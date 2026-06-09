Poslanci chcú zakázať ďalšie syntetické drogy: Pribudnú látky podobné extáze či kokaínu

BRATISLAVA - Zoznam omamných a psychotropných látok sa má rozšíriť. Pribudnúť doň majú aj látky 2-metylmetkatinón (2-MMC) a 4-brómometkatinón (4-BMC). Vyplýva to z novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.
„Zaradenie látok 2-MMC a 4-BMC do zoznamu psychotropných látok zabezpečí, že návrh zákona bude reflektovať na aktuálny stav vedeckého poznania, ako aj ich identifikovanú prítomnosť na nelegálnom trhu v rámci Európskej únie. Návrh zákona prispieva k ochrane verejného zdravia a verejnej bezpečnosti, keďže dostupné vedecké a epidemiologické údaje poukazujú na riziká akútnych intoxikácií, závažných zdravotných komplikácií a potenciálne fatálnych následkov spojených s užívaním predmetných látok,“ ozrejmil rezort zdravotníctva, ktorý za novelou stojí.
Pri látke 4-BMC sa zaznamenali prípady akútnych otráv s podozrením na expozíciu tejto látke. „Látka sa vyskytuje najmä vo forme prášku a je distribuovaná ako stimulujúca psychoaktívna látka alebo ako náhrada kontrolovaných stimulantov. Rovnako ako pri iných syntetických katinónoch, ani pre 4-BMC nie je známe žiadne uznané terapeutické ani veterinárne využitie,“ priblížilo ministerstvo.
Látka 2-MMC je zase syntetickým katinónom so psychostimulačnými účinkami na centrálny nervový systém. „Z hľadiska verejného zdravia sú s jej užívaním spojené závažné riziká vrátane akútnych intoxikácií a nežiaducich kardiovaskulárnych a neuropsychiatrických účinkov. Z dostupných údajov vyplýva, že v niektorých členských štátoch boli zaznamenané aj prípady úmrtia a viacero prípadov akútnej otravy s potvrdeným alebo pravdepodobným vystavením tejto látke,“ dodalo ministerstvo.