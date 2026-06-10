Fico uviedol, že MIRRI bude viesť dialóg o Slovensko.sk na dvoch úrovniach: Štát rieši jeho modernizáciu aj financovanie

BRATISLAVA - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR bude viesť odborný dialóg týkajúci sa Ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk na dvoch úrovniach, a to na expertnej úrovni a na úrovni ministerskej. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády premiér Robert Fico (Smer-SD).
„Dohodli sme sa, že MIRRI bude viesť veľmi intenzívny odborný dialóg na dvoch úrovniach. Prvá úroveň bude úroveň expertná, kde sa musia zhodnúť experti zo zložiek, ako je Národný bezpečnostný úrad, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo s expertami z Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) alebo priamo z ministerstva, aby stanovili skutočnú kvalitu tohto portálu, kde sa nachádzame a čo tento systém vyžaduje. To je tak vážna téma, že o tom nemôže vláda rokovať, pretože to je príliš technická a odborná diskusia, aby mohla byť priamo predmetom rokovania vlády. Musia nám dať spoločné stanovisko,“ priblížil Fico.
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Paralelne s tým budú podľa neho rokovať predstavitelia ministerstva školstva, pretože minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) zastupuje plán obnovy a ministerstva financií. „Potom k tomu prídu aj predstavitelia ministerstva investícií a ešte aj ministerstva obrany, aby našli finančný recept, čo všetko treba použiť na naplnenie tých cieľov, ktoré prinesie expertízna dohoda všetkých predstaviteľov. Takže vítam tento postup. Je otvorený, je transparentný. Je to veľmi správne, že takto postupujeme a som rád, že takéto prístupy máme, pretože to zvyšuje dôveru vo vnútri vlády SR,“ spresnil.
„My si všetci uvedomujeme, že tento portál je v stave, keď vyžaduje nevyhnutné zásahy, aby bol funkčný, aby sa nám nestalo, že v nejakom okamihu nám skolabuje. To by spôsobilo pomerne veľké ťažkosti. Na jednej strane musíme ustáliť, aký je skutočný stav celého portálu, aký je nevyhnutný minimálny objem finančných prostriedkov, ktoré musíme vložiť na modernizáciu a záchranu tohto systému pred kolapsom,“ doplnil.
Premiér poznamenal, že vláda hľadá všetky riešenia, pokiaľ ide o financovanie projektu portálu. „Pôjde o kombináciu zdrojov z plánu obnovy, ďalej sú to zdroje, ktoré má k dispozícii samotné MIRRI. My si uvedomujeme, že pokiaľ by to bolo nevyhnutné, tak sa musia nájsť aj iné zdroje, pretože fungovanie tohto portálu je mimoriadne dôležité,“ dodal predseda vlády.
Občianske združenie Slovensko.Digital pozitívne vníma nedávne pozastavenie podpisu zmlúv zo strany ministra investícií na základe výzvy dozornej rade NASES. Združenie však apeluje na to, aby sa debata o investícii presahujúcej 90 miliónov eur okamžite vrátila z politickej do odbornej roviny. Verejnosť musí byť dopodrobna informovaná o záveroch expertíznej správy a vláda by mala zaviazať vedenie NASES k transparentnému postupu.
Audítori každoročne nezistili žiadne nedostatky v hospodárení strany
Premiér a predseda strany Smer-SD Robert Fico odmieta tvrdenia o financovaní Agentúry Smer. Audítori podľa neho každoročne nezistili žiadne nedostatky v hospodárení politickej strany, ktoré je v súlade so zákonom o politických stranách. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády.
Agentúru Smer založila strana Smer-SD podľa zákona o politických stranách. Strana je jej stopercentným vlastníkom, tvrdí Fico. Konateľom agentúry je premiérov syn Michal Fico. „Agentúra Smer vykonáva činnosti v súlade so zákonom. Každá politická strana musí predložiť účtovnú uzávierku strany, ktorá je overená audítorom,“ povedal Fico. Vysvetlil, že audítora si každá strana žrebuje, nepozná ho a on následne skontroluje financovanie, vzťahy medzi spoločnosťami či vzťahy medzi stranou a spoločnosťou. „Môžem skonštatovať, že každoročne audítori urobia záver, že neboli zistené žiadne nedostatky v hospodárení politickej strany. (...) Pokiaľ by bol akýkoľvek problém s financovaním, tak vám garantujem, že by to bolo vonku,“ skonštatoval Fico. Dodal, že strana Smer je financovaná transparente a funguje transparentne podľa zákonov. Agentúra má podľa Fica svoje príjmy a nedostala od štátu žiadne dotácie. Má príjmy z prenájmu nehnuteľností či z činností, ktoré robí pre stranu. „Všetko čisté ako Božie oko,“ poznamenal.
Na tlačovej konferencii reagoval na plat Michala Fica aj minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Vyhlásil, že aj on v období, kedy Agentúre Smer šéfoval, dostával rovnakú odmenu za svoju prácu. Poukázal, že Smer-SD dostáva štátny príspevok na základe výsledku volieb a používa ho riadne na určený účel. Agentúra Smer podľa neho organizuje všetky kampane i akcie strany. Portál Aktuality.sk priniesol zistenia, podľa ktorých má syn predsedu vlády Michal Fico dostávať peniaze ako konateľ Agentúry Smer. Do spoločnosti má strana Smer-SD presmerovávať financie, ktoré dostáva za výsledok parlamentných volieb.