Brusel chcel stopku pre Pôdohospodársku platobnú agentúru: Slovensko jej akreditáciu nepozastavilo

BRUSEL - Slovenská poľnohospodárska platobná agentúra PPA neprišla o akreditáciu, jej podmienečné pozastavenie pritom slovenskému ministerstvu pôdohospodárstva navrhla Európska komisia (EK). Informoval o tom Dennik N. Únijná exekutíva si vymenila so slovenským ministerstvom niekoľko listov, v následných vyhláseniach nešpecifikovala nedostatky, ktoré agentúre vytýka, PPA ale už skôr bola terčom kritiky kvôli údajnej korupcii pri schvaľovaní dotácií.
"Komisia žiada príslušný orgán Slovenskej republiky, aby akreditáciu slovenskej platobnej agentúry podmienečne pozastavil," uviedla tento rok v apríli EK. Teraz únijná exekutíva informovala, že sa slovenské orgány "rozhodli, že akreditáciu platobnej agentúry podmienečne nezastavia". PPA na Slovensku rozdeľuje dotácie poľnohospodárom.
U agentúry sa vlani na jeseň vykonal takzvaný akreditačný audit, čo je proces, ktorým sa preveruje, či agentúra spĺňa podmienky na správu a vyplácanie európskych poľnohospodárskych fondov. Komisia následne uviedla, že zistila závažné zistenia týkajúce sa akreditácie.
"Dňa 22. júna slovenské orgány odpovedali na list so zisteniami Európskej komisie, ktorý im bol zaslaný 23. apríla. Komisia teraz túto odpoveď analyzuje," oznámila ČTK hovorkyňa komisie Louise Bogeyová. Komisia podľa hovorkyne privítala, že slovenské orgány vypracovali akčný plán zameraný na splnenie akreditačných kritérií a už začali jeho uskutočnenie. Zároveň sa úrady na Slovensku rozhodli agentúre PPA akreditáciu ponechať, dodala EK s tým, že Slovensku opäť poskytne písomnú väzbu pred spoločným rokovaním, ktoré sa uskutoční na jeseň.
Slovenská poľnohospodárska platobná agentúra PPA je dlhodobo terčom kritiky najmä pre možnú korupciu a netransparentný postup pri rozdeľovaní unijných fondov. O mnohých prípadoch, keď za unijné peniaze na Slovensku zrejme vyrástli súkromné vily namiesto pôvodne plánovaných penziónov, informovala slovenská opozícia i médiá. Tá písala tiež o prípadoch, že vo viacerých týchto luxusných stavbách prakticky nebolo možné sa ubytovať alebo sa to záujemcom podarilo len s ťažkosťami. O tieto prípady sa pri vlaňajšej návšteve Slovenska zaujímala skupina poslancov Európskeho parlamentu na čele s českým europoslancom Tomášom Zdechovským (KDU-ČSL) z najsilnejšej frakcie Európskej ľudovej strany (EPP).