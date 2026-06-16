Farmárom už vyplatili takmer všetky priame podpory: Takáč hovorí o úspešnej kampani

BRATISLAVA - Priame podpory v Kampani 2025 boli farmárom k 15. júnu 2026 vyplatené vo výške 582,8 milióna eur z celkovej obálky 595,4 milióna eur, teda na úrovni 97,89 %. V prvom pilieri farmári dostali vyplatené podpory za 390,2 milióna eur (98,43 %) a v druhom pilieri za 192,6 milióna eur (96,49 %). Zostáva tak vyplatiť ešte 12,6 milióna eur. Uviedol to v utorok na brífingu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD). Slovensko podľa neho nedostane sankciu od EÚ, pretože podľa bruselských pravidiel musí byť do konca júna vyplatených aspoň 95 % platieb.
„Tých 12,6 milióna eur je asi 200 poľnohospodárov, ktorí síce už dostali preddavky, ale ešte sú v kontrolách. Majú nejaké zistenia, čiže nielen Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), ale aj ostatné organizácie, ktoré nám pomáhajú, ešte vykonávajú kontrolu, aby sme mohli vyplatiť vyše 12 miliónov eur,“ priblížil agrominister.
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Platby bez sankcií
„Dnešným dňom môžeme konštatovať, že tak ako aj v minulom roku, keď sme mali tlačovú konferenciu, sme hodnotili, že sa nám podarilo bez sankcií vyplatiť priame podpory zo strany Európskej komisie (EK). Aj v tomto roku sa nám podarilo vyplatiť platby v riadnom termíne bez toho, aby nám hrozili akékoľvek sankcie. Tri roky boli zo strany EK bez akejkoľvek sankcie. Dvadsať rokov predtým sme mali vždy sankcie,“ podčiarkol.
Viac žiadateľov
Do Kampane 2026 sa podľa Takáča prihlásilo do konca mája 2026 celkom 14.414 žiadateľov, teda medziročne viac o 789. Veľkosť národnej obálky dosahuje v tejto Kampani objem 662.008.409 eur. „V tejto kampani máme skoro o 70 miliónov eur viac finančných prostriedkov pripravených na priame podpory pre sektor poľnohospodárstva,“ zdôraznil agrominister.
Dodal, že prioritami v Kampani 2026 je navýšenie percenta poskytovaných preddavkov, a to v prvom pilieri na 70 % (maximálna hodnota) a v druhom pilieri z 80 % na 85 %. Poskytnú sa prvýkrát preddavky na tzv. dobré životné podmienky zvierat vo výške 85 %. Navyšujú sa tiež viazané platby na dojnice o 7,7 milióna eur. Novou intervenciou v druhom pilieri je chov zvierat v ekologickej poľnohospodárskej výrobe.
Stabilný počet farmárov
„Teší ma, že sme stabilizovali počet žiadateľov, teda počet poľnohospodárov, ktorí žiadajú priame platby, neklesá. Zásadnou zmenou európskej poľnohospodárskej politiky v roku 2023 sa zmenili síce aj počty žiadateľov, ale tie sú dnes stabilné. Som presvedčený, že Kampaň 2026 bude ešte lepšia ako Kampaň 2025,“ doplnil generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.