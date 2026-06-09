Hľadaný Slovák deväť rokov unikal spravodlivosti! Ukrýval sa v dovolenkovom raji na Malorke: Drogy a zbrane

PALMA DE MALLORCA – Slovenské orgány čoskoro dostanú do rúk muža, ktorý pred nimi roky úspešne unikal. Španielska národná polícia (Policía Nacional) totiž priamo na populárnom dovolenkovom ostrove Malorka zadržala občana Slovenskej republiky, na ktorého boli vydané tri európske zatýkacie rozkazy. Naše úrady ho hľadajú pre závažnú trestnú činnosť spojenú s obchodovaním s drogami, nelegálnou výrobou zbraní a opakovanými dopravnými deliktmi.
Zadržanie utečenca bolo výsledkom práce špecializovanej jednotky na vyhľadávanie medzinárodných zločincov (Grupo de Fugitivos) v spolupráci s políciou na Baleárskych ostrovoch. Podľa španielskych vyšetrovateľov získali indície, že hľadaný Slovák by sa mohol skrývať v regióne Raiguer vo vnútrozemí Mallorcy. Po potvrdení jeho identity nasadili policajti na muža sledovanie a minulú stredu ho definitívne zatkli.
Domáca dielňa na zbrane aj drogy
Hriechy zadržaného Slováka sa podľa polície zbierali dlhé roky. Pôvodne ho slovenské úrady vyšetrovali kvôli distribúcii omamných látok, pričom muži zákona u neho pri viacerých raziách zaistili desiatky dávok marihuany a hašišu.
Situácia sa však výrazne zdramatizovala v roku 2018. Slovenská polícia vtedy vykonala domovú prehliadku v jeho nehnuteľnosti a našla niečo, čo nečakala – tajnú dielňu na výrobu zbraní. Policajti mu vtedy zaistili dve nelegálne pušky, dva tlmiče hluku, upravené zásobníky a veľké množstvo munície.
Tento nález okamžite spustil ďalšie trestné stíhanie. Aby toho nebolo málo, v roku 2022 si muž pripísal na konto ďalšie obvinenia, keď ho policajti opakovane prichytili za volantom auta bez vodičského preukazu.
Zbalil si kufre, stopli ho až na ostrove
Keď slovenské súdy vydali príkazy na jeho zatknutie a chceli ho poslať za mreže, obvinený muž už na Slovensku nebol. Zbalil si veci a odišiel do zahraničia, kvôli čomu musela slovenská strana aktivovať medzinárodné mechanizmy policajnej spolupráce.
Po zadržaní na Malorke bol obvinený Slovák okamžite prevezený na policajnú stanicu a následne predstúpi pred španielskeho sudcu. Aktuálne prebiehajú právne úkony spojené s jeho vydaním (extradíciou) na Slovensko.