoc. Doba Kamenická, žiaľ, pokračuje. Ak chcete ekonomike naozaj pomôcť, ako prvú vec zrušte nezmyselnú transakčnú daň,“ odporučil líder zmeny PS vo financiách.
Opatreniam v energetike sa venoval podpredseda PS Ivan Štefunko. „Dve z nich preskúmavajú, dve sú podmienené rozpočtom a jedno im neprejde cez Európsku komisiu. To, čo je treba robiť, je zrušiť transakčnú daň, znížiť daňovo-odvodové zaťaženie práce a zjednodušiť daňový systém.“
Podľa lídra zmeny PS v hospodárstve a energetike je ďalej potrebné maximalizovať využívanie európskych zdrojov na pomoc domácnostiam. „Musíme tiež podporiť nových výrobcov energie a energetické komunity, zvýšiť energetickú efektivitu a využívať Slovak Investment Holding na návratnú pomoc pri dekarbonizácii,“ podčiarkol Štefunko, pričom doplnil, že čakanie na opatrenia zrelo ako víno, no tento ročník je zlý, čo vieme už po prvej ochutnávke.
Prorastový balík je podľa SaS sklamanie
Podpredseda SaS a tímlíder pre verejné financie Marián Viskupič upozornil, že vláda sama priznala škody, ktoré svojou politikou spôsobila ekonomike. „Vláda celé mesiace hovorila o prorastových opatreniach, pretože si uvedomila, že jej vlastné konsolidačné opatrenia zásadne poškodili ekonomiku, spomalili rast a zhoršili podnikateľské prostredie. Výsledkom je však deväťstranový dokument, v ktorom sa opakovane píše, že niečo preskúmame, zanalyzujeme alebo posúdime. To nie je prorastový balík. To je len pokus odškrtnúť si splnenú úlohu bez reálneho obsahu,“ uviedol Marián Viskupič.
Podľa Mariána Viskupiča väčšina opatrení nemá potenciál pomôcť firmám ani ekonomike. „Symbolom celého balíka je napríklad zjednodušenie pravidiel na výrub stromov. Je to možno drobné zníženie byrokracie, ale po mesiacoch príprav sa vláda chváli opatrením, ktoré ekonomike prakticky nijako nepomôže. Rovnako vítame možnosť podnikať od 16 rokov, pretože s podobným návrhom prišla v minulosti aj SaS. Ale opäť sa pýtam – ako to pomôže firmám, ktoré dnes zápasia s vysokými daňami, odvodmi, transakčnou daňou či nedostatkom investícií?“ zdôraznil.
Marián Viskupič zároveň predstavil riešenia, ktoré by podľa SaS skutočne pomohli. „Ak chce vláda pomôcť ekonomike, mala by začať rušiť škodlivé opatrenia, ktoré sama zaviedla. Zrušiť transakčnú daň, znížiť daňové a odvodové zaťaženie, zaviesť rovnú daň pre firmy aj zamestnancov a prestať trestať úspešných. Dnes máme najvyššiu sadzbu dane z príjmu právnických osôb spomedzi postkomunistických krajín. Potrebujeme návrat k jednoduchým a konkurencieschopným pravidlám, nie ďalšie analýzy a výhovorky,“ dodal.
Poslanec NR SR za SaS a tímlíder strany pre hospodárstvo Karol Galek označil predstavený dokument za predvolebný materiál strany Hlas financovaný z verejných zdrojov. „Kľúčové slová tohto balíka sú analyzovať a posudzovať. Pýtam sa, čo robila vláda dva a pol roka? Ministerka Saková ešte nedávno sľubovala 90 opatrení, dnes ich ostalo 38 a väčšina z nich sú len všeobecné zámery bez konkrétnych termínov a výsledkov. Vyzerá to skôr ako stručný predvolebný program strany Hlas zaplatený z peňazí daňových poplatníkov,“ povedal Karol Galek.
Rovnako upozornil, že mnohé opatrenia vláda sľubuje už mesiace bez akéhokoľvek výsledku. „Podpora firiem cez ceny energií či využitie prostriedkov z Envirofondu sa sľubujú už od februára. Odvtedy sa však neudialo prakticky nič. Táto vláda opäť len sľubuje a odkladá riešenia. Mnohé opatrenia si navyše budú vyžadovať zmeny zákonov, vyhlášok a nových procesov. Preto je úplne legitímne pýtať sa, čo z tohto balíka chcú vôbec stihnúť zrealizovať do konca volebného obdobia,“ uviedol.
Podľa Karola Galeka je najväčším problémom, že vláda stále odmieta riešiť skutočné prekážky rastu. „Firmy dnes netrápi nedostatok analýz. Trápia ich vysoké dane, odvody, transakčná daň, drahé energie a neustále rastúca byrokracia. Namiesto odvážnych krokov vláda ponúka ďalšie papierové cvičenie. Obávam sa, že najväčšou pomocou pre slovenskú ekonomiku by dnes bolo, keby táto vláda čo najskôr skončila,“ uzavrel Karol Galek.