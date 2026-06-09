Búrky nad Slovenskom siahajú do extrémnych výšok: Vzdušný priestor pre lietadlá je značne obmedzený

BRATISLAVA - Leteckí meteorológovia vydali výstražnú informáciu pre severozápadnú tretinu Slovenska o výskyte početných búrok. Siahajú do výšky letovej hladiny 40.000 stôp, teda viac ako 12 kilometrov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„Priestorový vývoj aktuálnych buniek je relatívne chaotický, preto je obtiažne pre dané posádky lietadiel zvoliť vhodnú trasu preletu. V takýchto prípadoch je potrebné obmedziť pohyb lietadiel v širšom priestore búrok, a prelietavajúce lietadlá sú letovými dispečermi včas presmerované,“ priblížil SHMÚ.
Pristávajúce lietadlá majú podľa meteorológov dve možnosti, a to vyčkávať v bezpečnej vzdialenosti od búrok alebo využiť „čistý“ priestor medzi jednotlivými bunkami. „Tú druhú možnosť si zvolila posádka charterového letu z gréckeho Zakynthosu do českej Ostravy. Pristávala s využitím ‚medzery‘ medzi intenzívnymi búrkovými jadrami. Museli však rátať s turbulenciami aj miernou námrazou, ako aj postupujúcimi bunkami na severe Moravy,“ skonštatovali.
SHMÚ tvrdí, že v najbližších hodinách by mali búrky slabnúť. Počas stredy (10. 6.) sa studený front mierne zvlní, jeho postup sa cez naše územie spomalí, čím podmienky pre tvorbu početných búrok a prehánok budú opäť dobré, a to najmä na strednom a východnom Slovensku, vysvetlil. Počas noci na piatok (12. 6.) je podľa meteorológov zvýšená pravdepodobnosť prechodu búrkového systému, čo z pohľadu letectva je ten najhorší variant.