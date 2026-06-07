Indonézia zasiahla proti pašerákom hašiša: Dvoch Rusov zadržali po dramatickej naháňačke

JAKARTA - Úrady v Indonézii zadržali dvoch ruských občanov, ktorí sú podozriví z pašovania drog na ostrov Bali. Zadržaniu predchádzala po automobilová naháňačka s políciou, informovala v nedeľu agentúra AFP.
Pašovanie z Thajska
Dvojicu Rusov - 52-ročnú ženu a 40-ročného muža - zadržali po tom, ako sa podľa indonézskeho Národného úradu pre boj proti narkotikám (BNN) pokúsili prepašovať z Thajska takmer osem kilogramov hašiša ukrytého v kufri.
Nebezpečná naháňačka
Žena označená iniciálami K.K. pricestovala do Indonézie z Thajska a na Bali sa stretla so svojím komplicom, identifikovaným ako S.K. Po prevzatí kufra s drogami sa muž pokúsil utiecť, pričom počas prenasledovania políciou jazdil nebezpečne a vrazil do niekoľkých chodcov. Bezpečnostné zložky napokon zadržali oboch podozrivých.
Indonézske úrady vyšetrujú, či dvojica nie je súčasťou väčšej pašeráckej siete. Indonézia má jedny z najprísnejších protidrogových zákonov na svete. Za obchodovanie s drogami hrozí aj trest smrti, hoci jeho vykonávanie je už niekoľko rokov pozastavené. Posledné popravy za drogové trestné činy sa uskutočnili v roku 2016. V marci tohto roka boli dvaja Briti za pašovanie kokaínu na Bali odsúdení na deväť a 11 rokov väzenia.